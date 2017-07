Có 1 thao tác ai cũng phải nhớ làm trước khi giặt áo có khóa kéo và cài nút

2 loại áo có khóa kéo và áo cài cúc, bạn cần phải nắm được 2 nguyên tắc cơ bản và cực kì quan trọng để áo không bị cũ sau nhiều lần giặt, đồng thời bảo vệ máy giặt nữa.

Giặt quần áo là một trong những công việc quen thuộc của phụ nữ chúng ta. Ngày xưa, khi chưa có máy giặt, chị em phụ nữ phải "còng lưng" chà chà, đạp đạp, vắt vắt để chồng con có được chiếc áo, chiếc quần sạch sẽ, thơm tho. Vất vả lắm cơ!

Nhưng từ khi có máy giặt ra đời, công việc giặt giũ của em chị em đã đỡ vất vả hơn rất nhiều. Chỉ cần cho quần áo, xà phòng vào máy, bấm nút rồi tranh thủ làm những việc khác. Tiện lợi và tiết kiệm thời gian.

Thế nhưng không phải cứ "cho tất cả vào rồi bấm nút" là đúng đâu nhé chị em. Giặt giũ bằng máy cũng phải có nguyên tắc và nếu bạn không làm theo thì một là máy giặt sẽ "tắt thở" sớm, hai là quần áo sẽ chẳng còn đẹp đẽ như lúc mới mua đâu.

Đặc biệt là với 2 loại áo có khóa kéo và áo cài nút, bạn cần phải nắm được 2 nguyên tắc cơ bản và cực kì quan trọng để áo không bị cũ sau nhiều lần giặt, đồng thời bảo vệ máy giặt nữa.

Áo có khóa kéo

Hầu hết chẳng ai quan tâm đến việc giặt áo có khóa kéo như thế nào là đúng. Thực ra, đã đến lúc bạn phải quan tâm rồi bởi nếu không thì những trang phục khác giặt cùng với áo có khóa kéo sẽ nhanh hỏng hơn rất nhiều. Thế nên, từ giờ, mỗi khi giặt áo, quần có dây kéo, bạn nên kéo kín dây kéo lại, thay vì mở ra. Nếu không thì không chỉ có trang phục giặt cùng bị hỏng, mà ngay cả khóa kéo của chiếc quần, áo ấy cũng nhanh chóng “lên đường” đấy nhé.

Áo cài nút

Cũng như áo có khóa kéo, các loại áo cài nút cũng chẳng được quan tâm mấy việc nên giặt như thế nào. Đúng lý ra, những chiếc áo này đáng được quan tâm hơn cả bởi việc giặt không đúng cách sẽ ảnh hưởng đến độ bền của áo cũng như khâu là quần áo nữa.

Do đó, ngay từ lần giặt tiếp theo, bạn phải lưu ý điều này: mở hết nút áo rồi mới mang đi giặt. Lý do là bởi các nút áo bị cài chặt có thể khiến áo trông nhàu nát hơn sau khi giặt, khiến bạn tốn nhiều thời gian, công sức hơn để là phẳng. Không những thế, do lực tác động trong quá trình giặt, nút áo cũng dễ bị bung, đứt hơn nếu bạn không mở ra.

Ngoài ra, bạn cũng cần lưu ý những điều sau:

- Phân loại màu sắc, chất liệu quần áo trước khi giặt.

- Không nên dùng quá nhiều bột giặt, nước giặt, chỉ cần dùng lượng vừa đủ mà thôi.

- Không lạm dụng thuốc tẩy.

- Quần áo bơi, áo lót có gọng, mút nên giặt bằng tay.

- Không giặt quần áo quá tải trọng của máy.

- Thường xuyên vệ sinh máy giặt.

