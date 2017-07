Tỷ giá ngoại tệ ngày 10/7: USD tăng giá

Tỷ giá ngoại tệ ngày 10/7 tiếp tục tăng, đồng USD giữ được sức mạnh sau một loạt thông tin tích cực của kinh tế Mỹ được công bố.

Tính đến đầu phiên giao dịch (giờ Việt Nam), trên thị trường thế giới, chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,36% ở mức 95,92.



Bộ Lao động Mỹ cho biết, trong tháng 6 vừa qua, đã có thêm hơn 220 nghìn việc làm mới, tăng hơn so với dự báo trước đó. Tuy nhiên, tỷ lệ thất nghiệp lại tăng 4,4%.



Theo báo cáo này, thu nhập bình quân theo giờ tăng 0,2%, thấp hơn so với kỳ vọng là 0,3%. Bên cạnh đó, khối doanh nghiệp tư nhân chỉ tuyển dụng thêm 158 nghìn việc làm trong tháng này, thấp hơn so với dự báo của các chuyên gia kinh tế.

Đồng USD tăng giá

Tỷ giá EUR/USD giảm 0,33% xuống còn 1,1385. Đồng tiền chung tăng giá sau khi Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) công bố biên bản cuộc họp tháng Sáu cho thấy cơ quan này đã thảo luận việc thắt chặt chính sách tiền tệ, nhưng cuối cùng vẫn quyết định giữ nguyên chương trình nới lỏng như hiện nay.



Thị trường ngoại hối cuối tuần qua, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ là 22.447.



Vietcombank và ACB niêm yết giá USD ở mức: 22.710 đồng (mua) và 22.790 đồng (bán). BIDV niêm yết giá USD ở mức: 22.705 đồng (mua) và 22.775 đồng (bán).



Vietinbank và DongABank: 22.720 đồng (mua) và 22.790 đồng (bán). Techcombank: 22.690 đồng (mua) và 22.800 đồng (bán). Eximbank: 22.700 đồng (mua) và 22.790 đồng (bán).



Nam Hải