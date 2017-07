Chelsea chính thức sở hữu “bom tấn” đầu tiên

Ngày hôm qua, Chelsea đã chính thức chiêu mộ thành công trung vệ người Đức Antonio Rudiger từ AS Roma. Theo báo giới Anh, The Blues đã phải trả 34 triệu bảng để hoàn tất thương vụ này.

So với những đối thủ cạnh tranh trực tiếp như MU, Man City, Arsenal (thậm chí là Everton), Chelsea được cho là khá “chậm chạp” trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2017. Họ mới chỉ chiêu mộ 1 tân binh là thủ môn Caballero, người gia nhập Stamford Bridge theo dạng chuyển nhượng tự do từ Man City.

Antonio Rudiger chính thức gia nhập Chelsea

Mãi tới hôm nay, Chelsea mới “lên tiếng”. Trang chủ của The Blues đã chính thức công bố sở hữu thành công trung vệ Antonio Rudiger từ AS Roma. Dù CLB thành London không công bố phí chuyển nhượng nhưng theo báo giới Anh, họ đã phải chi ra 34 triệu bảng cho AS Roma trong vụ này.

Tới Chelsea, Antonio Rudiger sẽ khoác áo số 2. Đây là số áo vẫn bỏ trống kể từ khi hậu vệ Branislav Ivanović rời khỏi CLB. Chia sẻ trong lễ ra mắt Chelsea, trung vệ người Đức đã tỏ ra vô cùng hạnh phúc. Anh cho biết: “Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Không nhiều cầu thủ có vinh dự chơi bóng cho Chelsea. Tôi rất tự hào khi trở thành thành viên của đội bóng. Tôi rất háo hức gặp gỡ đồng đội mới”.

Trung vệ người Đức là tân binh đáng kỳ vọng của đội chủ sân Stamford Bridge. Với thể hình to cao, cầu thủ 24 tuổi này rất mạnh mẽ trong những pha tranh chấp. Trong những năm qua, anh được xem là “hòn đá tảng” của AS Roma.

Antonio Rudiger ra mắt đội tuyển Đức năm 2014. Trung vệ này từng được triệu tập tham dự Euro 2016 cùng đội tuyển Đức nhưng anh vắng mặt vào phút chót vì chấn thương. Mới đây, Antonio Rudiger là nhân tố quan trọng giúp đội tuyển Đức vô địch Confederations Cup 2017.

