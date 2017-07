Dự báo thời tiết 10/7: Miền Bắc mưa thêm 6 ngày nữa

Không chỉ diễn ra đến 11/7 như nhận định ban đầu, mưa diện rộng ở Bắc Bộ và Thanh Hoá còn có thể kéo dài đến hết 15/7.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp qua Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió trên cao nên ở Bắc Bộ hôm qua đã có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to như: Mường Tè (Lai Châu) 76,4mm, Mường La (Sơn La) 73mm, Đồng Văn (Hà Giang) 69,3mm, Quảng Hà (Quảng Ninh) 89,5mm, Bãi Cháy (Quảng Ninh) 76,5mm.

Dự báo mưa ở Bắc Bộ và Thanh Hoá có thể kéo dài đến 15/7

Yếu tố gây mưa còn tiếp tục hoạt động mạnh khiến từ nay đến ngày 12/7, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa, vùng núi mưa to đến rất to và rải rác có dông với tổng lượng mưa ở vùng núi phổ biến 100-150mm, có nơi trên 200mm, thời gian mưa lớn xảy ra tập trung vào đêm và sáng sớm.

Riêng khu vực Hà Nội sẽ chủ yếu có mưa vào chiều tối và đêm, với lượng mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh.

Theo dự báo, đợt mưa dông diện rộng ở Bắc Bộ và Thanh Hóa; mưa lớn ở các tỉnh vùng núi phía Bắc còn có khả năng kéo dài đến hết ngày 15/7.

Do có mưa, nhiệt độ miền Bắc trong suốt tuần tới giữ ở mức thấp, phổ biến 28-33 độ C.

Các tỉnh Trung Bộ trong những ngày đầu tuần sẽ có nắng nóng 33-36 độ, có nơi trên 36 độ. Sau đó khoảng 11-13/7, sẽ có mưa, tuy nhiên chủ yếu mưa ở khu vực Bắc miền Trung.

Tây Nguyên và Nam Bộ đều đặn trong 7 ngày tới có mưa dông chiều tối do gió mùa Tây Nam hoạt động ổn định. Nhiệt độ cao nhất tại Nam Bộ phổ biến 31-34 độ C, Tây Nguyên từ 29-33 độ C.

M.Anh