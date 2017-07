Đi tìm 4 cung Hoàng đạo là "con ong chăm chỉ"

4 cung Hoàng đạo này nổi tiếng là những chú ong thợ cần cù, chăm chỉ đó!

Hạng 1: Kim Ngưu (20/4 – 20/5)

Kim Ngưu nổi tiếng cứng đầu, kiên định và tập trung. Với một công việc, nếu cảm thấy chưa ổn, họ có thể làm đi làm lại đến khi nào bản thân cảm thấy tốt nhất rồi thì mới thôi. Kim Ngưu cũng không dễ nản lòng, dù có gặp khó khăn trong công việc, họ lấy đó là một "cú đẩy" để bản thân mình cần phải cố gắng hơn nữa. Họ nhận thức được rằng, “Lao động hăng say, vận may sẽ đến”, nên dù bản thân không gặp nhiều may mắn nhưng Kim Ngưu vẫn rất chăm chỉ cần cù làm việc để bù lại.

Hạng 2: Ma Kết (22/12 - 19/1)

Không có gì phải ngạc nhiên khi cho Ma Kết vào bảng xếp hạng này, vì từ xưa đến nay Ma Kết vốn đã được coi là một kẻ nghiện công việc. Điều quan trọng nhất với Ma Kết chính là sự nghiệp, đứng sau đó mới là các mối quan hệ. Ma Kết luôn không ngừng nỗ lực hết mình và sẵn sàng đối mặt với những khó khăn thử thách. Họ có một niềm say mê vô tận với công việc, cho dù phải vất vả thế nào họ cũng sẽ đi đến tận cùng của vấn đề và tìm cách giải quyết êm đẹp nhất.

Hạng 3: Xử Nữ (23/8 – 23/9)

Xử Nữ là cung Hoàng đạo chăm chỉ và thông minh, lại có tố chất kiên cường. Bởi bản thân luôn theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo, nên Xử Nữ không bao giờ cho phép mình làm việc một cách hời hợt nửa vời. Trong công việc, họ luôn hết mình, cố gắng và tập trung, luôn hoàn thành công việc đúng hạn và cực kì hợp ý của cấp trên. Sự xét nét thường ngày khiến nhiều người thân phải khó chịu, thì trong công việc, tính cách ấy lại phát huy hết sức tối đa. Họ quan tâm đến từng chi tiết, từng điều vụn vặt và không bao giờ để lộ ra một kẽ hở nào, vì thế, các dự án lớn và quan trọng, cấp trên thường giao cho Xử Nữ đó!

Hạng 4: Bọ Cạp (23/10 – 21/11)

Bọ Cạp là người khôn ngoan, sáng suốt và can đảm. Họ luôn nỗ lực hết mình cho những kế hoạch đã đặt ra. Là người chẳng bao giờ chịu bỏ cuộc, lại có trách nhiệm, khi gặp chuyện, Bọ Cạp không đùn đẩy trách nhiệm cho ai khác mà tự mình gánh lấy. Họ làm việc hiệu quả nhất khi ở một mình và điều họ ghét nhất chính là việc “gánh team”. Bọ Cạp biết mình là ai, có thể làm được những gì, hiểu rõ khả năng của bản thân. Họ chẳng mấy khi quan tâm đến người khác nghĩ gì và khuyên bảo ra sao, họ cứ làm việc chăm chỉ và cuối cùng luôn được hưởng trái ngọt.