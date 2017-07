Nghĩa trang lớn nhất Sài Gòn thành khu đô thị cao cấp

Nghĩa trang Bình Hưng Hòa hiện tại sẽ được quy hoạch trở thành khu dân cư tại quận Bình Tân, TP.HCM với các khu phức hợp, tòa nhà cao ốc và công viên cây xanh.

UBND TP.HCM vừa phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 của 7 khu dân cư trên địa bàn quận Bình Tân. Các khu dân cư này đều được quy hoạch theo hướng cải tạo, chỉnh trang và xen cài xây dựng mới; khu công trình dịch vụ công cộng và khu công viên cây xanh tại khu dân cư hiện hữu.

7 khu dân cư này sẽ nằm trên đất nghĩa trang Bình Hưng Hòa thuộc địa bàn quận Bình Tân. Đó là khu dân cư phía Nam đại lộ Võ Văn Kiệt, phường An Lạc, quận Bình Tân với tổng diện tích khoảng 172 ha.

Cảnh sinh hoạt giữa những nấm mồ ở nghĩa trang Bình Hưng Hoà, quận Bình Tân, TP.HCM.

Khu dân cư ngã ba An Lạc thuộc một phần phường An Lạc, phường An Lạc A, phường Bình Trị Đông B và phường Tân Tạo A, quận Bình Tân với tổng diện tích khoảng 293 ha.

Khu dân cư phía Tây quốc lộ 1A, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân với tổng diện tích khoảng 438 ha.

Khu dân cư phía Bắc đại lộ Võ Văn Kiệt, phường An Lạc, quận Bình Tân với tổng diện tích khoảng 273 ha.

Khu dân cư phía Bắc đường Tân Kỳ - Tân Quý, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân với tổng diện tích khoảng 380 ha.

Khu dân cư phía Đông đường Bình Trị Đông, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân với tổng diện tích khoảng 296 ha.

Nghĩa trang Bình Hưng Hòa là nghĩa trang lớn nhất TP.HCM, nằm ở phường Bình Hưng Hòa và Bình Hưng Hòa A của quận Bình Tân, trên trục hai con đường chính là Tân Kỳ - Tân Quý và Bình Long và nằm giữa khu dân cư.

Do lo ngại ô nhiễm môi trường nên năm 2008, UBND TP.HCM ra quyết định giải tỏa nghĩa trang này. Tuy nhiên, từ thời điểm ra quyết định giải tỏa đến nay vẫn còn hàng nghìn ngôi mộ chưa có thân nhân đến nhận.

Khu vực nghĩa trang Bình Hưng Hòa ở quận Bình Tân, TP.HCM.

Trước đó, thành phố đã có văn bản chấp thuận chủ trương di dời Nghĩa trang Bình Hưng Hòa. Theo đó, sẽ tách nội dung bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phục vụ di dời Nghĩa trang Bình Hưng Hòa thành dự án riêng, sử dụng nguồn vốn tạm ứng từ ngân sách thành phố để thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Quận Bình Tân được giao chỉ định đơn vị chức năng thuộc quận làm chủ đầu tư để lập, báo cáo thẩm định và trình duyệt dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư theo quy định.

Quận cũng thực hiện việc tổ chức kiểm kê, rà soát, đo vẽ hiện trạng sử dụng đất tại nghĩa trang này, để làm cơ sở xác định thẩm quyền và có đủ thành phần hồ sơ thu hồi đất sau khi dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư được phê duyệt theo quy định.

Dự kiến cuối năm 2017, sẽ có hơn 16.479 ngôi mộ được di dời với diện tích 12 ha. Khu đất này sẽ được đấu giá làm trung tâm thương mại, nhằm tái tạo nguồn vốn để tiếp tục di dời các phần mộ còn lại.

Một phần đất này cũng sẽ được đầu tư xây dựng công viên và các công trình công cộng...

