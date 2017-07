Spider Man: Homecoming đạt doanh thu 140 triệu USD tại 56 quốc gia

Tại 56 quốc gia, bộ phim về chàng người nhện 15 tuổi đã đạt mốc doanh thu 140 triệu USD sau tuần đầu công chiếu.

Tính đến sáng 10/7, bộ phim về chàng người nhện 15 tuổi đã đạt mốc doanh thu 117 triệu USD. Với 4348 điểm chiếu trong đó 392 rạp chiếu Imax thu về 10,6 triệu USD, Peter Parker đang đứng đầu bảng xếp hạng doanh thu trong tuần sau 3 ngày công chiếu tại thị trường Bắc Mỹ.

Spider - Man: Homecoming đang tạo ra những hiện tượng mới tại phòng chiếu.

Doanh thu trong những ngày công chiếu đầu tiên nằm ngoài tất cả các dự đoán trước đó với khoảng 90 -110 triệu USD. Thậm chí, studio làm phim còn nghĩ rằng sẽ ở khoảng 80 triệu USD. Tính riêng ở thị trường Bắc Mỹ thôi đã là thành công lớn khi chi phí sản xuất của phim lên đến 175 triệu USD và Sony đã chi tiền quảng bá cho phim lên đến 145 triệu USD. Đây chính là dấu hiệu cho một chiến thắng vô cùng đậm của hãng này.

Tại thị trường quốc tế cũng đang rúng động bởi “gã anh hùng phun tơ” này với doanh thu 140 triệu USD tại 56 quốc gia chưa bao gồm thị trường Trung Quốc. Dẫn đầu là thị trường Hàn Quốc với 25,8 triệu USD đã đưa doanh thu toàn cầu của phim lên mức 257 triệu USD. Trong khi đó. các thị trường chính như: Đức, Pháp, Trung Quốc, Nhật Bản còn chưa có số liệu chính thức. Ước tính phim sẽ sớm cán mốc 800 triệu USD.

“Spider-Man: Homecoming” diễn ra sau sự kiện của bộ phim “Avengers: Civil War” ít ngày. Lúc này đây, Peter Parker – một cậu bé 15 tuổi – khao khát được thể hiện vai trò của mình trong nhiệm vụ bảo vệ thế giới và muốn được công nhận trở thành thành viên của đội Avengers. Cùng với đó những rắc rối tại trường trung học đan xen là tình cảm tuổi học trò.

“Người nhện” được biết đến là nhân vật truyện tranh nổi tiếng nhất mọi thời đại. Thế nên bộ phim thứ 6 cùng “Người nhện thứ 3” này đã phải gánh một áp lực vô cùng lớn khi phải vượt qua tượng đài thành công cũng như bóng ma thất bại của những người tiền nhiệm.

Trước khi phim công chiếu, đã có khá nhiều sự nghi hoặc về thành công bộ phim. Nhưng con số triệu USD khổng lồ và những đánh giá tích cực của giới chuyên môn lẫn khán giả trên các trang như Rotten Tomatoes nhận được 93% đánh giá khả quan, 8.2/10 điểm trên trang IMDb đã đập tan tất cả các nghi hoặc trước đó.

Ra mắt trong thời điểm rạp phim đang bị công phá bởi các phim bom tấn khác, Spider-Man: Homecoming đã “đạp ngã” các đối thủ của mình.

Bỏ lại sau đó lần lượt là Despicable Me 3, Baby Driver, Wonder Woman, Transformers 5: The Last Knight…

Spider - Man: Homecoming là bom tấn siêu anh hùng được trông đợi nhất dịp hè 2017. Tác phẩm đánh dấu sự trở lại của Người nhện, siêu anh hùng được yêu thích nhất mọi thời đại, trong một câu truyện trẻ trung và mới mẻ hơn. Sau buổi chiếu thử, bộ phim nhận được đánh giá rất cao từ giới phê bình. Với số điểm 93% trên trang đánh giá Rotten Tomatoes, Spider – Man: Homecoming hiện là một trong những bộ phim siêu anh hùng hay nhất mọi thời đại.

