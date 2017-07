Người đàn ông chết trong tư thế bị quấn băng keo, trói tay tại phòng trọ

Sáng 11/7, chủ nhà trọ trên đường Nguyễn Văn Linh (xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh, TPHCM) phát hiện người thuê phòng nằm chết trong phòng, tư thế tay bị trói, cổ bị quấn băng keo.

Đến 12h trưa nay 11/7, Công an huyện Bình Chánh vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an TPHCM, VKSND TP, tiến hành phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của một người đàn ông nghi bị sát hại tại phòng trọ trên đường Nguyễn Văn Linh, xã An Phú Tây.

Nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Văn Tầm (tên thường gọi là Quang, 48 tuổi, quê Đồng Tháp).

Trước đó khoảng 8h sáng cùng ngày, chủ nhà trọ thấy ông Tầm nằm bất động trong phòng, cửa nhà trọ mở nên tiến lại kiểm tra.

Công an có mặt khám nghiệm hiện trường

Qua kiểm tra, chủ nhà trọ phát hiện ông Tầm đã tử vong nên hô hoán người dân xung quanh và báo công an.

Công an xã An Phú Tây và Công an huyện Bình Chánh có mặt phong tỏa hiện trường, chờ Công an TPHCM, VKSND TP đến khám nghiệm.

Tại hiện trường, thi thể nạn nhân bị quấn trong tấm nệm, cổ bị dán băng keo dính, tay bị trói.

Theo lời kể của bà Phượng (vợ ông Tầm), tối 10/7, ông Tầm có nhậu với một thanh niên phòng trọ kế bên, đến sáng thì xảy ra vụ việc.

Hiện thanh niên nhậu chung với ông Tầm bỏ đi đâu không rõ, công an đang truy tìm.

Bà Phượng cũng xác nhận với PV Dân trí, thời điểm mọi người báo chồng bà tử vong, bà đang đi chợ, chạy về xem thì thấy chồng bị cột dây ở tay và quấn băng keo ở cổ.

Hiện công an đang điều tra vụ án.

Đình Thảo