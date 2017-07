6 tháng, công an phá nhanh 10 vụ trọng án

Ngày 10/7, Công an TP Cần Thơ tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2017, triển khai chương trình công tác 6 tháng cuối năm.

Các cá nhân xuất sắc được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn ngành

Theo báo cáo của công an Cần Thơ, 6 tháng đầu năm 2017, Công an TP Cần Thơ đã triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, giải pháp, chương trình kế hoạch công tác; đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, bảo vệ an toàn các mục tiêu, địa bàn trọng điểm, không để xảy ra đột xuất bất ngờ.

6 tháng đầu năm, các cán bộ chiến sĩ phối hợp thực hiện trên 100 ngàn cuộc tuần tra, giải tán trên 10 ngàn đối tượng tụ tập đêm khuya gây rối; răn đe, giáo dục 7.474 đối tượng. Công an thành phố mở 5 cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm theo hệ, chuyên đề, đối tượng và đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, trên địa bàn thành phố xảy ra 160 vụ phạm tội về Trật tự xã hội (giảm 14 vụ so với cùng kỳ). Điều tra, khám phá đạt tỷ lệ 94,4% (cao hơn 4,8% so với cùng kỳ). Trong đó, điều tra khám phá nhanh 10/10 vụ trọng án, đạt tỷ lệ 100%; triệt phá 186 vụ án tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ nhiều ma túy tổng hợp.

Do làm tốt công tác phòng ngừa, nhiều loại án như trộm cắp tài sản, chống người thi hành công vụ, cướp giật… giảm mạnh so cùng kỳ năm trước. Công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm về môi trường, an toàn thực phẩm, khai thác kinh doanh khoáng sản, quản lý hành chính về trật tự xã hội… được tăng cường thực hiện, đạt nhiều kết quả tích cực.

Phát biểu tại hội nghị, ông Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của Công an TP Cần Thơ trong công tác giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trong thời gian qua.

Ông Võ Thành Thống lưu ý, thời gian tới, Công an thành phố tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, chủ động phối hợp nắm tình hình, thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh, phòng chống có hiệu quả với các loại tội phạm; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tập trung xây dựng lực lượng Công an thành phố ngày càng tinh gọn, trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Dịp này, Bộ công an đã tặng bằng khen cho 4 cá nhân và tập thể; tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng cho 13 cá nhân xuất sắc.

Hoàng Tùng