Á hậu Huyền My như công chúa đầy gợi cảm và xinh đẹp bước ra từ cổ tích.

Thời gian gần đây, Á hậu Huyền My khá im ắng khi dành thời gian luyện tập cho cuộc thi Miss Grand International. Tuy nhiên, mới đây, Huyền My bất ngờ khoe những hình ảnh mới nhất của mình. Ở bộ ảnh lần này, Huyền My hoá thành nàng thơ trong những chiếc váy xinh yêu thuộc bộ sưu tập "Summer Blossom" của NTK Amy.

Với gam màu ngọt ngào của pastel, vẻ thanh lịch, nhẹ nhàng của sắc trắng Huyền My hệt như một nàng công chúa trong bộ ảnh thời trang mới.

Gam màu hồng pastel kết hợp hoạ tiết hoa tạo nên tổng thể trang phục đậm chất nữ tính, trẻ trung. Phom dáng cúp ngực kết hợp đắp ren thủ công giúp tôn lên vai trần gợi cảm, làn da trắng ngần của Huyền My. Chất liệu trong suốt là điểm nhấn nổi bật cho thiết kế váy chữ A quen thuộc. Huyền My thực sự gợi cảm và thanh lịch trong trang phục nàyBộ váy là sự lựa chọn hoàn hảo cho những cô nàng yêu thích vẻ ngoài ngọt ngào, nữ tính nhưng vẫn khoe được những lợi thế hình thể.

T.Lê