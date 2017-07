“Ứng dụng giúp cứu bạn khi tai nạn xảy ra” là thủ thuật nổi bật tuần qua

Ứng dụng di động nhỏ gọn và miễn phí cực kỳ hữu ích, có thể cứu mạng bạn trong trường hợp tai nạn bất ngờ xảy ra là thủ thuật nổi bật tuần qua được Dân trí giới thiệu. Ngoài ra tuần qua còn có một số thủ thuật đáng chú ý như cách xử lý khi mất kết nối Wi-Fi trên Windows 10, phần mềm biến đổi file PDF...

Ứng dụng di động có thể cứu sống bạn khi có tai nạn bất ngờ xảy ra

Những tai nạn có thể bất ngờ ập đến bất cứ lúc nào, tuy nhiên có không ít trường hợp sau khi gặp phải tai nạn, những người xung quanh không thể nào thông báo đến người thân của nạn nhân vì điện thoại của họ khóa máy và không có thông tin liên lạc của người thân.

ICE - In Case of Emergency là ứng dụng miễn phí, cho phép người dùng hiển thị các thông tin về cá nhân như tên, tuổi, nhóm máu, số điện thoại của người thân... ngay trên màn hình khóa của smartphone, để khi không may có tai nạn xảy ra, những người xung quanh có thể dựa vào đó để biết được thông tin của bạn cũng như số điện thoại của người thân để liên lạc.

Đặc biệt ứng dụng còn cho phép người dùng gửi đi các tin nhắn cầu cứu được soạn sẵn đến số điện thoại người thân khi có sự cố xảy ra, kèm theo đó là thông tin về địa điểm hiện tại của bạn (dựa vào GPS) để người thân có thể tìm đến ngay khi có tai nạn bất ngờ xảy ra.

Download ứng dụng miễn phí tại đây hoặc tại đây (tương thích Android 2.1 trở lên). Xem hướng dẫn cách dùng ứng dụng đã được Dân trí giới thiệu tại đây.

Công cụ giúp dễ dàng biến hóa file PDF sang nhiều định dạng khác nhau

Trong quá trình sử dụng, chắc chắn không ít lần bạn có nhu cầu chuyển đổi văn bản từ định dạng PDF sang Word để có thể dễ dàng chỉnh sửa và trích dẫn nội dung, hay chuyển sang định dạng file ảnh để chia sẻ nội dung lên mạng xã hội dễ dàng hơn...

All PDF Converter là phần mềm cho phép người dùng chuyển đổi file từ định dạng PDF sang nhiều định dạng khác nhau, bao gồm định dạng file Word (doc hoặc docx), file ảnh (JPEG), file Excel hay file HTML... để phù hợp với nhu cầu sử dụng của người dùng.

Download phiên bản miễn phí của phần mềm tại đây hoặc tại đây. Xem thêm hướng dẫn sử dụng phần mềm đã được Dân trí giới thiệu tại đây.

Hướng dẫn kích hoạt chức năng tìm kiếm Wi-Fi miễn phí trên Facebook

“Tìm Wi-Fi” (Find Wi-Fi) là tính năng mới được Facebook trang bị cho ứng dụng của mình trên nền tảng Android và iOS, cho phép người dùng có thể tìm kiếm những điểm có phát sóng Wi-Fi miễn phí ở gần mình để có thể tìm đến đó và truy cập vào Internet.

Trước đây tính năng này chỉ dành cho người dùng tại một số quốc gia, tuy nhiên giờ đây Facebook đã chính thức mở rộng tính năng cho toàn bộ người dùng của mình trên thế giới. Facebook cho biết tính năng mới này không chỉ giúp những người dùng đang đi du lịch có thể dễ dàng kết nối Internet mà còn hữu ích tại những khu vực mà giá dịch vụ mạng di động (3G/4G) vẫn còn đắt đỏ.

Bạn đọc có thể thực hiện theo hướng dẫn của Dân trí tại đây để kích hoạt chức năng “Tim Wi-Fi” trên ứng dụng của Facebook, từ đó có thể dễ dàng tìm các điểm truy cập Wi-Fi miễn phí ở xung quanh mình.

Cách xử lý khi Windows 10 của bạn đột nhiên không thể truy cập Wi-Fi

Bạn đang sử dụng máy tính chạy Windows 10 và đột nhiên gặp trục trặc liên quan tới việc kết nối mạng và không thể truy cập Internet? Nếu gặp trường hợp này, hãy thử tham khảo một số cách đã được Dân trí giới thiệu tại đây để xử lý tình huống.

Công cụ chuyên nghiệp quản lý phần mềm trên Windows

Các phần mềm sau khi cài đặt và sử dụng trên hệ thống thường sinh ra các file tạm và các khóa registry trên hệ thống. Chức năng gỡ bỏ phần mềm trên Windows thường chỉ loại bỏ phần mềm ra khỏi hệ thống, còn những thông tin sót lại của phần mềm như file rác, thư mục khởi tạo, các khóa registry… thường vẫn còn sót lại.

Theo thời gian, điều này sẽ khiến hệ thống registry của Windows trở nên cồng kềnh hơn, các file và thư mục rác sẽ chiếm dụng những dung lượng không cần thiết, gây lãng phí trên ổ cứng. Quan trọng hơn, điều này còn khiến ảnh hưởng đến tốc độ và hiệu suất của Windows.

Soft Organizer là công cụ quản lý các phần mềm đã cài đặt trên Windows một cách toàn diện. Soft Organizer không chỉ cho phép người dùng gỡ bỏ các phần mềm một cách triệt để mà còn cho phép gỡ bỏ phần mềm mặc định của Windows (tính năng mà nhiều công cụ quản lý phần mềm khác không thực hiện được) hoặc kiểm tra phiên bản nâng cấp của các phần mềm đang có...

Download bản dùng thử của phần mềm tại đây, sau đó sử dụng mã bản quyền sau để kích hoạt phần mềm: A2KXBV-SG57L2-WQFCDX-3MB2UJ-959PV9-WE8BGS

Xem hướng dẫn chi tiết cách sử dụng cũng như cách kích hoạt bản quyền phần mềm đã được Dân trí giới thiệu tại đây.

Phạm Thế Quang Huy