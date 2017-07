Heroes Truyền Kỳ - Tựa game chiến thuật số 1 Bắc Mỹ chính thức ra mắt landing, ấn định 13/07 ra mắt

Tin vui cho những game thủ Việt đang tìm kiếm một trải nghiệm mới lạ và “cân não” hơn cả. Nhanh tay tải game và chuẩn bị “chiến” thôi!

Thời gian gần đây, thông tin về Heroes Truyền Kỳ – Siêu phẩm chiến thuật “tung hoành” trên các bảng xếp hạng nước ngoài đang được đông đảo game thủ Việt quan tâm. Với gameplay lục lăng (Hexagon) đánh theo lượt kinh điển của tượng đài Heroes of Might and Magic, Heroes Truyền Kỳ sẽ là tựa game độc nhất vô nhị trên thị trường game mobile với trải nghiệm hoàn toàn mới lạ cho người chơi.

Trong hôm nay, Heroes Truyền Kỳ đã chính thức có:

Trailer cực chất của Heroes Truyền Kỳ

Gợi nhớ ký ức tuổi thơ với hình bóng của Heroes 3

Dòng game Heroes of Might and Magic và đặc biệt là phiên bản thứ 3 (Heroes 3) đã đi sâu vào tâm trí của nhiều người chơi tại Việt Nam. Xuất hiện cùng lúc với những cái tên nổi trội như Warcraft, Starcraft, Age of Empires… Heroes 3 với hệ thống chiến thuật đầy “cân não” đã tự chiếm lĩnh cho mình một khoảng trời riêng với lượng fan hùng hậu trên khắp thế giới.

Tượng đài Heroes 3 năm nào chuẩn bị tái hiện

Cái hay đầu tiên của Heroes Truyền Kỳ chính là việc tái hiện Heroes 3 “chuẩn” nhất trên di động. Từ trước tới nay, đã có không ít những tựa game mobile khác cố gắng khắc họa lối chơi lục lăng nhưng đều thất bại. Gameplay mà họ mang đến rất mờ nhạt và chưa đủ tầm để sánh với cái tinh hoa trong việc sắp xếp màn chơi mà Heroes 3 đạt được. May thay, Heroes Truyền Kỳ lại hoàn thành rất tốt sứ mệnh này với không chỉ ở chiến thuật lục lăng mà còn về hệ thống tướng quen thuộc năm nào.

…trong tựa game chiến thuật sắp ra mắt mang tên Heroes Truyền Kỳ

Từ việc điều khiển từng đơn vị quân tấn công, phòng thủ hay bỏ lượt cũng ảnh hưởng quan trọng đến diễn biến của trận đấu. Người chơi sẽ cần nhìn trước các bước đi của quân địch và đưa ra những quyết định di chuyển quân hợp lý. Nhà phát triển Lilith Games đã lồng ghép rất nhiều những thuật toán sao cho trận đấu của người chơi khó lường và “cân não” nhất.

Nghệ thuật sắp đặt vị trí địch thủ trong trận chiến là thứ mà Lilith Games đã đầu tư rất nhiều tâm huyết

Và những cải tiến đáng giá, nâng tầm thách thức

Chưa dừng lại ở việc khắc họa tốt lối chơi của Heroes 3, Heroes Truyền Kỳ còn được bổ sung rất nhiều tính năng thú vị. Từ Bang Hội, Đấu Trường Bầu Trời, Tháp Thí Luyện… đều là các sàn đấu gay cấn để người chơi khẳng định bản lĩnh điều quân khiển tướng của mình. Đặc biệt, theo BQT Heroes Truyền Kỳ, thứ được mong chờ nhất ở tựa game này chính là so tài xuyên lục địa. Người chơi có thể du đấu với các đối thủ ngoại quốc để chứng minh sức mạnh của đội hình mà mình thu thập.

Heroes Truyền Kỳ sẽ không thiếu những thách thức cho người chơi thử tài động não

Cuộc chơi sẽ không còn gói gọn trong những màn đấu tẻ nhạt và lặp đi lặp lại như nhiều tựa game chiến thuật thẻ tướng hiện nay. Heroes Truyền Kỳ cho phép người chơi được tranh tài qua lối chơi hoàn toàn mới sẽ là trải nghiệm mà bạn không thể bỏ lỡ.

Một điểm đáng khen nữa của Heroes Truyền Kỳ chính là phần đồ họa tươi sáng, thiết kế Chibi bắt mắt. Việc chuyển thể hình ảnh của các đơn vị quân trong Heroes 3 sang lối hoạt họa này giúp các trận chiến sinh động và cuốn hút hơn. Giao diện chiến đấu trong game cũng rất đơn giản, giúp người chơi nhanh chóng làm quen dù gameplay này khá khác biệt trên thị trường hiện nay.

Tựa game sẽ chính thức ra mắt vào ngày 13/07/2017, hãy nhanh nhanh tải game và cùng đón chờ để “quẩy” thôi

Heroes Truyền Kỳ sẽ chính thức ra mắt vào ngày 13/07 sắp tới. Các bạn game thủ đừng quên truy cập landing và fanpage ngay bây giờ để tham gia những hoạt động, trò chơi thú vị nhằm đoạt lấy những phần quà Giftcode giá trị hỗ trợ trải nghiệm ngày ra mắt. Mọi thông tin chi tiết, các bạn có thể xem tại:

