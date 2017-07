'Bỏ rơi' Chi Pu, Gil Lê kết hợp cùng người đẹp lai

– MV mới của Gil Lê mang đến hình ảnh mới ấn tượng hơn, đánh dấu sự thay đổi trong âm nhạc.

Mới đây, ca sĩ Gil Lê đã cho ra mắt MV mới mang tên Shake it up nhân dịp sinh nhật của mình. Shake it up là ca khúc có giai điệu sôi động, hiện đại và bắt tai do nhạc sĩ Châu Đăng Khoa sáng tác dành riêng cho cô.

MV Shake it up - Gil Lê:

Khác với hình ảnh thư sinh hát ballad thường thấy, MV Shake it up sẽ mang đến hình ảnh mới của Gil Lê. Một Gil Lê trẻ trung, năng động và ấn tượng hơn so với những sản phẩm âm nhạc trước đó.

Gil Lê gây ấn tượng với hình ảnh mới

Đặc biệt MV lần này có sự xuất hiện của một mỹ nhân hoàn toàn mới. Cô nàng có nét đẹp lai Pháp, Dương Minh Ngọc (Ngọc Lai) sẽ kết hợp với Gil Lê. Cả hai đã hợp tác ăn ý và tạo ra một MV chất lượng từ âm nhạc đến hình ảnh.

Ngọc Lai cho biết bản thân khá hâm mộ Gil Lê.

Ngọc Lai chia sẻ về sự kết hợp với Gil Lê: "Ngọc cảm thấy khá bất ngờ khi nhận được lời mời vì mình cũng chưa có quá nhiều kinh nghiệm diễn xuất nhưng sau đó Ngọc lại thấy hứng thú và may mắn vì được làm việc với Gil Lê. Thật sự mình cũng là một người khá hâm mộ bạn ấy. Gil là một người năng động, vui vẻ, luôn quan tâm, lo lắng cho mọi người”.

Trước đây khán giả chỉ được xem những động tác nhảy của Gil Lê trên sân khấu, thì trong MV Shake it up lần này lại là bước chuyển của cô khi cho khán giả chiêm ngưỡng những màn vũ đạo đẹp mắt cùng những hình ảnh ấn tượng xuyên suốt MV.

Lục Hoàng