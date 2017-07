“Soái ca” Kang Tae Oh của phim “Tuổi thanh xuân” bây giờ ra sao?

Nam diễn viên trẻ Kang Tae Oh được khán giả Việt Nam biết đến với vai Junsu trong phim truyền hình “Tuổi thanh xuân”. Vai diễn đã từng “hút hồn” nhiều khán giả trẻ bởi sự điển trai và tình yêu nhiều sóng gió nhưng cũng đầy lãng mạn với Linh (Nhã Phương).

Sau khi phần 1 và phần 2 của “Tuổi thanh xuân” kết thúc, Kang Tae Oh đã trở lại Hàn Quốc để tiếp tục công việc nghệ thuật. Ngoài lần trở lại vào đầu tháng 6/2017, thông tin về cuộc sống của nam diễn viên này rất ít ỏi.

Kang Tae Oh có tên thật là Kim Yoon Hwan, sinh năm 1994. Năm 2011, Kang Tae Oh và 4 chàng trai khác được đào tạo toàn diện các kỹ năng về ca hát, diễn xuất trong 2 năm sau khi vượt qua chương trình "Actor’s League" của Fantagio Entertainment. Sau khi kết thúc quá trình đào tạo, cả 5 người được cơ quan quản lý ra mắt nhóm nhạc thần tượng 5urprise.

Những hình ảnh mới nhất của Kang Tea Oh.

Song song quá trình ca hát, Kang Tae Oh bắt đầu tham gia một số phim truyền hình như loạt phim "Hoa hậu Hàn Quốc" với những vai phụ, trong năm 2013 - 2014.

Tại Hàn Quốc thời điểm đó, Kang Tae Oh vẫn chỉ là “hạt cát mờ nhạt” trong rừng "trai xinh, gái đẹp", đóng vai phụ nên vai trò diễn viên cũng chưa được khẳng định rõ.

Cũng trong năm 2014, Kang Tae Oh được mời vào phim "Tuổi thanh xuân", phim hợp tác Việt - Hàn đóng cùng Nhã Phương, từ đó tên tuổi anh được biết đến ở Việt Nam.

Nam diễn viên mới đến Việt Nam hồi đầu tháng 6/2017.

Trong "Tuổi thanh xuân", Kang Tae Oh vào vai nam ca sĩ Junsu, trẻ trung, năng động, hài hước… Vai diễn không đặt nặng nội tâm nên nhẹ nhàng và không quá sức với Kang Tae Oh. Anh nhanh chóng chinh phục được các cô gái Việt vì đúng hình mẫu "soái ca" trong lòng họ.

Trong "Tuổi thanh xuân" 2, mặc dù phim nhận được lời khen chê khác nhau nhưng Kang Tae Oh vẫn là một trong những tâm điểm thu hút sự chú ý, được sự ủng hộ bởi lượng người hâm mộ đã có trước đó.

Sau khi bộ phim "Tuổi thanh xuân" đóng máy, Kang Tea Oh vẫn tiếp tục tham gia các dự án phim khác.

Vẻ ngoài điển trai, sự thân thiện giúp Kang Tae Oh chinh phục khán giả Việt vốn sẵn dành tình cảm cho các nghệ sĩ Hàn Quốc. Lượng người hâm mộ của Kang Tae Oh tăng theo thời lượng phim phát sóng và thông tin về anh cũng được biết đến nhiều hơn.

Tên tuổi của Kang Tae Oh phủ khắp báo chí Việt giúp cho chàng diễn viên này một số thuận lợi trong công cuộc chinh phục khán giả quê nhà.

Sau phim "Tuổi thanh xuân", Kang Tae Oh có tham gia 4 phim truyền hình khác ở Hàn Quốc gồm: "Queen's Flower "(MBC), "To Be Continued" (MBC), "Twenty Again" (tvN) và "The Dearest Lady".

Nam diễn viên liên tục cập nhật hình ảnh trẻ trung trên trang cá nhân.

Hiện tại, Kang Tae Oh đang tham gia phim cuối tuần của đài MBC là “You Are Too Much” với vai diễn Kyung Soo - con trai Yoo Ji Na (do Uhm Jung Hwa thủ vai) và sẽ có love-line với Hae Dang (do Jang Hee Jin thủ vai). Dù nhân vật Kyung Soo sở hữu diễn biến tâm lí phức tạp nhưng hiện tại Kang Tae Oh vẫn được đánh giá là nhập vai khá "ngọt" với lối diễn xuất rất tự nhiên, lột tả được nội tâm nhân vật.

Vào đầu tháng 6/2017, Kang Tae Oh đã trở lại Việt Nam để gặp mặt người hâm mộ. Một thông tin bí mật được tiết lộ là anh cũng sẽ tham gia một dự án dài hơi tại Việt Nam.

Kang Tea Oh cùng các bạn đồng nghiệp.

Trong suốt buổi gặp gỡ người hâm mộ tại TPHCM vào ngày 7/6, nam diễn viên đã thẳng thắn trả lời tất cả các câu hỏi của người hâm mộ, kể cả những câu được xem là riêng tư và nhạy cảm nhất đặt ra để "làm khó" anh.

Nói về tiêu chuẩn chọn bạn gái, Kang Tae Oh cho biết một bạn nữ có thể chia sẻ được với mình mọi thứ và sở hữu một nụ cười thật tươi sẽ là người chiếm được trái tim anh.

Dù xa cách một thời gian sau "Tuổi thanh xuân" nhưng người hâm mộ vẫn không quên Kang Tae Oh, vẫn đón tiếp nồng nhiệt khi anh quay lại.

Với nhiều khán giả Việt Nam, Kang Tea Oh vẫn là một "soái ca".

Ngoại hình sáng, tuổi đời trẻ, kinh nghiệm diễn xuất không ít, Tae Oh vẫn có cơ hội để chứng minh khả năng của mình. Diễn viên Nhã Phương cũng từng nhận xét về nam diễn viên này: "Trong "Tuổi thanh xuân", đối với tôi, Kang Tae Oh là bạn diễn tuyệt vời nhất từ trước đến nay".

Hiện tại, nam diễn viên vẫn vừa đóng phim vừa biểu diễn âm nhạc. Ngoại hình của anh chàng cũng không thay đổi nhiều so với thời điểm tham gia phim "Tuổi thanh xuân".

Hà Tùng Long