Lao vào đuôi xe đầu kéo, 3 người thương vong

Trên đường lưu thông vào ban đêm, do không kịp thời phát hiện chiếc xe đầu kéo đỗ bên đường, 3 người trên xe máy đã lao vào đuôi xe, làm 2 người chết và 1 người bị thương nặng.

Hiện trường vụ tai nạn làm 2 người chết, 1 người bị thương trên quốc lộ 1A vào đêm 9/7.

Sáng 10/7, Trạm CSGT Diễn Châu (thuộc Phòng CSGT CA tỉnh Nghệ An) cho PV Dân trí biết, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 19h30 ngày 9/7, tại địa bàn xã Diễn An, huyện Diễn Châu, Nghệ An.

Vào thời điểm trên chiếc xe đầu kéo mang BKS 37C - 120.74 kéo theo rơ-moóc 37R-004.95 do tài xế Nguyễn Văn Đoàn (SN 1990) điều khiển. Thời điểm này xe đầu kéo đang dừng bên phải đường theo hướng TP Vinh - Hà Nội.

Bất ngờ chiếc xe máy mang BKS 37K1-500.42 (chưa rõ người điều khiển) trên xe chở 3 thanh niên gồm: Trần Trọng Hương (SN 1994, trú Nghi Lộc, Nghệ An), Trần Thị Thái Bảo (SN 1997, trú Yên Thành, Nghệ An) và Phan Văn Tứ (SN 1994, trú Nghi Lộc, Nghệ An), lao vào đuôi xe đầu kéo.

Vụ tai nạn khiến hai người trên xe máy là Trần Trọng Hương và Nguyễn Thị Thái Bảo tử vong, Phan Văn Tứ bị thương nặng được đưa đến bệnh viện cấp cứu ngay sau đó.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng Trạm CSGT Diễn Châu lập tức có mặt tại bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông trên quốc lộ 1A và CA huyện Diễn Châu cùng có mặt để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Nguyễn Phê