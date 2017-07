Làm ngay 4 việc này để da tay của bạn không lão hóa, khỏe đẹp không kém gì da mặt

Bạn có thói quen làm sạch, tẩy tế bào chết và giữ ẩm mặt, còn da trên tay thì sao? Thực tế, da tay rất nhanh già và xấu xí hơn da mặt, vì vậy, việc chăm sóc da tay cũng cần chú ý như da mặt.

Trong khi chúng ta rất chăm chút cho làn da trên gương mặt thì vô tình lại bỏ quên mất làn da tay. Làn da tay thường bị già đi nhanh hơn so với da mặt vì nó phải tiếp xúc với nhiều yếu tố bên ngoài môi trường (ánh mặt trời, hóa chất trong các hóa mỹ phẩm, nước nóng lạnh...).

Bởi vậy mà cũng có lúc không ít chị em giật mình khi nhận ra sự khác biệt quá lớn giữa da tay và da mặt. Tuy nhiên, bạn có thể tránh điều này nếu biết chăm sóc da tay đúng cách.

Francesca Fusco, bác sĩ da liễu của Wexler Dermatology ở Manhattan, nói: "Da tay bạn nhanh già hơn các bộ phận khác của cơ thể vì nó mỏng và thường bị phơi nắng và mài mòn. Mặt trời làm vỡ collagen trong tay, khiến chúng bị nhăn lại và tạo ra các đốm đen. Bên cạnh đó, chúng ta liên tục cọ rửa và tiếp xúc với chất tẩy rửa, hóa chất nên làn da tay càng dễ bị tàn phá".

Mặc dù chúng tôi đang thô lỗ trên tay của chúng tôi, có rất nhiều bạn có thể làm để giữ cho họ trông trẻ. Hãy thử sáu sản phẩm dưới đây - mỗi sản phẩm đều có các thành phần được khuyến cáo của bác sĩ da liễu để giữ cho đôi bàn tay của bạn mềm mại, mịn màng, và vô tận.

Trang Bright Side đã thu thập một vài lời khuyên và quy tắc để giữ cho đôi bàn tay của bạn đẹp hơn. Nếu muốn rạng rỡ và tự tin khoe đôi bàn tay đẹp của mình thì bạn hãy tham khảo để cân nhắc làm chăm sóc da tay nhé.

Rửa tay đúng

Thường xuyên tiếp xúc với xà phòng có thể làm cho da bàn tay của bạn bị mất đi độ ẩm và bắt đầu bong tróc. Quy tắc đơn giản khi rửa tay như thế này sẽ có tác dụng chăm sóc da tay, tránh những điều tồi tệ nói trên:

- Không sử dụng xà bông kháng khuẩn trừ khi hoàn toàn cần thiết.

- Tránh dùng nước hoa vì chúng làm khô da và có thể gây kích ứng.

- Nên chọn xà phòng dưỡng ẩm với dầu jojoba, dầu ô liu, hoặc lô hội.

- Không rửa tay với nước quá nóng để tránh làm trôi mất lớp bảo vệ tự nhiên trên da.

- Tránh dùng máy sấy điện mà nên dùng khăn giấy.

Đeo găng tay mỗi khi phải cọ rửa

Tay bạn luôn bị tác động bởi các yếu tố bên ngoài như nhiệt độ lạnh, hóa chất và không khí khô. Để giảm thiểu thiệt hại đối với da tay, bạn nên đi găng tay trong những lúc:

- Đi găng tay len hoặc da khi tiếp xúc với thời tiết hoặc nước lạnh.

- Dùng găng tay cao su hoặc latex khi làm việc gia đình (giặt giũ, lau sàn nhà, lau chùi bồn tắm...).

- Đeo găng tay làm vườn.

Giữ ẩm cho tay thường xuyên

Dùng kem giữ ẩm cho tay quan trọng như việc dùng xà bông hoặc dầu gội đầu, vì vậy hãy chọn và sử dụng sản phẩm này một cách khôn ngoan.

Bạn nên bôi kem giữ ẩm cho da theo nhu cầu nhưng ít nhất phải 2 lần/ngày (sáng và tối). Nếu bạn có làn da khô, hãy đặt kem giữ ẩm cho da ở gần bồn rửa tay hoặc luôn mang theo người để tiện sử dụng. Móng tay của bạn cũng cần giữ ẩm. Bạn có thể dùng các loại kem chứa vitamin E để giữ ẩm cho các lớp biểu bì trên móng tay.

Tiến sĩ Fusco khuyến cáo chị em nên chăm sóc da tay bằng cách dùng sản phẩm chứa vitamin B5 và axit hyaluronic cho da tay vào buổi sáng vì các chất này giúp thúc đẩy quá trình sửa chữa mô của da rất hiệu quả.

Da của bạn cần được bổ sung độ ẩm từ bên trong cũng như bên ngoài, vì vậy hãy uống đủ nước.

Bôi kem chống nắng

Bạn vẫn thường nghĩ rằng đôi bàn tay nhăn nheo là hậu quả của sự lão hóa da do tuổi tác hoặc do rối loạn chức năng gan. Thế nhưng không phải với ai cũng vậy. Một số người không may phải sở hữu đôi tay đầy đốm đồi mồi, già hơn so với tuổi và khuôn mặt chỉ vì tay họ phải chịu tác động nhiều của ánh nắng mặt trời.

Để tránh các đốm màu đồi mồi, bạn nên thường xuyên sử dụng kem chống nắng cho tay, nhất là mỗi khi phải ra ngoài vào những khi trời nắng.

(Nguồn: Brightside/Fox/Davidwolfe)