"Chân dung" của chiếc điện thoại nào tốt nhất thế giới

Chiếc smartphone nào tốt nhất hiện nay? Đây chắc chắn là câu hỏi không có lời đáp, bởi lẽ mỗi smartphone đều có những ưu điểm và nhược điểm so với các đối thủ còn lại. Vậy chiếc smartphone tốt nhất thế giới sẽ là chiếc smartphone được tập hợp từ những ưu điểm của các “bom tấn” hiện nay trên thị trường.

Thị trường smartphone là cuộc canh tranh khốc liệt của rất nhiều tên tuổi lớn với những mẫu sản phẩm “bom tấn” khác nhau, mà mỗi sản phẩm sẽ có ưu điểm vượt trội hơn so với các đối thủ khác, tuy nhiên chắc chắn sẽ không có một sản phẩm nào có ưu điểm vượt trội hoàn toàn, bởi vậy rất khó để có thể kết luận rằng đâu là smartphone tốt nhất thế giới.

Chẳng hạn nếu chiếc smartphone này được đánh gía cao về thiết kế thì lại chưa chắc đã đánh giá cao về hiệu suất, chiếc smartphone này được đánh giá cao về camera thì lại chưa chắc đã được trang bị cấu hình mạnh mẽ... Vậy một chiếc điện thoại được tập hợp tất cả những ưu điểm tốt nhất từ các mẫu smartphone “bom tấn” hiện nay, chắc chắn đó sẽ là chiếc smartphone tốt nhất thế giới.

Cùng phác họa chân dung của chiếc điện thoại tốt nhất thế giới được “lai tạo” từ ưu điểm của các smartphone “bom tấn” hiện nay trên thị trường:

Mặt trước với màn hình không viền của Xiaomi Mi Mix

Thiết kế với màn hình không viền đang trở thành xu thế trên thị trường hiện nay, khi thiết kế này không chỉ giúp tăng tính thẩm mỹ mà còn giúp mở rộng màn hình, nhưng lại không làm tăng kích thước tổng thể trên sản phẩm (do viền đã bị loại bỏ).

Nếu Galaxy S8/S8+ được Samsung tự tin tuyên bố sở hữu “màn hình vô cực” với viền màn hình trên và dưới siêu mỏng, thì Xiaomi Mi Mix mới thực sự là chiếc smartphone sở hữu viền màn hình mỏng nhất hiện nay, thậm chí sản phẩm loại bỏ luôn viền màn hình ở cạnh trên và chỉ giữ lại viền ở cạnh dưới.

Do vậy không quá khi nói rằng Mi Mix là chiếc smartphone có mặt trước đẹp nhất hiện nay và chiếc smartphone tốt nhất thế giới sẽ hoàn hảo nếu được sở hữu “mặt tiền” của chiếc smartphone này.

Mặt sau của iPhone 7 Plus Jet Black

Mặt lưng với kính cường lực của Galaxy S8 được đánh giá cao về thiết kế, tuy nhiên mặt lưng với thiết kế đen bóng của iPhone 7 Plus phiên bản Jet Black có vẻ như tạo được cảm giác sang trọng hơn cho một chiếc smartphone cao cấp. Do vậy có thể lựa chọn mặt lưng của iPhone 7 Jet Black cho chiếc smartphone “trong mơ” mà chúng ta đang xây dựng.

Màn hình độ phân giải 4K của Xperia XZ Premium

Trên thực tế để phân biệt giữa màn hình smartphone độ phân giải Full HD (1920x1080) và độ phân giải 4K (3820x216) bằng mắt thường là rất khó, tuy nhiên chúng ta đang xây dựng một chiếc smartphone “trong mơ”, do vậy hãy lựa chọn smartphone có màn hình tốt nhất và độ phân giải sắc nét nhất cho chiếc smartphone “tốt nhất thế giới” này.

Cảm biến vân tay của OnePlus 5

Một chiếc smartphone cao cấp không thể thiếu được cảm biến vân tay. Về cơ bản, tốc độ nhận diện của cảm biến vân tay trên các mẫu smartphone là rất nhanh và chưa đến một giây để mở khóa bằng vân tay. Tuy nhiên, cảm biến vân tay trên OnePlus 5 có vẻ như nhanh và nhạy hơn so với cảm biến vân tay của các smartphone cao cấp khác.

Hình ảnh động kể trên so sánh tốc độ mở khóa bằng vân tay trên OnePlus 5 (trái) và Galaxy S8 (phải) cho thấy sự khác biệt về tốc độ mở máy bằng vân tay.

Khả năng chống nước theo chuẩn IP68

Chức năng chống nước có thể giúp người dùng sử dụng smartphone của mình trong nhiều điều kiện khác nhau, ngay cả khi dưới trời mưa và nếu vô tình làm rơi smartphone vào nước, sản phẩm vẫn sống sót.

Hiện tại chống nước theo chuẩn IP68 là mức cao nhất được trang bị trên các mẫu smartphone, cho phép nhúng sản phẩm vào bên trong nước ở độ sâu 1,5m trong thời gian 30 phút mà smartphone vẫn “sống sót”.

Dĩ nhiên chẳng ai muốn nhúng chiếc smartphone của mình vào nước suốt 30 phút, tuy nhiên nếu được chọn, hãy chọn tiêu chuẩn cao nhất cho chiếc smartphone “trong mơ” của bạn.

Nền tảng Android mới nhất với giao diện của smartphone Pixel

Android hay iOS, nền tảng di động nào tốt hơn? Đây chắc chắn là câu hỏi rất khó để trả lời khi mỗi nền tảng đều có những ưu điểm của riêng mình. Tuy nhiên nếu được chọn, Android có phần nhỉnh hơn do thân thiện và dễ tùy biến hơn.

Ở đây chúng ta sẽ chọn nền tảng Android trên chiếc smartphone Google Pixel. Không chỉ bởi đây sẽ là phiên bản Android mới nhất mà nền tảng này sẽ luôn nhận được bản cập nhật mới sớm nhất từ Google, bên cạnh đó giao diện trên phiên bản Android này được thiết kế đơn giản, rõ ràng và hiện đại hơn những phiên bản Android được tùy biến bởi các hãng sản xuất smartphone khác.

Kho ứng dụng App Store của Apple

Dù Android có phần nhỉnh hơn về khả năng tùy biến, tuy nhiên cần phải thừa nhận rằng, kho ứng dụng App Store của Apple nhỉnh hơn kho ứng dụng Google Play dành cho Android bởi lẽ các ứng dụng trên App Store thường có thiết kế tốt hơn so với ứng dụng tương tự trên Google Play.

Bên cạnh đó, kho ứng dụng App Store thường có chế độ kiểm duyệt gắt gao và ngăn chặn mã độc phát tán tốt hơn so với Google Play.

Bộ vi xử lý A10 trên iPhone 7/7 Plus

Những bộ vi xử lý do Apple phát triển luôn được đánh giá cao về khả năng xử lý cũng như tối ưu cho thiết bị của hãng.

Thế hệ A10 được Apple trang bị trên bộ đôi iPhone 7 và 7 Plus của hãng cũng đánh bại thế hệ vi xử lý Snapdragon 835 cao cấp nhất của Qualcomm (được trang bị trên các mẫu smartphone cao cấp chạy Android) trong các bài kiểm tra hiệu suất hoạt động được thực hiện bởi trang công nghệ Trusted Reviews.

Bộ nhớ RAM 8GB của OnePlus 5

Trong khi phần lớn smartphone cao cấp hiện nay đều được trang bị bộ nhớ RAM 4GB, một vài sản phẩm sở hữu bộ nhớ RAM 6GB thì OnePlus 5 đã sở hữu bộ nhớ RAM lên đến 8GB. Việc sở hữu bộ nhớ RAM lớn sẽ giúp chức năng đa nhiệm trên sản phẩm hoạt động mượt mà hơn, chạy được đồng thời nhiều ứng dụng hơn.

Do vậy chiếc smartphone “trong mơ” sẽ trở nên hoàn hảo khi sở hữu bộ nhớ RAM lên đến 8GB.

Chức năng sạc không dây

Sạc không dây đang trở thành chức năng không thể thiếu trên các mẫu smartphone cao cấp, khi người dùng chỉ việc đặt sản phẩm vào đế sạc không dây, thay vì phải cắm dây sạc, mất nhiều công sức và thời gian như trước đây.

Do vậy, chiếc smartphone “trong mơ” chắc chắn không thể thiếu chức năng này.

Camera của Galaxy S8

Mặc dù không được trang bị hệ thống camera kép như nhiều mẫu smartphone cao cấp khác hiện có trên thị trường như iPhone 7 Plus, One Plus 5 hay LG G6... tuy nhiên Galaxy S8 vẫn được nhiều chuyên gia đánh giá là smartphone có chất lượng camera tốt nhất hiện nay.

Và mặc dù không sở hữu cụm camera kép, tuy nhiên camera trên Galaxy S8 vẫn làm được những điều mà camera kép làm được như chụp ảnh xóa mờ phông hay chế độ chân dung...

Thỏi pin “khủng” của Asus ZenFone 3 Max

Thời lượng pin luôn là tính năng được quan tâm hàng đầu trên mỗi smartphone, do vậy trang bị một thỏi pin đủ lớn sẽ giúp smartphone hoạt động lâu hơn, đáp ứng được nhiều hơn nhu cầu sử dụng, kết nối của người dùng.

Thỏi pin với dung lượng 4.100mAh của ZenFone 3 Max có vẻ như đáp ứng được nhu cầu này của người dùng và biến chiếc smartphone trở nên hoàn hảo hơn.

Mức giá của OnePlus 5

Một trong những lý do khiến người dùng khó tiếp cận được với các smartphone “bom tấn” đó là mức giá của chúng quá cao. Do vậy, chiếc smartphone “trong mơ” sẽ trở nên hoàn hảo hơn nếu nó có một mức giá phù hợp với túi tiền hơn.

OnePlus 5 là một trong những smartphone cao cấp có giá “mềm” nhất hiện nay, khi có giá khởi điểm chỉ 470USD. Do vậy, nếu chiếc smartphone “trong mơ” chúng ta đang xây dựng có mức giá rẻ như vậy, chắc chắn nó sẽ trở nên hoàn hảo và xứng đáng là “smartphone trong mơ”.

Phạm Thế Quang Huy