Nhà đất thời ế: Những chiêu bán hàng 'xưa nay hiếm'

Nếu như thời điểm này năm ngoái, thị trường căn hộ chứng kiến nhiều dự án người mua phải xếp hàng thì nay đã có sự thay đổi. Chủ đầu tư đang tìm mọi cách để lấy được lòng người mua nhà.

Đủ chiêu chiều người mua

Cuối tuần qua, thị trường căn hộ xôn xao khi một chủ đầu tư tặng số tiền lên đến 365 triệu đồng khi sở hữu căn hộ. Khách hàng chỉ cần thanh toán 50% giá trị của căn hộ là có thể nhận nhà để vào ở thay vì 70% giá trị căn hộ thường thấy tại các dự án khác. Đặc biệt, sau 02 năm nhận nhà, khách hàng mới phải tiến hành thanh toán khoản tiếp theo.

Khách hàng được ở miễn phí 09 tháng tại dự án khác của chủ đầu tư từ lúc ký hợp đồng mua bán cho đến lúc nhận nhà. Trong trường hợp không cần hỗ trợ chỗ ở, khách hàng sẽ được nhận được số tiền tương đương với chi phí thuê nhà là 54 triệu.

Diễn biến mới ở phân khúc căn hộ

Khảo sát tại khu vực này, để cạnh tranh, nhiều dự án khác tung ra rất nhiều chính sách với quà tặng hấp dẫn được đưa ra như tặng 01 cây vàng khi mua căn hộ, hỗ trợ vay đến 70% giá trị căn hộ, tặng 01 bộ trang sức kim cương có trị giá 66 triệu đồng, chiết khấu 2,5% giá trị căn hộ, khách hàng mua căn hộ 03 phòng ngủ được tặng 01 chỗ để xe ôtô trong vòng 01 năm...

Không chỉ dừng ở đó, thị trường chứng kiến hàng loạt những chiêu câu khách mới của các doanh nghiệp BĐS như giao nhà trước, nhận tiền sau; cho khách hàng sống thử hay chủ đầu tư cam kết thuê lại căn hộ đã mua với mức giá ưu đãi, hấp dẫn hơn việc dành tiền gửi tiết kiệm,...

Liên tục từ đầu năm 2017 đến nay, một dự án khác ở Hoàng Mai áp dụng chương trình hỗ trợ vay vốn 0% cho các khách mua căn hộ. Ngoài chương trình hỗ trợ lãi suất, để tăng thêm sự hấp dẫn, chủ đầu tư còn “câu khách” bằng quà tặng ô tô, hoặc những chuyến du lịch nước ngoài cho người mua nhà tại dự án này.

Trong khi đó, chủ đầu tư một dự án cao cấp đã phải chấp nhận hỗ trợ vay vốn cho khách hàng với lãi suất 0%, cùng chính sách chiết khấu cho khách hàng lên đến hơn 5% giá trị căn hộ. Theo đánh giá, điều này “xưa nay hiếm” bởi các dự án mở bán trước đây hầu hết đều có “tiền chênh” hàng trăm triệu mỗi căn hộ.

Thị trường đã từng chứng kiến chiêu bán hàng cam kết lợi nhuận của chủ đầu tư. Một số chủ đầu tư cam kết thuê lại căn hộ mà khách hàng đã mua trong 1-2 năm đầu tiên với lợi tức dao động từ 8-14%. Nhà đầu tư đinh ninh mình vừa được “lộc” vừa được “của”. Trong khi đó, chủ đầu tư dự án chắc chắn gom được “tiền tươi”.

Hay như chiêu “nhà đổi nhà”, khách hàng đã sở hữu căn hộ tại dự án nhưng chưa ứng ý về diện tích, hướng,... hoặc tổng giá trị căn nhà không phù hợp với khả năng tài chính mà vẫn có nhu cầu định cư tại dự án thì có thể đổi nhà với khách hàng khác có căn hộ phù hợp nhu cầu, hoặc quỹ căn hộ từ chủ đầu tư.

Áp lực ngày càng nhiều

Nhận định về thị trường, bà Nguyễn Hoài An, Giám đốc Bộ phận Nghiên cứu, Tư vấn, Định giá và Quản lý tài sản CBRE Việt Nam cho biết, trong khi phân khúc căn hộ để bán có dấu hiệu chững lại nối tiếp từ quý I/2017.

Trong quý II/2017, tổng cộng có 8.086 căn hộ được chào bán ra thị trường từ 27 dự án, tăng 23% so vơi cùng kỳ năm trước, nhưng giảm 14% so với quý trước. Về lượng giao dịch, toàn quý có tổng cộng 4.650 căn được bán, giảm 24% so với quý trước.

Nguồn cung căn hộ ngày càng tăng

Còn theo số liệu của JJL Việt Nam, phân khúc căn hộ sang trọng ghi nhận tỷ lệ giảm đáng kể sau nhiều quý tăng giá liên tục. Hơn 20.000 căn hộ mới dự kiến hoàn thành trong nửa còn lại của năm 2017, chủ yếu đến từ phân khúc căn hộ Trung cấp. Trong giai đoạn 2018-19, dự kiến có khoảng 30.000 căn hộ mới được mở bán mỗi năm.

Theo lãnh đạo Hội Môi giới BĐS Việt Nam, thị trường đã xuất hiện không ít những thông tin rao bán cắt lỗ căn hộ của nhà đầu tư thứ cấp. Giá nhà đã bị đẩy lên quá cao trong hai năm qua là nguyên nhân gây ra tình trạng này.

Theo số liệu của CBRE, tỷ lệ người mua bất động sản để đầu tư hiện ở mức gần 60% so với mức 70% của thời bong bóng bất động sản 2007. Như vậy, giá bán căn hộ trên giấy hiện nay không phản ánh đúng nhu cầu thực của thị trường.

Nhận định của giới chuyên gia cho rằng áp lực thoát hàng ngay khi căn hộ được hoàn thiện để trả nợ vay trong điều kiện “trăm người thuê, vạn người cho thuê” chắc chắn dẫn đến tình trạng sụt giảm giá bán.

Có thể nói, cảnh người mua tấp nập xếp hàng sẽ khó có thể tiếp diễn trong bối cảnh như hiện nay. Do thanh khoản ngày càng giảm, theo nhận định của giới chuyên gia, chắc chắn sẽ tiếp tục chứng kiến những “chiêu độc” của doanh nghiệp.

