War of Crown - Khi những khối rubic kết hợp bàn cờ vua trở thành chiến địa

Với lối chơi chiến thuật RPG được tùy biến cao, War of Crown đã mang lại cho game thủ một làn gió mới, làm nguôi ngoai nỗi nhớ về những huyền thoại game turn-based đòi hỏi tính tư duy cao trên những hệ máy cầm tay thuở nào.

War of Crown là một tân binh trong hàng ngũ game chiến thuật vốn đã quá áp đảo về số lượng trên thị trường game mobile hiện nay, nhưng không vì thế mà đứa con cưng này của GAMEVIL lại trở nên lép vế trước bất cứ tiền bối đi trước nào. Với lối chơi chiến thuật RPG được tùy biến cao, War of Crown đã mang lại cho game thủ một làn gió mới, làm nguôi ngoai nỗi nhớ về những huyền thoại game turn-based đòi hỏi tính tư duy cao trên những hệ máy cầm tay thuở nào.

Gánh trên vai trọng trách mang cơn sốt về game chiến thuật trở lại trên mobile, War of Crown thực sự đã làm tốt nhiệm vụ của mình. Tính chiến thuật của War of Crown đã được đặt lên hàng đầu, với chiến địa có chiều sâu, và khả năng dàn trận chiến đấu đòi hỏi sự tính toán cao. Nói chiến địa của War of Crown là một bàn cờ 3D thế hệ mới quả không ngoa.

Khi Những Khối Rubic Trở Thành Chiến Địa

Tại đó, bạn không những phải vận dụng hết khả năng để so sánh sức mạnh của những “quân cờ” chiến binh trước khi khai cuộc, không chỉ cần tính toán về hướng đi và phạm vi tấn công, mà còn phải xem xét mặt lợi, hại của địa hình hiểm trở và các lớp nhân vật, các hệ khắc chế lẫn nhau. Không giống như những tựa game chiến thuật chỉ bó hẹp trong lối chơi đọ chỉ số đơn thuần, War of Crown khiến người chơi phải suy tính một cách kĩ lưỡng trước khi đem những chiến binh của mình ra tiền tuyến.

Chiến Địa Với Quyền Năng Vô Hạn

Là sự kết hợp hài hòa giữa cổ điển và tân tiến, nếu chỉ nói đến lối chơi có phần thừa hưởng của một số đàn anh đi trước mà không kể đến sự đầu tư tâm huyết về cốt truyện và đồ họa thì hơi thiếu công bằng với War of Crown. Trong những trận oanh kích thời gian thực dồn dập, người chơi sẽ có những khoảnh khắc choáng ngợp với những chiêu thức đẹp mắt từ những anh hùng của mình.

Bạn đã theo kịp xu hướng - Game chiến thuật hấp dẫn trên mobile

Mới chỉ chính thức ra mắt hơn 2 tháng, người ta đã có thể bắt gặp rất nhiều bài hướng dẫn, nhiều bí kíp được chia sẻ tâm huyết, tạo thành một kho tàng kiến thức đồ sộ, cho thấy sự ưu ái quá lớn của game thủ dành cho tân binh này. Vừa chân ướt chân ráo bước vào chiến trường đầy khốc liệt của game mobile, War of Crown cũng không thể tránh khỏi những yếu điểm chưa hoàn toàn làm hài lòng người chơi.

Nhưng với lộ trình phát triển với rất nhiều những chế độ hấp dẫn như Bang Hội, Rãnh Quỷ và những thử thách mới, và lịch update đều đặn hàng tuần của War of Crown, chúng ta hoàn toàn có thể đặt hi vọng vào tựa game đầy hứa hẹn này của nhà phát hành kì cựu GAMEVIL.

Nếu chưa thử chơi War of Crown, bạn có thể download game và trải nghiệm tại: http://bit.ly/2pGnJJy

Facebook chính thức của War of Crown: https://www.facebook.com/WarofCrownGAMEVILVN/