Vờ yêu để lừa bán 7 phụ nữ sang Trung Quốc

Dù đã có vợ con ở quê song Bùi Văn Lịch (SN 1986, trú tại thôn Phú Đa, xã Hào Phú, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) vẫn đi tìm các thiếu nữ trẻ ở nhiều tỉnh để tán tỉnh yêu đương, sau đó tìm cách để bán sang Trung Quốc lấy tiền tiêu xài. 7 "thương vụ" của đối tượng đã thành công.

Ngày 10/7/2017, tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Lạng Sơn đã tiếp nhận từ phía Công an Trung Quốc đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Bùi Văn Lịch về tội "Mua bán người" theo Quyết định truy nã số 03/PC45 ngày 01/8/2012 của Công an tỉnh Cao Bằng.

Đối tượng Bùi Văn Lịch tại cơ quan công an

Dù đã có vợ con ở quê, song đối tượng Bùi Văn Lịch vẫn đi tìm các thiếu nữ trẻ để tán tỉnh yêu đương, sau đó tìm cách để bán họ sang Trung Quốc lấy tiền tiêu xài.

Từ cuối năm 2010 đến 2012, với thủ đoạn vờ yêu rồi bán, Lịch đã lừa bán được 7 phụ nữ ở các tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Cao Bằng. Trung bình mỗi phụ nữ Lịch bán được từ 4.000 đến 7.000 tệ. Một nạn nhân ở tỉnh Cao Bằng được giải cứu trở về đã tố cáo hành vi phạm tội của Lịch. Tháng 7/2012, biết hành vi phạm tội đã bị phát hiện, Lịch bỏ trốn sang Trung Quốc.

Qua công tác điều tra xác minh, hợp tác quốc tế, Phòng Cảnh sát truy nã Công an tỉnh Lạng Sơn xác định được đối tượng truy nã Bùi Văn Lịch đang lẩn trốn, làm thợ xây tại thị Bằng Tường, thành phố Sùng Tả, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc nên gửi công hàm đề nghị Công an thành phố Sùng Tả phối hợp bắt giữ và trao trả. Sau khi tiếp nhận, Công an Lạng Sơn đã bàn giao đối tượng Lịch cho Công an tỉnh Cao Bằng thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Bá Đoàn