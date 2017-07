Iraq tuyên bố giải phóng thành phố Mosul khỏi IS

Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi ngày 9/7 đã tới thành phố Mosul và chúc mừng chiến thắng của lực lượng vũ trang nước này trước phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Lực lượng Chống khủng bố Iraq (CTS) cầm cờ của IS (màu đen) ăn mừng chiến thắng tại thành phố Mosul (Ảnh: Reuters)

“Ngài Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang (Thủ tướng) Iraq Haider al-Abadi đã đến thành phố Mosul vừa được giải phóng để chúc mừng các chiến binh dũng cảm và người dân Iraq về một chiến thắng vĩ đại", Reuters dẫn thông báo từ văn phòng Thủ tướng Iraq ngày 9/7 cho biết.

Đài truyền hình Iraq cũng chiếu cảnh Thủ tướng Abadi đi bộ vòng quanh Mosul cùng với những người dân sống tại thành phố lớn thứ hai Iraq này để chúc mừng chiến thắng. Như vậy, sau nhiều tháng giao tranh, quân đội chính phủ đã giành quyền kiểm soát Mosuel sau khi thành phố này rơi vào tay IS cách đây 3 năm.

Một vài cuộc không kích và đấu súng lẻ tẻ vẫn đang diễn ra tại một số tuyến phố nhỏ hẹp ở thành cổ Mosul giữa quân đội chính phủ Iraq với sự hỗ trợ của lực lượng liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu với các phiến quân IS. Tuy nhiên, giới chức Iraq tin rằng các tay súng IS cuối cùng sẽ sớm rút khỏi thành phố này.

Người phát ngôn của Thủ tướng Abadi, ông Saad al-Hadithi, cho biết chính phủ sẽ đưa ra tuyên bố chính thức về việc giải phóng Mosul khỏi IS sau khi một vài phiến quân IS còn cố thủ tại thành phố này bị xóa sổ hoàn toàn.

Chính phủ Iraq hiện chưa tiết lộ con số thương vong sau cuộc chiến chống khủng bố tại Mosul, song thông tin từ Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết Lực lượng Chống khủng bố (CTS) tinh nhuệ của Iraq, vốn được xem là mũi nhọn của liên quân quốc tế trong cuộc chiến tại Mosul, đã tổn thất 40% lực lượng.

Trong những tuần gần đây, giao tranh giữa quân đội chính phủ với sự hậu thuẫn của liên quân quốc tế và các phiến quân IS tại Mosul diễn ra ác liệt. IS thậm chí còn sử dụng dân thường làm lá chắn sống với hy vọng có thể cứu vãn tình thế ngày càng khó khăn tại thành phố từng được coi là thủ phủ của chúng ở Iraq.

Cuộc chiến tại Iraq đã tàn phá nặng nề thành phố Mosul, khiến hàng nghìn người thiệt mạng và khoảng 900.000 dân thường phải rời bỏ nhà cửa đi sơ tán. Liên Hợp Quốc ước tính chi phí để khôi phục cơ sở hạ tầng cơ bản tại Mosul lên tới hơn 1 tỷ USD.

Thành Đạt