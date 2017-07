Giải phóng Mosul - Bước ngoặt “lịch sử” trong cuộc chiến chống IS

Nhiều chuyên gia nhận định, với chiến thắng ở Mosul, đã đến lúc, Mỹ “rảnh tay” để có thể tiêu diệt khủng bố IS tại Syria.

Hôm qua (9/7), Thủ tướng Iraq Haider Al-Abadi tới thành phố Mosul, để chúc mừng quân đội và người dân nước này đã giành chiến thắng, giải phóng hoàn toàn thành phố, nơi từng được xem là thành trì quan trọng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Chiến thắng được xem là bước ngoặt “lịch sử” trong cuộc chiến chống IS tại Iraq nói riêng và toàn khu vực nói chung.

Các lực lượng Iraq vui mừng với chiến thắng ở Mosul. Ảnh: AFP.

Bị tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng chiếm đóng từ tháng 7/2014, thành phố lớn thứ hai Iraq - Mosul đã trở thành một trong những thành trì quan trọng để IS vươn tầm ảnh hưởng ra nhiều khu vực khác. Cũng tại đây, thủ lĩnh IS, Abu Bakr al-Baghdadi lần đầu tiên xuất hiện, tuyên bố thành lập “Vương quốc Hồi giáo” ở ngôi đền al-Nuri.

Tháng 10/2016, chính phủ Iraq đã phát động chiến dịch giải phóng thành phố “chiến lược” này, với khoảng 130.000 binh sĩ và lực lượng dân quân ủng hộ chỉnh phủ Iraq tham gia. Tuy nhiên, chiến dịch đã gặp không ít khó khăn khi vấp phải sự kháng cự quyết liệt từ các tay súng IS cũng như việc tổ chức khủng bố này sử dụng dân thường làm lá chắn sống.

Sau hơn 8 tháng chiến đấu, hôm qua (9/7) văn phòng Thủ tướng Iraq thông báo, Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Iraq, Thủ tướng Haider Al-Abadi đã tới thành phố vừa được giải phóng Mosul để chúc mừng những “chiến binh anh hùng” và người dân Iraq vì chiến thắng “vĩ đại” này.

Tuy nhiên, khi phát biểu trước các lực lượng quân đội và cảnh sát tại Mosul, Thủ tướng Iraq Abadi vẫn chưa chính thức công bố việc giải phóng hoàn toàn thành phố này.

“Hôm nay, tôi đến Mosul để theo dõi chiến thắng của chúng ta trong việc loại bỏ các tay súng IS. Chúng ta đang ở những khoảnh khắc cuối cùng. Các tay súng khủng bố IS đã chọn cái chết thay vì đầu hàng. Chúng ta không có nhiều lựa chọn và phải tiêu diệt chúng. Hầu hết các tay súng IS tại Mosul đã bị tiêu diệt”, ông Abadi nói.

Mặc dù vậy, Pháp và Anh - hai nước thành viên của Liên minh quốc tế chống IS do Mỹ dẫn đầu đã lên tiếng ca ngợi thắng lợi của các lực lượng vũ trang Iraq tại Mosul.

Trên trang mạng Twitter, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết, Mosul đã được giải phóng khỏi IS, nước Pháp xin được bày tỏ lòng kính phục với tất cả những ai đã cùng với các binh sỹ của Pháp đóng góp vào chiến thắng này.

Còn Bộ trưởng Quốc phòng Anh Michael Fallon đã ca ngợi lòng dũng cảm của các lực lượng vũ trang Iraq trong việc chống lại kẻ thù IS “tàn bạo”.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Iran Hossein Dehqan cũng đã gửi điện chúc mừng tới người đồng cấp Iraq, bày tỏ tin tưởng rằng việc đánh bại và tiêu diệt chủ nghĩa khủng bố là hoàn toàn có thể, với sự quyết tâm chiến đấu chống khủng bố của các chính phủ trên một mặt trận thống nhất.

Theo các nhà phân tích khu vực, chiến thắng tại Mosul mang ý nghĩa chiến lược quan trọng khi thành trì này rất gần với biên giới Syria - khu vực được xem là tuyến đường tiếp tế quan trọng của IS đối với các khu vực tổ chức này kiểm soát tại quốc gia láng giềng Syria. Nhiều chuyên gia còn nhận định, với chiến thắng này, đã đến lúc, Mỹ “rảnh tay” để có thể tiêu diệt khủng bố IS tại Syria.

Theo Đình Nam