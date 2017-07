Con thoát khỏi nguy cơ bị bắt cóc nhờ "quy tắc an toàn" mẹ dạy

Bà mẹ đã vô cùng sửng sốt khi nghe các con mình kể lại đầu đuôi câu chuyện.

Một bà mẹ ở Mỹ mới đây đã tiết lộ về những "quy tắc an toàn" mà cô dạy các con của mình từ vài năm trước. Nhờ vậy, cậu con cả và em trai đã may mắn thoát khỏi lời dụ dỗ của kẻ xấu.

Jodie Norton viết trên blog có tên "Time Well Spent" rằng, một buổi sáng, người mẹ trẻ này đột nhiên thấy đau bụng dữ dội khi đang tắm. Ngay lập tức, cô mặc quần áo rồi lái xe đến bệnh viện gần nhà cùng với 4 đứa con của mình.

Sau khi sắp xếp mọi thứ, cô để cậu cả và con thứ hai, một 10 tuổi và một 8 tuổi ngồi bên ngoài phòng cấp cứu đợi người hàng xóm đến đón để đưa đi học.

Tuy nhiên, không may là người hàng xóm này lại đến muộn. Phải mất tới 40 phút anh mới có mặt tại bệnh viện. Trong khoảng thời gian chờ đợi, một nhóm gồm ba người lạ đã tìm cách tiếp cận và thuyết phục hai cậu bé đi vào nhà vệ sinh.

"Nghe con kể về những gì xảy ra trong khi tôi đã ngu ngốc để chúng một mình ở bên ngoài, tôi vừa thấy sợ hãi, đồng thời cũng biết ơn vì bọn trẻ đã biết nghe lời mẹ dạy", Jodie viết.

"Trong lúc ngồi đợi trên ghế, một người phụ nữ và hai người đàn ông trông có vẻ thô lỗ tìm cách tiếp cận các con tôi. Họ nói người bạn trai cô ta đang trốn bác sĩ trong nhà vệ sinh và nhờ bọn trẻ đi vào trong đó để thuyết phục anh ta ra ngoài".

Lúc này cậu anh 10 tuổi CJ lịch sự nói: No.Thank (Không, cảm ơn ạ! - là 2 từ bà mẹ dạy bọn trẻ) mặc dù đám người lạ mặt vẫn tiếp tục nài nỉ.

"Hãy làm ơn. Các cháu có thể cứu được mạng sống của một người nếu thuyết phục được anh ấy ra ngoài cho bác sĩ điều trị".

Cậu bé tiếp tục từ chối "Không". Cuối cùng, đám người lạ mặt đành phải bỏ đi.

Tuy nhiên, cô cũng lấy làm vui mừng khi biết được nguyên nhân thực sự giúp bọn trẻ không nghe theo lời của kẻ xấu.

"CJ vốn thuộc làu những "quy tắc an toàn" mà chúng tôi đã dạy các con trước đó. Nhờ vậy mà cậu bé đã biết được và tự cứu lấy mình khi không có bố mẹ ở bên".

Một trong số những quy tắc đó chính là làm thế nào để nhận diện kẻ gian.

CJ kể: "Con biết họ không tốt vì những người này đã đề nghị chúng con giúp đỡ. Người lớn thường sẽ không hỏi trẻ con giúp như vậy".

Vậy thế nào là người xấu?

Khái niệm về "người xấu" do Safely Ever After, một chương trình giáo dục về sự an toàn cho cha mẹ và con cái tại Mỹ nghiên cứu và đưa ra.

Pattie Fitzgerald, người sáng lập chương trình khuyên các bậc cha mẹ: "Đừng dạy con không nói chuyện với người lạ bởi, sớm muộn gì bọn trẻ cũng cần giao tiếp với họ một ngày nào đó. Hãy dạy con mình cách nhận biết những người lạ nào thì an toàn đối với chúng".

Một trong những hướng dẫn về biểu hiện của kẻ xấu chính là quy tắc mà CJ nhớ được trong tình huống nguy hiểm đó là "người xấu thường tiếp cận trẻ em và đề nghị được giúp đỡ", Jodie viết.

Khi có ai đó cần sự giúp đỡ, họ sẽ hỏi một người lớn khác chứ không phải một đứa trẻ.

Dưới đây là 10 quy tắc an toàn trẻ em nên được học

1. Không ai khác, chính con là chủ cơ thể của mình.

2. Con cần biết tên, địa chỉ, số điện thoại bố mẹ

3. Người tốt thì không bao giờ đề nghị trẻ em giúp đỡ mình. (Họ sẽ tìm đến người lớn khác khi cần được giúp đỡ).

4. Con không bao giờ được đi đâu hay lấy bất cứ thứ gì từ người mình không quen biết.

5. Trước khi đi đâu với ai, thay đổi kế hoạch hoặc lên xe của người nào (cho dù là người quen) thì con cần phải hỏi ý kiến bố mẹ trước. Nếu bố mẹ cho phép thì con có thể đi. Nếu trong trường hợp không thể hỏi (không liên lạc được hay bố mẹ không có ở nhà...) thì câu trả lời luôn luôn là KHÔNG.

6. Vùng nhạy cảm (vùng mặc đồ bơi) của tất cả mọi người là QUYỀN RIÊNG TƯ, không ai được phép xâm phạm.

7. Không cần phải giữ lịch sự khi có ai đó làm con sợ hãi hay cảm thấy khó chịu. Hãy cứ dứt khoát nói "KHÔNG" với họ.

8. Không giữ bất kỳ bí mật nào khi có ai làm con sợ hay lo lắng.

9. Nếu bị lạc ở nơi công cộng, hãy hét to lên cho mọi người thấy hoặc tìm xem xung quanh có người nào là mẹ đi cùng với con của họ không để nhờ giúp.

10. Hãy luôn chú ý đến cảm xúc của mình, đặc biệt tới cái gọi là "linh tính mách bảo" khi nghĩ có điều không hay sắp xảy ra.

