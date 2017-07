Hà Lan thỏa thuận đóng 6 tàu cảnh sát biển đa năng cho VN

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và người đồng cấp Hà Lan đã chứng kiến lễ ký thoả thuận giữa Cảnh sát biển VN và tập đoàn đóng tàu Damen về dự án đóng 6 tàu cảnh sát biển đa năng.

Lễ ký thoả thuận giữa lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam và tập đoàn đóng tàu Damen về dự án đóng 6 tàu cảnh sát biển đa năng. Ảnh: VGP

Chiều 10/7 (giờ địa phương), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp lãnh đạo một số tập đoàn lớn của Hà Lan trong đó có tập đoàn Damen.

Thủ tướng nhấn mạnh đóng tàu là ngành công nghiệp được Việt Nam ưu tiên phát triển để góp phần vào phát triển kinh tế và nâng cao năng lực quốc phòng; hoan nghênh tập đoàn Damen ký hợp đồng đóng mới 6 tàu đa năng cho Việt Nam tại diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Hà Lan ngày 10/7/2017.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị tập đoàn Damen tiếp tục hợp tác, chuyển giao công nghệ cho các doanh nghiệp Việt Nam đóng các loại tàu chuyên dụng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng như tàu tuần tra, khảo sát biển, thi công công trình biển, hoạt động xa bờ...

Tối 10/7 (giờ địa phương), lễ đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc được tổ chức trọng thể tại dinh thự của Thủ tướng Mark Rutte ở thành phố La Hay, Hà Lan.

Sau lễ đón, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Mark Rutte đã hội đàm, đánh giá tổng thể quan hệ song phương thời gian gần đây. Đồng thời thống nhất các phương hướng, biện pháp cụ thể thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác 2 nước ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, phục vụ phát triển bền vững tại mỗi nước.

Hai Thủ tướng nhất trí hai nước sẽ tăng cường phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức và diễn đàn đa phương; thúc đẩy hợp tác song phương trong các lĩnh vực quốc phòng-an ninh, gìn giữ hòa bình trong khuôn khổ LHQ.

Về biển Đông, hai bên khẳng định tầm quan trọng của việc gìn giữ hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải và hàng không ở biển Đông đối với khu vực và quốc tế.

Thủ tướng Mark Rutte nhấn mạnh lập trường của Hà Lan ủng hộ quan điểm của Việt Nam và ASEAN giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, tuân thủ các tiến trình pháp lý và ngoại giao, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước LHQ về luật Biển 1982 (UNCLOS).

