Làm ăn hiệu quả, nhà băng mạnh tay tặng quà tri ân khách hàng

Bức tranh nhiều mảng sáng

Theo kết quả tổng hợp cuộc điều tra mới nhất về xu hướng kinh doanh của các tổ chức tín dụng (TCTD) do Vụ Dự báo, thống kê – Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tiến hành, 64% TCTD nhận định tình hình kinh doanh trong quý II/2017 có sự cải thiện tốt và rõ nét hơn so với quý I/2017.

TCTD nhận định nhu cầu sử dụng sản phẩm dịch vụ của khách hàng trong 6 tháng đầu năm 2017 có sự cải thiện đáng kể. Đặc biệt, mức độ lành mạnh của các nhóm khách hàng tiếp tục được nhận định cải thiện rõ rệt với 79% TCTD nhận định rủi ro tổng thể hiện đang ở mức “bình thường”, 14% nhận định rủi ro ở mức “thấp” và chỉ có 7% lo ngại rủi ro còn ở mức “cao”.

Đối với các nhân tố chủ quan và khách quan trong 2 quý đầu năm 2017, các TCTD đánh giá đều có sự cải thiện hơn so với cuối năm 2016, trong đó các nhân tố chủ quan được đánh giá cải thiện mạnh hơn khách quan.

Đáng lưu ý, trong các nhân tố chủ quan, yếu tố được cho là cải thiện tích cực nhất là “Chính sách và dịch vụ chăm sóc khách hàng của TCTD” với chỉ số cân bằng đạt 41,5%.

Qua một vài dữ liệu trên có thể thấy bức tranh ngân hàng những tháng đầu năm xuất hiện nhiều gam màu sáng. Điều này cũng thể hiện rõ nét với việc hàng loạt nhà băng công bố mức lợi nhuận khả quan trong nửa đầu năm nay. Trong số đó có thể kể tới Ngân hàng Phương Đông (OCB) vừa công bố kết quả kinh doanh 6 tháng năm nay với mức lãi trước thuế lên đến 494 tỷ đồng, gấp đôi so với cùng kỳ.

Nhà băng mạnh tay chăm sóc khách hàng

Trên thực tế, theo đánh giá của giới chuyên gia, kênh tiết kiệm thực sự rất thu hút người dân có các khoản tiền nhàn rỗi trong bối cảnh các kênh đầu tư khác như bất động sản hay chứng khoán không phát triển quá nóng.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng khuyên người dân nên gửi tiền ở các ngân hàng có thương hiệu, tài chính vững mạnh, chiến lược phát triển bền vững để có độ an toàn cao nhất, lãi suất tốt nhất. Ở góc độ ngược lại, các ngân hàng có thương hiệu cũng luôn đầu tư rất lớn cho công tác chăm sóc khách hàng, thể hiện qua sự vượt trội về dịch vụ, thủ tục nhanh gọn và các chương trình dự thưởng, tặng quà khủng cho người gửi tiền tiết kiệm.

Cũng theo xu hướng chung trong toàn hệ thống, chính sách và dịch vụ chăm sóc khách hàng thời gian qua liên tục được các ngân hàng, đặc biệt là OCB chú tâm cải thiện. Mới đây nhất, nhân báo cáo kết quả kinh doanh đầy khả quan và cũng vào dúng dịp 21 năm thành lập, nhà băng này mạnh tay chi tới 5 tỷ đồng với gần 40.000 quà tặng hấp dẫn để tặng quà cho khách hàng.

Cụ thể, khi giao dịch tiền gửi tiết bằng VNĐ hoặc các sản phẩm bán lẻ của OCB tại quầy, khách hàng sẽ nhận ngay một trong các phần quà tiện ích như áo mưa, nón bảo hiểm, dù cầm tay, ba lô, túi xách, vali kéo... Khách hàng cũng sẽ được tham gia rút thăm cuối chương trình với giải thưởng cực hấp dẫn như: Giải đặc biệt là 01 xe Ford Fiesta 4 cửa, cùng với 02 giải nhì với mỗi giải một bộ nữ trang PNJ trị giá 45 triệu và 09 giải ba là 01 sổ tiết kiệm 10 triệu đồng. Ngoài ra, OCB cũng đang triển khai Gói cho vay ưu đãi hấp dẫn “Vay nhanh – Giá rẻ” với lãi suất cạnh tranh từ 5,99%/năm và thời gian ra quyết định vay chỉ trong 2h.

Với mục tiêu trở thành một trong Top ngân hàng tốt nhất Việt Nam, OCB đã từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ, đầu tư công nghệ và xây dựng một hệ thống quản trị minh bạch, hướng đến các chuẩn mực quốc tế. 6 tháng đầu năm nay, tổng tài sản của ngân hàng này tăng trưởng 14% so với năm 2016, đạt 72.755 tỷ đồng; nợ xấu giảm về mức 1,67%. Lợi nhuận trước thuế đạt 494 tỷ đồng tăng 2% so với 2016, gấp đôi so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, các chỉ số đánh giá từ những tổ chức tài chính uy tín hàng đầu Thế giới cũng góp phần nâng cao vị thế của ngân hàng này. Tháng 04 vừa qua, OCB được Moody's xếp hạng tín nhiệm đạt mức B2 (đây là mức ổn định và sau mức dành cho Chính phủ).

