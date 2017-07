Serum Vitamin C - "thần dược" giúp da vừa trắng sáng vừa trẻ hóa, hết thâm nám và nhiều điều bạn chưa biết

Phải làm sao để vừa giữ da trắng sáng, lại đẩy lùi những vết tích xấu xí kia một cách an toàn nhất? Với rất nhiều beauty blogger và các cô nàng "nghiện"...

Sở hữu làn da vừa trắng khỏe lại vừa mịn màng như em bé luôn là niềm ao ước hàng đầu của các tín đồ làm đẹp. Vậy nhưng, các tác nhân xấu xí như mụn và bè lũ tàn dư, ánh nắng mặt trời v.v… lại "mài mòn" theo năm tháng, khiến da trở lên đen sạm, hình thành những vết thâm nám, tàn nhan. Phải làm sao để vừa giữ da trắng sáng, lại đẩy lùi những vết tích xấu xí kia một cách an toàn nhất? Với rất nhiều beauty blogger và các cô nàng "nghiện" làm đẹp, thì câu trả lời chính là: Serum Vitamin C.

Serum Vitamin C thần kì ra sao thì để tôi kể cho các bạn câu chuyện này. Cũng giống như bao cô nàng khác, trước đây da tôi bị mụn khá nhiều: mụn bọc, mụn viêm, mụn đầu đen… đủ cả chả thiếu mặt em nào. Khi mặt bạn có mụn, bạn chỉ muốn tống khứ nó đi càng nhanh càng tốt, nhưng khi nó đã đi rồi, thì tin tôi đi, tàn dư của nó để lại cũng khiến bạn đau khổ không kém. Nhẹ nhàng nhất thì vết thâm cũng nằm đó tới "mút mùa", nặng hơn thì sẹo lồi sẹo lõm sẽ ở đó ngàn đời, tạo cảm giác da không đều màu, kém mịn màng. Nếu bạn không muốn nhìn thấy chúng thì "dễ" lắm, chỉ cần tối tối đi ngủ sớm trước 10h, sáng dậy nhớ xài concealer rồi mới bước ra đường, khi chụp ảnh thì nhớ dùng app Makeup Plus hay Camera 360, và mặc kệ cái gương trong phòng tắm.

Còn nếu bạn thực sự muốn xóa sổ chúng, thì ngoài kia người ta cũng đồn thổi nhiều cách lắm, như: laser, lăn kim, lột da với acid, dùng vitamin C… Cơ bản thì những cách này sẽ giúp bạn thay da, kích thích phát triển lớp da mới xịn hơn, khỏe hơn, đẹp hơn, làm trẻ hóa da. Nhưng vì tôi chưa đủ khả năng tài chính để thử chúng, vả lại cũng chưa đến tuổi để quá cần trẻ hóa nên tôi đã chọn phương pháp nhẹ nhàng và đơn giản nhất: sử dụng Serum Vitamin C.

Nói ra thì có hơi sến súa, và Serum Vitamin C thì cũng chẳng phải thần dược kiểu nghìn năm có một, đem lại thanh xuân vĩnh cửu cho làn da để giúp bạn đẹp như tiên, nhưng sau khoảng 2 tuần sử dụng thì em nó thực sự đã giúp làm mờ những vết thâm mụn mới hình thành của da, làn da trở nên căng mịn, sáng bóng hơn. Và sau khi sử dụng hết một lọ trong 3 tháng, thì da sáng hơn hẳn, rạng rỡ hồng hào hơn và độ đàn hồi của da cũng được cải thiện rõ rệt, thậm chí một số nếp nhăn nhỏ nơi khóe mắt, khóe miệng cũng mờ đi xíu xíu.

Rất nhiều cô nàng đã thử serum Vitamin C và khoe kết quả làn da được cải thiện trông thấy.

Tuy vậy, cái gì thì cũng có giá của nó cả, tác dụng với da nhanh, hiệu quả là thế, nhưng Serum Vitamin C cũng có nhiều loại lòng vòng với nhiều biến tấu rối rắm mà chưa chắc nàng nào cũng hiểu rõ và lựa chọn được loại phù hợp nhất. Vậy nên, nếu bạn là người có thể làm tất cả vì nhan sắc, mà vẫn chưa kịp kết thân với một anh bạn dược sĩ hợp tính, thôi thì chúng mình đành tự làm "Wonder Woman" của bản thân với: "Ngâm cứu" cẩm nang về serum Vitamin C dưới đây vậy.

Vitamin C thì chắc ai cũng quen mặt khi nghe tên rồi. Nhưng cho bài viết đầy đủ thì chúng ta vẫn nên sẽ nói sơ sơ một chút về "em nó": em là ai, em từ đâu tới, em có tác dụng gì mà em lại có mặt ở đây.

Vitamin C (Acid Ascorbic – AA) là một trong những chất chống lão hóa lâu đời và vẫn được sử dụng phổ biến nhất hiện nay. Em nó vốn có sẵn ở mỗi người, đóng vai trò cho nhan sắc trong quá trình tái tạo và sản sinh collagen. Hầu hết các loại thực vật và động vật đều có khả năng tự tổng hợp Vitamin C, nhưng một số động vật có xương sống và con người lại không có khả năng này. Bởi vậy, chúng ta phải bổ sung Vitamin C từ các loại thực vật, thuốc uống, chất bôi ngoài da.

Nếu bạn ghét ăn quả, bạn có thể uống (uống quả ép mịn như bột mì hay uống thuốc viên nhộng nhỏ xinh thì tùy bạn), còn nếu bạn vẫn ghét uống thì hãy bôi. Dù rằng, ăn, uống hay bôi thì cũng không đủ để bạn đẹp như siêu mẫu, nhưng chắc chắn bạn sẽ đẹp hơn phiên bản hiện tại. Bởi lẽ, Vitamin C có những tác dụng thế này với cơ thể:

1. Chống lão hóa

Vitamin C là một chất chống oxy hóa mạnh, bảo vệ da chống lại sự hình thành các gốc tự do. Từ đó giúp ngăn chặn các dấu hiệu lão hóa, hình thành nếp nhăn hay vết thâm, sạm nám của da.

2. Bảo vệ da khỏi những tác hại của ánh nắng mặt trời

Kem chống nắng giúp ngăn ngừa tình trạng cháy nắng, ửng đỏ, ngăn chặn nguy cơ ung thư da. Còn Vitamin C lại trung hòa các gốc tự do. Bởi vậy việc kết hợp bộ đôi kem chống nắng + Vitamin C sẽ bảo vệ làn da hiệu quả hơn dưới tác động của ánh nắng mặt trời.

3. Ngăn ngừa sự hình thành sắc tố Melanin, làm trắng da

Vitamin C thuộc nhóm chất làm giảm sự hình thành melanin – nguyên nhân gây sạm, nám, tàn nhan của da.

4. Tăng cường khả năng tái tạo collagen

Đóng vai trò quan trọng trong quá trình tổng hợp collagen trên da, Vitamin C giúp da mịn màng, ngăn ngừa nếp nhăn ở cả da trẻ lẫn da lão hóa.

1. Chọn dạng bôi hay dạng uống

Không biết những lí do trên đã đủ khiến bạn kích thích chưa, nhưng túm lại, dù chọn cách nào thì Vitamin C cũng đều tốt cả. Ăn uống thì vừa đơn giản, lại giúp bạn đẹp từ trong ra ngoài. Này nhé, trong lúc uống quả, bạn hãy đọc sách; lúc gặm salad hãy ngắm những cô gái xinh đẹp và trai sáu múi; lúc uống thuốc viên nhộng, hãy nghĩ đến nhạc của Britney. Vậy là đẹp từ trong ra ngoài chưa? (tất nhiên, còn tùy loại sách/ảnh/nhạc mà bạn chọn, nhưng cơ bản là vẫn đẹp).

Cơ mà như vậy thì tầm thường quá, nghe thật chẳng fancy, phù phiếm chút nào. Loại nào mà phải đem lại hiệu quả nhanh gọn lẹ; chai lọ thì long lanh, sóng sánh; chờ đúng lúc chuông điểm kính coong mới được dùng; dùng xong còn phải canh me không để em ấy "đánh nhau" với các em khác thì mới xứng đáng. Vậy thì dùng dạng bôi mới là nhất nhé.

Nói vui với bạn vậy thôi, chứ sự thật thì đúng là Vitamin C dạng bôi sẽ đem lại tác động làm trắng da, mờ vết thâm, ngăn chặn tác động của tia UV hiệu quả hơn so với dạng uống. Nếu bạn chăm chỉ đều đặn với em nó, thì làn da sẽ có sự cải thiện rõ rệt chỉ sau khoảng 1 tháng sử dụng.

2. Vì sao nên lựa chọn sản phẩm dạng Serum

Trên thị trường hiện nay, có cả tá công ty với hàng trăm sản phẩm chứa Vitamin C dạng bôi cho bạn lựa chọn. Phổ biến nhất là dạng Serum (huyết thanh) và dạng Cream (kem).

Trong đó dạng Serum được khuyến khích sử dụng và ưa chuộng nhất bởi sản phẩm tập trung vào Vitamin C ở nồng độ cao, thường không có quá nhiều thành phần khác. Điều này giúp Serum đem lại hiệu quả nhanh, da dễ hấp thụ và Vitamin C cũng ổn định, ít bị biến đổi. Serum cũng là dạng sản phẩm chứa Vitamin C hoạt động ở điều kiện tốt nhất - gần như không màu.

Còn Vitamin C trong Cream thường chứa nồng độ thấp hoặc không đủ định lượng yêu cầu để hoạt động hiệu quả. Ngoài ra, Vitamin C cũng không ổn định vì dễ bị ảnh hưởng bởi nồng độ, độ nhớt, độ pH… của nhiều thành phần khác trong Cream.

Túm lại là, nói nửa ngày mới đi đến kết luận đầu tiên: Vì mục tiêu nhan sắc, bạn hãy sử dụng Serum Vitamin C.

1.Các loại Vitamin C phổ biến

Như đã nói ở trên, Vitamin C bao gồm nhiều loại khác nhau, với những đặc tính riêng. Bởi vậy điều trước tiên khi chọn Serum, bạn nên nhận biết sản phẩm có chứa dẫn xuất ở dạng nào để có thể lựa chọn loại phù hợp nhất. 5 loại Vitamin C phổ biến thường gặp trong Serum đó là:

- L-Ascorbic Acid (LAA): được coi là "vua" của các loại Vitamin C vì độ phổ biến và khả năng tác động mạnh nhất, thâm nhập sâu vào tầng trung bì của da. Sản phẩm chứa LAA từ 3% đã có hiệu quả chống lão hóa; từ 10% trở lên sẽ kích thích sản sinh collagen, làm sáng da, mờ vết thâm, chữa sạm nám; nhưng bạn lưu ý không nên chọn những loại từ 20% trở lên vì dễ gây kích ứng da.

- Magnesium Ascorbyl Phosphate (MAP) là dẫn xuất Vitamin C ổn định và ít gây kích ứng hơn so với LAA. Nó có khả năng chống oxy hóa (từ 3%); kích thích sản sinh collagen (từ 5%); làm trắng da (từ 10%) tuy nhiên sẽ nhẹ nhàng và không hiệu quả bằng LAA. Bên cạnh đó, MAP còn có tác dụng dưỡng ẩm, giảm sự mất nước trên da.

- Sodium Ascorbyl Phosphate (SAP) là dạng Vitamin C ổn định có thể lưu trữ lên tới 24 tháng. Nó được biết đến với khả năng điều trị, giảm viêm mụn trứng cá (từ 5%), kích thích sản sinh collagen (từ 20%).

- Ascorbyl Glucoside (AA-2G): là dạng Vitamin C phổ biến được sử dụng trong rất nhiều sản phẩm của nhiều hãng mỹ phẩm lớn với công dụng làm sáng, làm đều màu da, mờ vết thâm, thúc đẩy quá trình tổng hợp collagen. Khi bôi lên da, AA-2G sẽ phân hủy thành dạng LAA.

Ngoài 4 dạng ở trên đều là tan trong nước, thì còn có một biến thể khác đó là Vitamin C Ester. Đây là dạng vừa tan trong dầu vừa tan trong nước, vậy nên có khả năng thẩm thấu vào da tốt hơn. Dạng Vitamin C Ester thường gặp trong mỹ phẩm là Tetrahexyldecyl Ascorbate (THDA): có tính ổn định cao, ít gây kích cho da, tính thẩm thấu vào da tốt. Một số nghiên cứu chỉ ra rằng THDA có khả năng ngăn chặn sự gia tăng sắc tố trên da (từ 3%), chống oxy hóa và cải thiện quá trình tổng hợp collagen (từ 7%).

2.Những "trợ thủ" giúp Serum Vitamin C hoạt động hiệu quả hơn

Trong các sản phẩm Vitamin C đang có trên thị trường hiện nay, thì phần lớn chúng đều chứa dẫn xuất dạng LAA. Em nó đem lại hiệu quả nhanh, tác động sâu, nhưng lại có nhược điểm không ổn định, rất dễ bị oxy hóa chuyển màu khi gặp không khí, ánh sáng, nước… và không thể tiếp tục sử dụng (giờ thì bạn đã thấy cái tính đỏng đảnh của Serum Vitamin C rồi đó).

Bởi vậy, để kéo dài tuổi thọ của Serum, các nhà sản xuất không để LAA "đứng một mình bơi tung tăng", mà thường "ghép đôi" cùng với các chất ổn định khác, đó là: Ferulic Acid hoặc Vitamin E. Hai chất này giống như "đôi bạn cùng tiến" vừa giúp kéo dài tuổi thọ của Serum, lại tăng khả năng bảo vệ da trước tia UV.

Một số nghiên cứu chỉ ra rằng: Vitamin C + E đem lại hiệu quả gấp 4 lần so với việc chỉ sử dụng Vitamin C; bộ 3 Vitamin C + E + Ferulic Acid sẽ đem lại hiệu quả gấp 8 lần.

Không đỏng đảnh như "ông vua" LAA, những loại Vitamin C khác đều có tính ổn định hơn. Tức là tuy hiệu quả tác động lên da không mạnh và sâu bằng, nhưng bù lại chúng lại ít chịu ảnh hưởng của môi trường. Do đó, không cần đến chất ổn định như LAA thì chúng vẫn "sống vui sống khỏe".

1.Dùng serum Vitamin C vào bước nào trong quy trình dưỡng da

Thứ tự sử dụng Serum Vitamin C trong chu trình dưỡng da căn cứ vào 2 nguyên tắc: sản phẩm có độ pH thấp bôi trước, và dùng sản phẩm kết cấu từ lỏng đến đặc.

Nghe thật phức tạp, nhỉ? Nhưng biết sao giờ, mỗi loại Vitamin C và mỗi loại Serum đều có độ pH và kết cấu sản phẩm khác nhau. Điển hình là với dạng LAA, em nó chỉ phát huy tác dụng và hấp thụ vào da tốt ở điều kiện độ pH thấp (khoảng 3,5 trở xuống). Những sản phẩm dưỡng da khác như lotion, emulsion, hay cream lại thường có độ pH cao hơn (từ 5 trở lên). Vậy nên với Serum chứa LAA, bạn nên sử dụng ngay sau khi rửa mặt và dùng toner (nếu có), sau đó đợi từ 10-20 phút để Serum hoạt động rồi mới tiếp tục dùng đến các sản phẩm khác trong chu trình dưỡng da. Trong lúc đợi, thì chúng mình lại tiếp tục đọc sách để làm đẹp cả trong lẫn ngoài (vẫn tùy vào loại sách bạn chọn).

Còn với những loại Vitamin C khác, thì lại có độ pH cao hơn, có thể từ 5 đến 7. Lúc này, chúng mình sẽ ưu tiên sản phẩm có độ pH thấp dùng trước, còn nếu độ pH bằng nhau thì dùng sản phẩm từ lỏng rồi đến đặc dần.

2.Những lưu ý khác

- Nồng độ Vitamin C trong sản phẩm càng cao thì càng đem lại hiệu quả nhanh và khả năng kích ứng cao. Do đó khi mới sử dụng, nên bắt đầu từ những sản phẩm có nồng độ thấp sau đó tăng dần.

- Khi mới sử dụng, Serum Vitamin C có thể khiến da bị khô, ửng đỏ, bong tróc… lúc này bạn nên chọn những sản phẩm có nồng độ Vitamin C thấp hơn và tăng cường sử dụng các sản phẩm dưỡng ẩm khác.

- Nên sử dụng Serum Vitamin C vào buổi sáng, cùng với kem chống nắng để tăng thêm hiệu quả bảo vệ da chống lại tia UV.

- Bạn nên chọn mua những sản phẩm có thiết kế chai thủy tinh tối màu, thiết kế dạng nhấn hoặc dạng nhỏ giọt để có thể bảo quản sản phẩm được lâu hơn.

- Bảo quản: Serum chứa Vitamin C nên được để ở nơi khô ráo, tránh ánh nắng, nhiệt độ cao. Tốt nhất bạn nên để Serum Vitamin C trong ngăn mát tủ lạnh, và chiết ra lọ nhỏ sử dụng dần.

Mẹo nhỏ: Bọc thêm giấy bạc bên ngoài lọ là cách giúp hạn chế tác động của ánh sáng đến Vitamin C trong lọ.

- Serum Vitamin C sau khi bị oxy hóa sẽ dễ gây tắc lỗ chân lông dẫn đến mụn. Vì vậy không nên tiếp tục sử dụng khi sản phẩm đã chuyển sang màu vàng đậm.

Đây là sản phẩm chủ đạo của hãng mỹ phẩm OST (Hàn Quốc) được rất nhiều cô gái tại Việt Nam sử dụng. Trước đây, Serum Vitamin C của hãng ra mắt với phiên bản C20 (chứa 20% AA), sau đó hãng đã nâng cấp tăng nồng độ Vitamin C lên 21,5% để gia tăng hiệu quả. Vì chứa nồng độ Vitamin C cao nên sản phẩm có tác dụng mạnh, làm mờ vết thâm và đều màu da hiệu quả. Ngoài ra, thành phần có chứa nhiều chất dưỡng ẩm giúp hạn chế sự kích ứng của Vitamin C trên da. Nhược điểm của sản phẩm này là không bền vững, rất nhanh bị oxy hóa chuyển màu.

Timeless (Mỹ) là hãng mỹ phẩm nổi tiếng với mục tiêu cung cấp những sản phẩm dưỡng da tự nhiên, "sạch", không chứa hóa chất độc hại mà giá thành không quá cao. Và sản phẩm Serum chứa 20% Vitamin C là sản phẩm nhận được nhiều phản hồi tích cực của hãng về khả năng làm sáng, đều màu, dưỡng ẩm cho da. Tuy nhiên trong sản phẩm có chứa cồn (Benzyl Alcohol) như một chất bảo quản và giúp các thành phần khác thẩm thấu vào da sâu hơn, nên nếu bạn dị ứng với cồn thì nên cân nhắc trước khi dùng.

SkinCeuticals C E Ferulic chính là sản phẩm đi tiên phong trong việc đưa công thức "vàng": 15% LAA + 1% Vitamin E + 0,5% Ferulic Acid vào các sản phẩm dưỡng da. Đây được đánh giá là sản phẩm Serum Vitamin C đem lại hiệu quả nhanh và an toàn nhất đang có trên thị trường. Nhược điểm duy nhất của sản phẩm là mức giá quá cao, vậy nên nếu bạn thấy chỉ có son mới xứng đáng để bỏ ra $165, thì bạn có thể tham khảo sản phẩm bên dưới.

Cosmetic Skin Solutions Vitamin C + E Serum được xem như bản sao hoàn hảo của SkinCeuticals C E Ferulic với mức giá "mềm" và công thức giống nhau đến 95%. Tuy nhiên, do có độ pH cao hơn nên serum của Cosmetic Skin Solutions dễ khiến da bị bong tróc và hiệu quả trên da cũng thấp hơn so với "người anh đại gia" phía trên.

Mad Hippie Vitamin C Serum sử dụng Vitamin C dạng SAP nên có tính ổn định hơn, không gây kích ứng và hiệu quả đem lại chậm hơn so với dạng LAA. Ngoài ra, thành phần sản phẩm rất lành tính, không có chứa parabens, màu sắc và hương liệu tổng hợp; mà lại rất giàu chiết xuất thiên nhiên: chiết xuất rễ cây konjac, cúc la mã, cây xô thơm, bưởi… nên serum này có thể phù hợp với cả da nhạy cảm.

Andalou Naturals (Mỹ) là hãng mỹ phẩm hướng đến thiên nhiên, các sản phẩm của hãng có chứa ít nhất 70% thành phần hữu cơ. Trong đó Serum Andalou Turmeric + C Enlightening có thành phần chiết xuất từ nha đam, nghệ, các loại dầu thiên nhiên, và không có parabens, chất tạo màu, hương liệu. Ngoài ra, sản phẩm sử dụng dẫn xuất dạng MAP nhẹ nhàng nên có thể phù hợp với cả da nhạy cảm.

Nguồn tham khảo: NCBI; The Beauty Brains; FutureDerm; Paula Choice’s; Blog Through Magnifying Glass.