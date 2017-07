Cay đắng Denuvo: Thêm một game bom tấn âm thầm loại bỏ công cụ chống crack khét tiếng

Bioware đã mất hết kiên nhẫn mà loại bỏ thẳng tay Denuvo khỏi tựa game của họ

Theo những tin tức mới nhất, có vẻ như Bioware trong bản cập nhật 1.09 của tựa game nhập vai bom tấn Mass Effect: Andromeda đã âm thầm loại bỏ sự hỗ trợ của công cụ DRM bảo vệ bản quyền khét tiếng Denuvo. Với động thái này, Bioware đã gia nhập hàng ngũ những nhà phát triển game quay lưng lại với Denuvo, thứ từng được coi là bức tường thành vững chãi ngăn chặn sự tấn công của các nhóm crack game trên toàn thế giới. Trước đó, rất nhiều game đỉnh đã âm thầm gỡ bỏ công nghệ DRM cực mạnh mẽ này khỏi game của họ: Doom, Rime, Inside... Cùng với đó là hằng hà sa số những game dù ứng dụng Denuvo nhưng cũng bị crack sau một thời gian ngắn ra mắt như PES 2017, Resident Evil, Conan: Exiles, Watch Dogs 2, v.v...

Điều đáng chú ý là trước đó ít lâu, Bioware có vẻ vẫn tin tưởng vào khả năng của Denuvo, khi trong bản cập nhật 1.05 ra mắt hồi tháng 04 vừa rồi, họ vẫn đưa phiên bản Denuvo mới nhất vào Mass Effect: Andromeda. Thực sự thì việc DRM này "hết phép", không còn khả năng bảo vệ game trước các hacker giải mã DRM để tạo ra các bản crack có thể là lý do lớn nhất khiến cho Bioware mất hết kiên nhẫn mà loại bỏ thẳng tay Denuvo khỏi tựa game của họ.

Denuvo bắt đầu trở thành một công cụ bảo vệ bản quyền nội dung số nổi tiếng kể từ năm 2014, khi Dragon Age: Inquisition phải mất cả tháng trời mới có bản crack, điều chưa từng xảy ra trong cộng đồng game thủ toàn thế giới.

Vậy đâu là lý do khiến rất nhiều hacker phải lắc đầu ngao ngán trước Denuvo? DRM này hoạt động theo phương thức liên tục mã hóa và giải mã chính nó, ngăn chặn việc tác động và chỉnh sửa các tập tin gốc để từ đó, "bẻ khóa" phần mềm. Cùng với đó, nếu như DRM là công cụ bảo vệ không cho những hacker can thiệp vào file hệ thống của game, thì Denuvo thậm chí còn tạo ra một bức tường an ninh bảo vệ chính DRM đó, nghĩa là hai lớp bảo vệ rất khó vượt qua.

Thế nhưng thời gian gần đây, đặc biệt là trong những tháng đầu năm 2017 này, Denuvo đã liên tiếp hứng chịu những scandal khiến đội ngũ phát triển DRM này tại Áo phải đau đầu. Từ đầu năm đến nay, Rime đã là tựa game thứ 6 bị bẻ khóa sau Resident Evil 7, Far Cry Primal, Tales of Berseria, Just Cause 3 và Nier: Automata. Có lẽ trong tương lai, các nhà phát triển game cần một hệ thống khác tốt hơn để có thể thực sự bảo vệ những sản phẩm của họ.

Cả thế giới, đặc biệt là những kẻ mê chơi game crack rất ghét Denuvo, cái này không cần bàn cãi. Thế nhưng trong mắt các tập đoàn game, nơi có hai điều quan trọng nhất: Chất lượng sản phẩm game, và doanh thu mà những tựa game đó mang về cho công ty, thì Denuvo vẫn là cứu cánh cho biết bao nhà phát triển cũng như phát hành game.

Bạn có thể coi họ tham lam, không biết chiều chuộng game thủ, thế nhưng trước tình trạng chơi game crack tràn lan chưa có thuốc chữa như thế này, thì chính Denuvo và những DRM khác là bức tường bảo vệ những game bom tấn tốn nhiều tiền của phát triển trước bàn tay của các hacker. Ngay cả các hãng game lớn, được nhiều game thủ chúng ta yêu mến cũng đã dành cho Denuvo những lời có cánh.

Trong cuộc sống, không có khái niệm tốt và xấu một cách tuyệt đối như trong truyện tranh hay phim ảnh. Tất cả đều hoạt động xoay quanh sản phẩm và lợi nhuận. Vì thế một công ty bị coi là ác quỷ trong mắt người hâm mộ game lại trở thành cứu cánh cho chính những tập đoàn game từng tạo ra nhiều bom tấn hay tới nỗi người ta yêu quý luôn cả hãng game đó là chuyện hoàn toàn bình thường.