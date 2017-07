1001 lý do khiến bạn thích Tam Quốc và góc nhìn của game thủ thích “kinh doanh”

Chàng game thủ diễn tả sự yêu thích của mình bằng một bài thơ đúng chất “dân kinh doanh”.

Vừa qua, BQT Võ Thánh Mobile đã tổ chức một sự kiện nhỏ mang tên “1001 lý do khiến bạn thích Tam Quốc” để chào mừng server đặc biệt sau 1 tháng ra mắt. Và rất nhanh chóng, hàng loạt bài viết đã được các game thủ đăng tải với những lý do từ sâu sắc, đầy triết lý cho đến cả… hài hước “khó đỡ”. Trong số đó phải kể đến bài thơ do game thủ Toàn Trần đăng tải đang nhận được sự ủng hộ đông đảo từ các “tướng lĩnh” khác.

Độc giả quan tâm có thể tìm hiểu thêm về sự kiện này tại ĐÂY.

Cụ thể, bài thơ của Toàn Trần xem xét những danh tướng thời Tam Quốc dưới góc nhìn của một nhà kinh doanh. Nếu như Gia Cát Lượng “chọn doanh nghiệp tư nhân, bỏ đường vào nhà nước” thì Lữ Bố lại “nhảy việc quá nhiều nơi”… Bằng loạt câu từ mạch lạc, dễ hiểu, tác giả bài thơ đã chỉ ra những điểm mạnh/yếu của những đại nhân vật trong thời loạn chiến này khi họ trở thành các nhà kinh doanh.

Gia Cát Lượng “chọn doanh nghiệp tư nhân, bỏ đường vào nhà nước”

Bài thơ của Toàn Trần nhanh chóng thu hút được đông đảo game thủ Võ Thánh Mobile. Nhiều game thủ còn không ngần ngại bày tỏ sự kính phục với tác phẩm hiếm có này. Phải là một người đọc rất trung thành của Tam Quốc Diễn Nghĩa mới thấu hiểu và cảm thông cho từng vị tướng lĩnh đến như vậy.

Ở cuối bài viết, Toàn Trần cũng chia sẻ thêm về nhân vật Quan Vân Trường. Theo anh, Quan Vũ trên con đường Hoa Dung từng tha mạng cho Tào Tháo chính vì chữ Nghĩa. Đây là đức tính nổi bật của Quan Vũ, cũng là lý do mà người đọc không thể ghét được vị Võ Thánh này.

Quan Vũ – Biểu tượng của chữ Nghĩa

Dù vậy, vẫn có những lời bình luận trái chiều cho rằng “bài thơ này quen quen, hình như thấy ở đâu rồi” và Toàn Trần chỉ đi lấy ý tưởng ở đâu đó mà thôi. Thế nhưng, chưa nói về việc ý tưởng “chính chủ” hay không, chỉ riêng việc phổ lại thơ cho từng nhân vật đã là một quá trình khá kỳ công rồi.

Ngoài Toàn Trần, vẫn còn vô số những bài viết khác đầy sâu sắc đến từ “500 anh em” game thủ. Đôi khi lý do đến với Tam Quốc lại chính từ những tựa game như Võ Thánh Mobile, gia nhập vào một trong những thời điểm loạn chiến lớn nhất lịch sử. Thêm vào đó, nhiều độc giả trung thành của La Quán Trung cũng từng ao ước được hóa thân thành vị tướng lĩnh để được thống lĩnh tam quân, tranh đoạt thiên hạ.

Trở lại với Võ Thánh Mobile, tựa game này dù chỉ vừa mới ra mắt được 1 tháng nhưng đã sở hữu cộng đồng người chơi đông đảo và rất sôi nổi. Võ Thánh Mobile được đánh giá rất cao ở các thị trường ngoại quốc nhờ nền đồ họa đẹp mắt, “chơi game mà như xem phim”. Những phân đoạn cắt cảnh được lồng ghép và nét thiết kế nhân vật “chuẩn người lớn” đã giúp tựa game này khác biệt hẳn so với nhiều sản phẩm cùng loại.

Thêm vào đó, lối chơi thẻ tướng kết hợp SLG khá độc đáo cho phép người chơi chiêu mộ thêm binh lính, tham gia các trận chiến để chiếm thành, mở rộng tầm ảnh hưởng trong cục diện Tam Quốc. Mặc dù binh chủng trong Võ Thánh Mobile rất đa dạng nhưng sử dụng và phân chia chúng ra sao lại nằm trong tay người chơi. Và hãy nhớ, không phải cứ mạnh là có thể “một tay che trời”, người lãnh đạo khôn khéo sẽ quan tâm đến đồng minh nhiều hơn. Những thế lực này trong Võ Thánh Mobile cũng có tầm quan trọng không nhỏ.

Võ Thánh Mobile dù chỉ mới ra mắt được 1 tháng nhưng đã xây dựng được cộng đồng game thủ đông đảo và cực kỳ sôi nổi

Trên con đường xây dựng một sân chơi cho những game thủ yêu thích Tam Quốc ngày càng lớn mạnh, những sự kiện như “1001 lý do khiến bạn thích Tam Quốc” vừa rồi là rất cần thiết. Đó sẽ là cơ hội cho người chơi được giao lưu và chia sẻ với nhau về sở thích cũng như suy nghĩ của mình. Khi đã tìm ra “đồng đạo” cùng chí hướng, cuộc chơi sẽ trở nên gắn bó, hay ho hơn nhiều lần.

Nếu đang tìm kiếm những trận giao tranh đáng nhớ trong Tam Quốc, hãy thử trải nghiệm Võ Thánh Mobile!

Mặc dù sự kiện trên đã chính thức kết thúc, thế nhưng dư âm của nó vẫn sẽ còn đọng lại qua những lời tâm sự của đông đảo người chơi. Nếu đã thích thú với những lần chạm trán “cân não” của dòng game Tam Quốc, hãy thử trải nghiệm Võ Thánh Mobile để lần nữa hòa cùng những trận đánh kinh điển của thời kỳ “máu lửa” này.

Mọi thông tin về Võ Thánh Mobile, các bạn có thể tham khảo tại:

Landing: http://vothanh.sohagame.vn/landing

Fanpage: https://www.facebook.com/vothanhmobile.vn