Lân la làm quen rồi chiếm đoạt thẻ tín dụng của người nước ngoài

Chiều ngày 10/7, Công an TP Đà Lạt cho biết, đơn vị đang tạm giữ Phan Quốc Khánh (SN 1980, ngụ TPHCM) để điều tra hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người nước ngoài.

Theo thông tin ban đầu, sáng ngày 9/7, tại 1 cửa hàng điện máy ở Đà Lạt, có 1 người đàn ông người Việt Nam vào hỏi mua điện thoại iPhone 7 và yêu cầu thanh toán bằng hình thức quẹt thẻ vía (thẻ tín dụng thanh toán quốc tế). Khi người này đưa thẻ nhân viên cửa hàng phát hiện chủ thẻ là người ngoại quốc tên là Robert John Whineield nên đã báo quản lý.

Quản lý cửa hàng nghi ngờ nên điện báo Công an phường 1 (Đà Lạt). Sau đó đơn vị này đã xin ý kiến Công an TP Đà Lạt. Sau khi ghi nhận sự việc, cán bộ trực ban đã báo cáo toàn bộ sự việc cho lãnh đạo công an thành phố.

Phan Quốc Khánh đang thực nghiệm lại hành vi giao dịch qua thẻ để mua điện thoại

Đại tá Nguyễn Tấn Vũ, Trưởng Công an TP Đà Lạt xác định, đây là 1 việc liên quan đến yếu tố nước ngoài và có khả năng đối tượng dùng thủ đoạn, phương thức công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Lập tức, Đại tá Vũ chỉ đạo tập trung lực lượng trinh sát xác định ngay đối tượng, không để đối tượng tẩu tán và rời khỏi địa phương.

Sau đó, lực lượng an ninh hình sự của Công an TP Đà Lạt phối hợp với Công an phường 1 đã dùng các biện pháp nghiệp vụ, rà soát các đối tượng đến 22h30, thì bắt được đối tượng Phan Quốc Khánh tại 1 quán cà phê.

Tại cơ quan điều tra, lúc đầu Khánh kiên quyết chối tội, đối tượng khai rằng quen chủ thẻ và được người này nhờ đi mua các loại điện thoại, nếu mua được sẽ cho đối tượng dùng.

Qua đấu tranh khái thác và với những chứng cứ có được, đến 2h sáng 10/7, đối tượng Khánh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Chiếc thẻ lạ xuất hiện trong ví của bị hại

Khánh khai nhận, có biết tiếng Anh nên đã chủ động làm quen với ông Robert John Whineield (SN 1945, quốc tịch Úc). Khi biết ông Robert đang ở Nha Trang (Khánh Hòa), Khánh đã gọi điện cho ông Robert nói sẽ đến đây chơi với ông và được ông này đồng ý.

Mục đích lúc này của Khánh là biết ông Robert là người nước ngoài, sẽ mang theo thẻ tín dụng nên đối tượng tìm cách tiếp cận, lợi dụng sơ hở để chiếm đoạt thẻ tín dụng rồi chiếm đoạt tiền trong thẻ.

Sáng ngày 9/7, ông Robert tiếp tục rủ Khánh lên Đà Lạt du lịch. Tại đây hai người thuê 2 phòng khác nhau tại một khách sạn trên đường Ba Tháng Hai (Đà Lạt). Đến chiều cùng ngày, Khánh và ông Robert đi uống bia tại một quán cách khách sạn khoảng 1 km, trong lúc uống Khánh nói với ông này ngồi chờ để mình ra ngoài có việc riêng.

Sau đó đối tượng đi về khách sạn trả phòng rồi lấy lại chứng minh nhân dân, đồng thời mượn nhân viên lễ tân chìa khóa phòng của ông Robert lấy trộm 2 thẻ tín dụng của ông này.

Ngay sau đó, Khánh ra hai cửa hàng điện máy (ở phường 1 và phường 5, TP Đà Lạt) dùng thẻ tín dụng trộm được để mua 2 điện thoại di động iPhone 7 Plus tổng trị giá 43,9 triệu đồng.

Khoảng 20 phút sau, Khánh quay trở lại cửa hàng vừa mua điện thoại chấp nhận bán "lỗ" 1 chiếc điện thoại với giá 18,8 triệu đồng. Chưa dừng lại ở đó, Khánh tiếp tục di chuyển tới một cửa hàng điện máy khác định mua điện thoại với phương thức tương tự, nhưng không được nhân viên chấp nhận do không phải chính chủ sở hữu tấm thẻ tín dụng.

Xác định bước đầu hành vi trộm cắp, Công an thành phố Đà Lạt đã thu giữ tang vật gồm: 18,8 triệu đồng tiền mặt (do Khánh bán được chiếc điện thoại sau khi mua); 1 điện thoại iPhone 7 Plus (Khánh mua bằng thẻ trộm được); 2 thẻ tín dụng mang tên người nước ngoài và nhiều thẻ tín dụng, tiền mặt khác...

Khi được Công an thông báo về vụ việc, ông Robert rất bất ngờ và không biết mình bị mất thẻ. Sau đó, ông đã kiểm tra lại trong ví của mình thì thấy mất 2 chiếc thẻ và xuất hiện 1 chiếc thẻ lạ.

Tại Công an TP Đà Lạt, ông Robert chia sẻ, rất bất ngờ khi thủ phạm lại chính là người bạn đồng hành của mình. Ông Robert cũng không quên cảm ơn lực lượng công an thành phố đã tìm ra thủ phạm nhanh chóng, để ông yên tâm tiếp tục hành trình du lịch tại Việt Nam.

Hiện, vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều và làm rõ.

Ngọc Hà