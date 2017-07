Cắt camera an ninh tại công trình, trộm vật tư trị giá hơn 1,3 tỷ đồng

12 cuộn cáp điện trị giá hơn 1,3 tỷ đồng để tại công trình Yusung, đường số 26, khu VSIP2A, Xã Vĩnh Tân , thị Xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đã bị một công nhân làm việc tại đây đánh xe tải trộm đi giữa ban ngày.

Vị trí 12 cuộn cáp điện trị giá hơn 1,3 tỷ đồng bị lấy trộm.

Sáng 11/7, Công an thị xã Tân Uyên cho biết, đơn vị này đang phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương làm rõ trình báo vụ mất trộm tài sản xảy ra tại công trình Yusung. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra thông tin được cung cấp về một công nhân đã cắt hệ thống camera rồi chạy xe tải vào chở 12 cuộn cáp điện ra khỏi công trình trên.

Vụ việc xảy ra vào trưa 24/6, bảo vệ nhà máy Yusung ghi lại nhật ký về việc chiếc xe tải BKS: 51C – 932.37 vào cẩu vật tư là 12 cuộn cáp điện, người yêu cầu xe tải vào lấy vật tư là Nguyễn Văn V. (quê Vĩnh Long, công nhân của Công ty TNHH Wondo Vina, trụ sở quận 7, TP.HCM, đơn vị thi công hệ thống điện tại công trình Yusung). Đặc biệt, trước khi vụ việc xảy ra, V. đã vào điều hành camera an ninh tại công trình, sau đó thì toàn bộ hệ thống này bị “vô hiệu hoá”. Sau khi dùng xe tải chở 12 cuộn cáp điện rời khỏi công trình, công nhân tên V. cũng “lặn mất tăm”.

Bảo vệ nhà máy Yusung ghi lại nhật ký về việc chiếc xe tải BKS: 51C – 932.37 vào cẩu vật tư là 12 cuộn cáp điện vào trưa 24/6.

Phát hiện vụ trộm, đại diện Công ty TNHH Wondo Vina đã trình báo Công an địa phương. Trước vụ trộm tài sản có giá trị lớn, Công an xã Vĩnh Tân đã trình báo Công an thị xã Tân Uyên, Công an tỉnh Bình Dương xuống khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ và ghi lời khai nhân chứng.

Theo đại diện Công ty TNHH Wondo Vina, công nhân “bốc hơi” cùng 12 cuộn cáp điện là người được thuê làm thời vụ. Việc người này có thể mang 12 cuộn cáp điện trị giá hơn 1,3 tỷ đồng khỏi công trình là rất khó, nhiều khả năng có đồng phạm giúp sức.

Công nhân V. "bốc hơi" cùng 12 cuộn cáp điện.

Hiện lực lượng chức năng đang mở rộng điều tra, truy bắt “đạo chích” và làm rõ những đối tượng nghi có liên quan đến vụ trộm này.

Trung Kiên