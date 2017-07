Dòng mỹ phẩm lấy cảm hứng từ pha lê tuyệt đẹp chỉ với 130 nghìn đang được nhiều quý cô "săn lùng"

Lấy cảm hứng từ những viên đá pha lê, dòng sản phẩm phiên bản giới hạn này dự kiến sẽ mang đến cho phái đẹp một trải nghiệm hoàn toàn mới.

Sau sự ra mắt của bảng 12 màu phấn mắt làm khuấy đảo chị em đam mê làm đẹp, ColourPop mới đây lại tiếp tục tung ra một dòng sản phẩm mới với ý tưởng vô cùng độc đáo. Lấy cảm hứng từ những viên đá pha lê, dòng sản phẩm phiên bản giới hạn này dự kiến sẽ mang đến cho phái đẹp một trải nghiệm hoàn toàn mới.

Được biết, mỗi bộ sản phẩm trong bộ sưu tập mang tên Crushed Crystal Collection bao gồm xịt khoáng, highlight dạng lỏng và một thỏi son. Tất cả đều mang cùng một màu sắc của tinh thể pha lê tạo nên chúng. Đặc biệt hơn, giá của những sản phẩm này chỉ khoảng 6$ (tương đương hơn 130 ngàn đồng), một mức giá quá hợp lí so với những gì mà bộ sản phẩm này có thể mang lại cho bạn phải không nào?

Theo như thông tin được đưa ra từ hãng mỹ phẩm ColourPop, bộ sản phẩm pha lê sẽ chính thức được mở bán vào ngày 28/6. Để biết thêm thông tin về bộ sưu tập này, hãy cùng điểm qua 4 sự lựa chọn mà hãng mỹ phẩm nổi tiếng này đã đưa ra nhé!

Thạch anh hồng

Đã từ lâu, thạch anh hồng được ví như báu vật của tình yêu. Nó không những giúp bạn cải thiện tình yêu lứa đôi mà còn mang trong đó cả tình yêu mà bạn cần dành cho chính bản thân mình.

Với chiết suất từ táo, tinh dầu bưởi và dầu olive, đây là dòng sản phẩm có khả năng giúp tăng cường độ ẩm, đồng thời bổ sung các chất chống oxy hóa, có lẽ sẽ có thể đem đến cho bạn một làn da tươi tắn và khỏe mạnh hơn đấy!

Thạch anh tím

Vốn được biết đến với tác dụng tăng cường sức mạnh và giúp phát triển trí tuệ, thạch anh tím trong bộ sưu tập lần này được ColourPop kết hợp thêm tinh dầu lựu và cam. Nhờ thế, đây có thể nói là một sản phẩm hữu hiệu giúp chống lại các nếp nhăn, giúp da được căng mọng và mịn màng hơn.

Ngọc xanh biển Aquamarine

Khi nhắc đến đá Aquamarine, chúng ta thường được gợi nhớ tới đại dương bao la. Đó cũng là lí do mà khi lấy ngọc xanh biển làm cảm hứng cho dòng sản phẩm mới, nhà sản xuất đã rất tinh ý khi đưa vào chiết suất tảo đỏ tự nhiên, vừa giàu khoáng chất, vừa giúp cải thiện độ ẩm và sự đàn hồi cho da rất tốt nữa đấy!

Đá Aventurine

Đây là loại đá gắn liền với sự thịnh vượng và may mắn. Trong bộ sưu tập lần này, đá Aventurine được kết hợp cùng dưa leo và chiết suất chanh. Vì vậy, sản phẩm có khả năng cải thiện làn da vô cùng hiệu quả, lại còn có thể giúp bạn bổ sung vitamin C có trong chanh, qua đó chống lại sự xuất hiện của các gốc tự do nữa nha!

4 sự lựa chọn được đưa ra đồng thời mang đến 4 ý nghĩa khác nhau, cũng là những công dụng khác nhau giúp bạn có thể dễ dàng hơn trong việc lựa chọn một sản phẩm ưng ý. Vậy thì còn chần chừ gì nữa mà không đặt hàng ngay một bộ sản phẩm trong bộ sưu tập giới hạn lần này để tự yêu chiều bản thân một chút nhỉ?

Nguồn: Thezoereport