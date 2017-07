Đây là lý do nhân viên nữ cần phải ngủ trưa ở nơi làm việc

Việc nghỉ ngơi bằng những giấc ngủ trưa ngắn thực sự có ý nghĩa quan trọng với hiệu suất công việc cũng như tinh thần làm việc của người phụ nữ.

Tờ The New York Times vừa tiết lộ điều có thể khiến không một nữ nhân viên công sở nào bất ngờ: Hãy chợp mắt một chút tại nơi làm việc và bạn có thể thức dậy với tinh thần sảng khoái hơn, tỉnh táo hơn, hiệu quả hơn và thậm chí vui vẻ, hạnh phúc hơn.

Lý do là vì não bộ của nữ giới được lập trình để ngủ nhiều hơn nam giới, có thể chỉ là 20 phút thôi cũng được.

Nhưng tại sao chúng ta lại cứ thức mà chạy loanh quanh hết việc nọ việc kia vào buổi trưa thay vì ngủ trưa một vài phút đồng hồ? Có phải chỉ bởi chúng ta có nhiều việc hơn để làm? Có phải chỉ là chúng ta là những nhân viên tích cực, mẫn cán? Nếu có sự góp mặt của con cái trong trường hợp này, liệu có phải tâm trí chúng ta được lập trình để thức sẵn sàng tỉnh giấc hơn ngay khi nghe tiếng khóc trẻ nhỏ?

Phụ nữ sinh ra đã cần ngủ nhiều hơn nam giới.

Nhà xã hội học Suzanne Bianchi phân tích dữ liệu cuộc điều tra sử dụng thời gian của người Mỹ và phát hiện ra, phụ nữ, đặc biệt là những người mẹ vừa làm việc vừa chăm con, cạn kiệt cả thời gian ngủ và chăm con. Chúng ta có thể bị cạn kiệt sức lực, nhưng chúng ta vẫn có mặt tại cơ quan đúng giờ, hi vọng được 20 phút chợp mắt vào giờ nghỉ để hoàn thành thêm nhiều việc vào buổi chiều.

Brigid Schulte, người phân tích cuộc sống đầy hỗn loạn của người Mỹ trong cuốn sách bán chạy nhất "Overworked: Work, Love and Play when No One Has the Time" (tạm dịch: Làm việc quá nhiều: Làm việc, Yêu và Chơi khi Không Ai có Thời gian), chia sẻ trên tờ Marie Claire rằng, một lý do khiến phụ nữ kiệt sức đến thế là "dạng lao động tinh thần" mà họ vẫn được kỳ vọng phải đảm nhiệm, bao gồm những việc như ghi nhớ ngày sinh nhật, lịch trình các hoạt động xã hội, chuẩn bị bữa trưa, lên lịch hẹn nha sĩ.

Và trên hết là "lao động cảm xúc", theo diễn giải của Schulte, bao gồm "quan tâm tới thân nhiệt của mọi người, đọc tín hiệu của mọi người, đảm bảo rằng mọi người đều có khoảng thời gian vui vẻ, hài lòng, những nhu cầu của họ được thoả mãn… Việc này thực sự đặt lên người phụ nữ gánh nặng cả về thể chất lẫn tinh thần".

Quãng nghỉ có thể rất tốt cho một số chúng ta nhưng để thực sự tận hưởng lợi ích của thời gian quý giá này, chúng ta sẽ cần một đồng sự hoặc đồng nghiệp chia sẻ trách nhiệm trong gánh nặng tinh thần và cảm xúc của chúng ta.

Có một số chiến binh thực thụ có thể vẫn hoạt động tốt chỉ với giấc ngủ vài tiếng. Đó là những người có thể bắt chuyến bay đêm tới châu Âu, tắm nhanh ở phòng chờ sân bay và vào 8 giờ sáng, mặt mũi đã tỉnh táo, sáng sủa để bắt đầu bài diễn thuyết. Đó thực sự là những siêu nhân và với một tổ chức, họ được xem là nguồn nhân lực hiệu quả cao.

Với phần lớn chúng ta, không ngủ đủ có thể gây hại cho trí nhớ ngắn hạn và dài hạn, khiến chúng ta bứt rứt, khó chịu, bỏ qua khả năng kiềm chế và kiểm soát cám dỗ về ăn uống (khiến chúng ta tìm đến bánh ngọt và khoai tây chiên thay vì rau và ngũ cốc), làm chậm phản ứng và suy giảm hệ miễn dịch.

Vậy nên, "hãy chợp mắt một chút tại bàn làm việc nơi công sở", trích dẫn thông tin từ tờ New York Times đã khuyên bạn nên làm như vậy. Bạn sẽ tỉnh giấc với tinh thần thoải mái, phấn chấn hơn hẳn, như thể cơ thể vừa được sạc pin và năng suất lao động tăng lên chính là minh chứng cụ thể nhất, thuyết phục nhất nếu bạn có bị sếp hỏi thăm. Nhưng chúng ta cũng đã biết rõ rằng, phụ nữ làm việc vất vả hơn đàn ông, với kết quả tốt hơn (tuy nhiên, đãi ngộ vẫn ít hơn). Vì vậy, chúng ta có thể sẽ cần một lời biện hộ khôn ngoan hơn gợi ý của tờ New York Times.

Có lẽ đã đến lúc phải kiểm tra lại xem tại sao chúng ta định giá thời gian của phụ nữ khác với nam giới và liệu có ổn không nếu chị em được tranh thủ chợp mắt 20 phút ở cơ quan. Khi đó, phụ nữ cũng nên tìm cách để thực hiện giấc ngủ ngắn quan trọng này, như lời khuyên trên tờ báo: "Bạn chẳng phải xin lỗi bất cứ ai" vì đã làm việc đó.

(Theo MarieClar)