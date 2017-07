Nghệ An: Tự kiểm tra không ra, thanh tra... ra tham nhũng

Trong 6 tháng đầu năm, Nghệ An không có vụ việc tham nhũng, lãng phí nào được phát hiện qua công tác tự kiểm tra, thanh tra nội bộ của các cơ quan. Tuy nhiên, qua công tác thanh tra, ngành chức năng tỉnh này phát hiện có 141 đơn vị vi phạm với số tiền vi phạm và kiến nghị xử lý hơn 30.3 tỷ đồng.

Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương tại Sở Ngoại vụ Nghệ An (ảnh Thanh Lê)

Theo báo cáo của Thanh tra tỉnh Nghệ An, trong 6 tháng đầu năm 2017, toàn ngành thực hiện 35 cuộc thanh tra công vụ, thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng. Kết quả 24/41 đơn vị được kiểm tra có sai phạm. Đoàn thanh tra kiến nghị kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với 30 tổ chức và 273 cá nhân có vi phạm trong thực thi nhiệm vụ công vụ.

Không có vụ việc tham nhũng, lãng phí nào được phát hiện qua công tác tự kiểm tra, thanh tra nội bộ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Toàn ngành đã triển khai 116 cuộc thanh tra hành chính tại 335 đơn vị. Qua thanh tra phát hiện 141 đơn vị có vi phạm với số tiền vi phạm và kiến nghị xử lý là hơn 30,3 tỷ đồng. Trong đó kiến nghị thu hồi hơn 8,6 tỷ đồng, giảm giá trị quyết toán, giảm cấp vốn và kiến nghị khác hơn 21,7 tỷ đồng. Hiện đã thu hồi về ngân sách hơn 5,7/8,6 tỷ đồng.

Có 240 cuộc thanh tra chuyên ngành được thực hiện đối với 3.310 cá nhân, tổ chức. Cơ quan chức năng đã ban hành 1.200 quyết định xử phạt hành chính đối với 970 cá nhân và 220 tổ chức với số tiền hơn 5,5 tỷ đồng. Các vi phạm này tập trung chủ yếu ở các lĩnh vực GTVT, nông nghiệp, tài nguyên và môi trường, y tế, công thương và khoa học công nghệ.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, qua thanh tra không phát hiện vụ việc tham nhũng nào chuyển cơ quan điều tra. Cơ quan điều tra các cấp thụ lý điều tra 5 vụ 4 bị can (án cũ năm 2016 chuyển qua là 4 vụ, 4 bị can, thụ lý mới 1 vụ, 0 bị can). Viện KSND các cấp truy tố chuyển tòa án các cấp xét xử 2 vụ, 3 bị can.

Trong 6 tháng qua, toàn tỉnh Nghệ An giải quyết được 117/131 vụ việc khiếu nại phát sinh thuộc thẩm quyền. Kết quả giải quyết cho thấy có 14 vụ việc khiếu nại đúng; 38 vụ việc có đúng, có sai; 65 vụ việc khiếu nại sai.

Thanh tra toàn tỉnh Nghệ An giải quyết được 53/60 vụ việc tố cáo phát sinh thuộc thẩm quyền. Trong đó có 5 vụ việc tố cáo đúng, 21 vụ việc tố cáo có đúng, có sai và 27 vụ việc tố cáo sai.

Hoàng Lam