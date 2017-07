Thủ tướng Hà Lan muốn hợp tác sâu sắc hơn với Việt Nam

Hai bên thống nhất Hà Lan sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam cập nhật kế hoạch ĐBSCL, thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao và bền vững, an toàn thực phẩm, nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm thịt gia súc, nghiên cứu các giống cây trồng thích ứng với biến đổi khí hậu...

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte

Nhận lời mời của Thủ tướng Vương quốc Hà Lan Mark Rutte, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao đã thăm chính thức làm việc tại Vương quốc Hà Lan từ ngày 08-11/7.

Lễ đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc được tổ chức trọng thể vào tối 10/7 (giờ địa phương tức đêm ngày 10/7 theo giờ Việt Nam) tại dinh thự của Thủ tướng Mark Rutte ở TP La Hay, Hà Lan.

Sau lễ đón, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Mark Rutte đã hội đàm, đánh giá tổng thể quan hệ song phương thời gian gần đây, nhất là hợp tác trong 5 lĩnh vực ưu tiên (thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước, nông nghiệp, dầu khí, cảng biển, dịch vụ hậu cần) mà lãnh đạo hai nước đã nhất trí thúc đẩy trong những năm qua.

Đặc biệt là việc triển khai thỏa thuận Đối tác chiến lược về Thích ứng với biến đổi khí hậu và Quản lý nước (ký năm 2010) và Thỏa thuận Đối tác chiến lược về Nông nghiệp bền vững và An ninh lương thực (ký năm 2014). Đồng thời, hai nhà lãnh đạo cũng thống nhất các phương hướng, biện pháp cụ thể thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, phục vụ phát triển bền vững tại mỗi nước.

Tại hội đàm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng thắng lợi của Đảng Nhân dân vì Tự do và Dân chủ do Thủ tướng Mark Rutte lãnh đạo tại cuộc bầu cử Hạ viện Hà Lan vừa qua (15/3) và bày tỏ tin tưởng Chính phủ mới của Thủ tướng Mark Rutte sẽ đưa đất nước Hà Lan tiếp tục phát triển phồn vinh. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ ấn tượng về lần đầu tiên thăm Hà Lan trên cương vị Thủ tướng, tận mắt chứng kiến các công trình quản lý nước kỳ vĩ của nhân dân Hà Lan.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Vương quốc Hà Lan Mark Rutte

Vui mừng được gặp lại Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đón đoàn đại biểu cấp cao thăm Hà Lan, Thủ tướng Mark Rutte cảm ơn những đánh giá tích cực về quan hệ hai nước; nhắc lại những kỷ niệm tốt đẹp và ấn tượng trước sự phát triển năng động, sáng tạo của thế hệ trẻ Việt Nam trong chuyến thăm của ông tới Việt Nam năm 2014; khẳng định cá nhân ông luôn cảm thấy gắn bó với Việt Nam.

Hai nhà lãnh đạo đã thông báo cho nhau tình hình phát triển kinh tế-xã hội và đối ngoại của mỗi nước; đánh giá cao sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Hà Lan; đồng thời trao đổi những biện pháp thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực ưu tiên như thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước, nông nghiệp, dầu khí, dịch vụ hậu cần, cảng biển.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam luôn coi trọng củng cố, tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Hà Lan, một trong những đối tác hàng đầu của Việt Nam trong EU. Thủ tướng Mark Rutte khẳng định Hà Lan mong muốn làm sâu sắc hơn nữa hợp tác với Việt Nam - đối tác quan trọng và thị trường tiềm năng hàng đầu của Hà Lan tại Đông Nam Á.

Hai Thủ tướng ký ý định thư về tạo thuận lợi triển khai các dự án chuyển đổi quy mô lớn để phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long

Về kinh tế, hai Thủ tướng đánh giá cao việc Việt Nam và Hà Lan đã trở thành đối tác quan trọng của nhau khi Hà Lan là đối tác thương mại châu Âu lớn thứ hai của Việt Nam (kim ngạch hai chiều năm 2016 đạt 6,7 tỷ USD) và là nhà đầu tư châu Âu lớn nhất tại Việt Nam hiện nay (tổng vốn FDI đăng ký đạt 7,7 tỷ USD); nhất trí hai nước còn nhiều tiềm năng phát triển hợp tác. Thủ tướng Mark Rutte khẳng định Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp Hà Lan ủng hộ EU sớm ký và phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) vì Hiệp định sẽ mở ra những cơ hội mới trong hợp tác đầu tư, kinh doanh với Việt Nam.

Hai Thủ tướng vui mừng ghi nhận những kết quả khả quan ban đầu của Thỏa thuận Đối tác chiến lược về Thích ứng với biến đổi khí hậu và Quản lý nước (ký năm2010) và Đối tác chiến lược về Nông nghiệp bền vững và An ninh lương thực (ký năm 2014) và nhất trí tiếp tục triển khai tích cực các dự án hợp tác cụ thể liên quan.

Hai bên thống nhất Hà Lan sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam cập nhật Kế hoạch đồng bằng sông Cửu Long, tái cấu trúc và xây dựng liên kết vùng, tiếp cận các nguồn tài chính phù hợp, quy hoạch vùng thích ứng với biến đổi khí hậu, đẩy mạnh hợp tác giữa Rotterdam và TP Hồ Chí Minh; đồng thời nhất trí thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao và bền vững, an toàn thực phẩm, nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm thịt gia súc, nghiên cứu các giống cây trồng thích ứng với biến đổi khí hậu... Hai Thủ tướng cũng hài lòng ghi nhận các kết quả tích cực trong hợp tác song phương về hàng không, du lịch, y tế và hợp tác giữa các địa phương hai nước.

Lễ ký Bản ghi nhớ giữa Chính phủ CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Hà Lan và Nhóm Ngân hàng Thế giới về hợp tác quản lý An toàn thực phẩm ở Việt Nam

Hai Thủ tướng tái khẳng định quyết tâm đưa quan hệ hai nước phát triển đi vào chiều sâu và bền vững; nhất trí duy trì trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là cấp cao nhằm tăng cường sự tin cậy và hiểu biết lẫn nhau; tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước đẩy mạnh hợp tác đầu tư trong các lĩnh vực ưu tiên như biến đổi khí hậu và quản lý nước, nông nghiệp công nghệ cao và bền vững, năng lượng tái tạo, kinh tế biển và dịch vụ hậu cần, cảng biển.

Hai Thủ tướng nhất trí hai nước sẽ tăng cường phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức và diễn đàn đa phương; thúc đẩy hợp tác song phương trong các lĩnh vực quốc phòng-an ninh, gìn giữ hòa bình trong khuôn khổ Liên Hợp Quốc.

Về Biển Đông, hai Thủ tướng khẳng định tầm quan trọng của việc gìn giữ hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông đối với khu vực và quốc tế. Thủ tướng Mark Rutte nhấn mạnh lập trường của Hà Lan ủng hộ quan điểm của Việt Nam và ASEAN giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, tuân thủ các tiến trình pháp lý và ngoại giao, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS).

Ngay sau Hội đàm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Mark Rutte đã cùng Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, đại diện cho Nhóm Ngân hàng Thế giới ký Bản ghi nhớ về hợp tác quản lý an toàn thực phẩm. Hai Thủ tướng đã ký Ý định thư về các dự án chuyển đổi quy mô lớn ở đồng bằng sông Cửu Long; chứng kiến lãnh đạo các bộ, ngành hai nước ký và trao các văn kiện hợp tác về phát triển cơ sở hạ tầng, phòng chống thiên tai, hợp tác cảng biển và hậu cần...

Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã mời Thủ tướng Mark Rutte thăm Việt Nam. Thủ tướng Mark Rutte đã vui vẻ nhận lời. Thời gian cụ thể chuyến thăm sẽ được thu xếp qua đường ngoại giao.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai bên đã ra Tuyên bố chung về kết quả chuyến thăm chính thức làm việc tại Hà Lan của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Theo VGP