Không thể tiếp tục thi đấu tại Việt Nam, đoàn AoE Trung Quốc mời sang Tô Châu "phân cao thấp"

Sau vài ngày tạm hoãn vì những sự cố ngoài ý muốn, cuối cùng, “số phận” của giải AoE Việt Trung 2017 cũng đã được định đoạt. Theo đó, giải sẽ vẫn được tổ chức nhưng sẽ phải thay đổi địa điểm thi đấu sang Tô Châu, Trung Quốc. Đây là thông tin chính thức vừa được ban tổ chức thông báo vào sáng nay, ngày 10/7/2017.

“Thay mặt BTC giải đấu AOE Việt Trung 2017 một lần nữa gửi lời xin lỗi sâu sắc tới người hâm mộ vì sự cố vừa qua. Sau khi thống nhất xong, BTC giải Việt Trung xin thông báo tới người hâm mộ như sau:

- Giải đấu tiếp tục sẽ diễn ra. Những thể loại nào không có tuyển Trung Quốc sẽ thi đấu tại Việt Nam.

- Những thể loại có tuyển Trung Quốc tham gia sẽ được diễn ra vào ngày 5/8/2017 tại Tô Châu, Trung QUốc

- Về thể loại Deathmap sẽ tổ chức vòng loại tại Việt Nam chọn ra đội mạnh nhất và tham dự vòng chung kết với tuyển Trung Quốc tại Tô Châu vào ngày 5/8

- Về vé mời xem trực tiếp tại hội trường sẽ được BTC trả lại phí tới từng người hâm mộ

- Về việc Online trên web các bạn sẽ được bảo lưu xem tiếp giải đấu tại Việt Nam và Trung Quốc…”

Địa điểm thi đấu mới của giải Việt Trung 2017: Tô Châu, Trung Quốc.

Về phía Trung Quốc, nước bạn cũng đã có những phản hồi tích cực về giải đấu lần này. Một đại diện của Hiệp hội AoE Trung Quốc cho biết: “Giải VIệt Trung năm nay là giải đấu quy mô lớn nhất, tổ chức chiêu đãi vô cùng nhiệt tình, chúng tôi vô cùng hãnh diện được tham gia giải đấu lần này. Trong quá trình thi đấu đã gặp phải sự cố, chúng tôi cũng rất buồn. Nhưng chúng tôi tin rằng GameTV nhất định sẽ giải quyết được những khó khăn đó. Hiệp hội AoE Trung Quốc cũng rất thông cảm và hiểu cho hoàn cảnh của Việt Nam. Tôi xin được đại diện cho hiệp hội AoE Trung Quốc xin gửi lời mời đến Việt Nam mùng 5/8 này đến Trung Quốc thi đấu những thể loại còn lại của giải đấu. Hy vọng tình hữu nghị VIệt Trung mãi mãi bền lâu.”

Ở thời điểm hiện tại, các nội dung thi đấu của giải đã được xác định gồm:

- Chung kết Solo Random: Hưng Nhổn (VN) --- Hồng Anh (VN)

- Chung kết Solo Shang: CHim Sẻ Đi Nắng (VN) --- ShenLong (TQ)

- Chung kết Solo Assyrian: Shen Long (TQ) --- No1 (VN)

- Chung kết 2vs2 Shang tự do: Hồng Anh, He He (VN) --- Hưng Nhổn, BiBi (VN)

- Chung kết 2vs2 Shang thuần tiễn: ShenLong, Tiểu Thủy Ngư (TQ) --- BiBi, Chim Sẻ Đi Nắng (VN)

- Nội dung 4vs4 Random: BiBi Club, Thái Bình, Hà Nội và Team AOE360 (VN)

- Nội dung Deathmap: chưa thi đấu

Với kết quả trên, chúng ta đã xác định được 4 nội dung thi đấu sẽ được tổ chức tại Việt Nam gồm: Chung kết Solo Random, Chung kết 2vs2 Shang tự do, Bán kết và Chung kết 4vs4 Random, cuối cùng là vòng loại Deathmap. Các nội dung sẽ thi đấu tại Tô Châu, Trung Quốc gồm: Chung kết Solo Shang, Chung kết Solo Assyrian, Chung kết 2vs2 Shang thuần tiễn và Chung kết Deathmap.

Như vậy, trái với nhiều nghi ngại của người hâm mộ, giải AoE Việt Trung 2017 sẽ vẫn được diễn ra bình thường. Mặc dù không thể tổ chức toàn bộ tại Việt Nam như dự kiến ban đầu, tuy nhiên người hâm mộ vẫn có thể theo dõi và thưởng thức các trận đấu đỉnh cao qua hệ thống streaming chuyên nghiệp và bài bản của ban tổ chức. Với những nỗ lực đáng ghi nhận này, đây có thể coi là lời xin lỗi chân thành mà ban tổ chức muốn gửi đến người hâm mộ sau những sự cố không đáng có vừa diễn ra.