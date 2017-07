So sánh chi tiết phổ điểm khối xét tuyển đại học 2016 và 2017

- So sánh chi tiết phổ điểm tổ hợp xét tuyển đại học 2016 và 2017 sẽ giúp thí sinh có cơ sở xác định điểm chuẩn các trường đại học để đăng ký xét tuyển.

Khối A: Tỉ lệ học sinh mức điểm trên 24 cao hơn

So sánh phổ điểm khối thi 2016 và 2017 ở khối A cho thấy, năm nay số lượt thí sinh có đủ lượt bài thi ở khối này cao hơn khá nhiều so với năm trước.

Cụ thể, năm nay có 406.032 thí sinh đủ bài thi ở khối A. Lưu ý, đây là số thống kê dựa trên điểm thi THPT quốc gia của thí sinh cả nước.

Theo thống kê của Bộ GD-ĐT, năm nay tỉ lệ thí sinh đăng ký xét tuyển ĐH chỉ khoảng 75%.

So sánh phổ điểm khối A năm 2016 và năm 2017. Đồ họa: Lê Văn.

Năm ngoái, tỉ lệ thí sinh đăng ký xét tuyển ĐH chỉ 70%. Số lượt thí sinh đủ bài thi ở cả 3 môn trên dữ liệu điểm thi của cả nước là 251.240 thí sinh.

Tỉ lệ thí sinh đạt trên mức điểm sàn (15 điểm) của năm ngoái là 72% với khoảng 181.045 thí sinh. Trong khi đó, số thí sinh trên 15 điểm của năm nay là 261.568, chiếm tỉ lệ là 64%.

Mức điểm phổ biến nhất của năm ngoái là 17-18 điểm. Trong khi đó mức điểm phổ biến nhất của năm nay thấp hơn một chút là 16-17 điểm.

Tuy nhiên, tỉ lệ thí sinh đạt mức điểm cao từ 24-30 điểm của năm nay cao hơn so với năm ngoái với tổng số thí sinh khoảng hơn 3.000 em, chiếm tỉ lệ hơn 7%.

Trong khi năm ngoái chỉ khoảng chưa tới 10.000 em có mức điểm này.

Mức điểm top giữa, từ 20-24 có số lượng thí sinh lớn hơn năm ngoái (82.943 so với 57.893) tuy nhiên, tỉ lệ năm 2017 thấp hơn so với năm ngoái.

Khối B: Cuộc đua gay cấn cả tốp trên và tốp dưới

Năm nay, số lượng thí sinh đủ bài thi khối B là 397.947 thí sinh. Trong khi đó, năm ngoái, chỉ có 108.831 thí sinh.

Năm nay, tỉ lệ số thí sinh trên điểm 15 cũng khá cao, lên tới 241.487 thí sinh chiếm tới 61% tổng số thí sinh của khối này.

Trong khi đó, năm ngoái, tỉ lệ thí sinh đạt mức trên 15 điểm chỉ là 57%.

So sánh phổ điểm khối B giữa năm 2016 và 2017. Đồ họa: Lê Văn.

Năm nay, phần lớn thí sinh khối B có mức điểm là ở mức 16-20 điểm. Trong đó mức phổ biến nhất là 16-17 điểm. Cao hơn một chút so với năm ngoái, ở mức 15-16 điểm.

Tổng số thí sinh ở khoảng 16-20 chiếm tới 32% tổng số thí sinh khối B với khoảng 125.510 thí sinh.

Số lượng thí sinh có ức điểm từ 24-30 điểm năm nay khoảng hơn 18.000 thí sinh. Trong khi đó, năm ngoái chỉ hơn 4.000 thí sinh. Dù vậy, về tỉ lệ thì 2 năm vẫn bằng nhau.

Khối C: Mức điểm tập trung ở khoảng 16-20

Tổng số lượt thí sinh đủ bài thi của khối C năm nay là 494.489 thí sinh, cao gấp 4 lần so với năm ngoái là 121.469.

Nguyên nhân là do năm nay tỉ lệ thí sinh chọn bài thi KHXH gồm các môn Lịch sử, Địa lí tăng lên nhiều so với năm ngoái. Vị vậy, số lượng thí sinh đăng ký vào các trường ĐH, CĐ ở khối này có thể ít hơn so với số lượng thí sinh được thống kê có đủ bài thi thuộc tổ hợp này.

Dù vậy, tỉ lệ thí sinh trên mức 15 điểm năm nay chiếm tỉ lệ lớn với 63%.

So sánh phổ điểm khối C năm 2016 và 2017. Đồ họa: Lê Văn.

Mức điểm phổ biến nhất là 15-16 điểm. Trong đó phần đông thí sinh đạt mức điểm từ 16-20 điểm.

Số lượng thí sinh đạt mức điểm từ 24-30 ở khối C năm nay cũng cao hơn năm trước. Năm nay có khoảng hơn 12.000 thí sinh đạt mức điểm này. Trong khi năm ngoái chỉ có khoảng hơn 2.000 thí sinh.

Khối D: Số lượng thí sinh đạt mức 16-20 cao gấp đôi năm trước

Do tổ hợp khối thi này gồm 3 môn bắt buộc để thí sinh xét tốt nghiệp nên số lượng thí sinh đủ bài thi ở môn này khá cao. Năm nay có 743.495 thí sinh đủ bài thi. Trong khi đó, năm ngoái có 659.537 thí sinh.

Tuy nhiên, tỉ lệ thí sinh đạt mức điểm từ 15 trở lên của năm nay cao hơn hẳn với tỉ lệ 51%. Trong khi đó, năm ngoái chỉ có khoảng 25%, tương đương 160.000 thí sinh trên 15 điểm.

Mức điểm phổ biến nhất của vẫn là mức điểm từ 13-15 điểm.

So sánh phổ điểm khối D năm 2016 và năm 2017. Đồ họa: Lê Văn.

Tuy nhiên, lượng thí sinh tập trung đông nhất vào khoảng điểm từ 16-20 điểm, chiếm tới 27%. Tỉ lệ mức điểm này của năm ngoái là 14%.

Mức điểm 20-24 điểm cũng tăng gấp hơn 3 lần so với năm ngoái. Năm 2016 chỉ có 24.722 thí sinh đạt mức điểm này. Trong khi đó năm nay có 89.934 thí sinh, chiếm tỉ lệ 12%.

Số lượng thí sinh đạt mức điểm từ 24 điểm trở lên của khối D cũng có khoảng 18.647 thí sinh, chiếm tỉ lệ hơn 3%.

Khối A1: Số thí sinh trên 24 điểm tăng gấp 4 lần

Năm 2017, tổng lượt thí sinh có đủ bài thi khối A1 là 378.386 thí sinh, cao hơn gần 100.000 so với năm ngoái.

Tỉ lệ thí sinh đạt mức điểm 3 môn trên 15 điểm của khối A1 cao hơn, với tỉ lệ là 62%. Trong khi đó, năm ngoái tỉ lệ là 52%.

So sánh phổ điểm khối A1 năm 2016 và 2017. Đồ họa: Lê Văn.

Điểm khác biệt lớn giữa năm trước và năm nay là tỉ lệ thí sinh đạt mức điểm 20-24 điểm năm nay cao hơn hẳn năm trước. Năm nay có 68.814 thí sinh đạt mức điểm này, chiếm 31% tổng số thí sinh. Trong khi đó năm ngoái chỉ có khoảng 25.097, chiếm 8%

Số thí sinh đạt mức điểm cao, trên 24 điểm cũng tăng mạnh so với năm ngoái. Năm nay, có khoảng hơn 19.000 thí sinh đạt mức điểm này, chiếm 6%. Trong khi đó, năm ngoái số thí sinh đạt mức điểm này chỉ khoảng 2.800 thí sinh, chiếm hơn 1%.

Đối chiếu phổ điểm giữa 2 năm có thể thấy năm nay mặt bằng điểm chuẩn có thể sẽ tăng hơn so với năm ngoái. Tuy nhiên, điểm chuẩn từng ngành sẽ phụ thuộc vào số lượng thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển

Lê Văn