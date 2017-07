Thương lái Trung Quốc mua đỉa giá tới 600.000 đồng/kg để làm gì?

Người dân Nghệ An bắt đỉa về bán cho thương lái. Ảnh tư liệu

Kỳ lạ loài đỉa được mua với giá 600.000 đồng/kg

Theo tìm hiểu của phóng viên, từ cuối tháng 6.2017 đến nay, trên địa bàn các xã Châu Thôn, Châu Kim, Tiền Phong, Hạnh Dịch, huyện Quế Phong (Nghệ An) một số người dân đã tập trung với nhau toả ra các cánh đồng trên địa bàn để tìm bắt đỉa, mang về bán cho thương lái với giá cao.

Trao đổi với PV, chị Vi Thị Phong ở xã Tiền Phong cho hay: “Tôi đi thăm đồng thì thấy hàng chục người dân ở xã tôi ra đồng, rồi tới cái hố trâu đằm rất đông để bắt cái gì đó. Tôi hỏi thì được hay, họ bắt đỉa để bán cho thương lái với giá từ 400.000 đồng - 600.000 đồng/kg”.

Theo một người dân bắt đỉa cho biết, sau khi bắt đỉa họ gom lại sẽ có thương lái tại địa phương đến thu mua, thường thì cứ 2 - 3 ngày họ đến thu gom 1 lần và khoảng 1 tuần thì thương lái ở dưới xuôi lên gom toàn huyện. Giá cả cũng có lúc lên lúc xuống, nhưng dao động từ 400.000 - 600.000/đồng/kg.

“Chúng tôi tranh thủ khi chưa vào mùa, thấy người ta đi thu mua đỉa với giá cao thì rủ mọi người trong làng đi bắt kiếm thêm tiền trang trải chi phí sinh hoạt. Thực sự họ mua đỉa để làm gì thì chúng tôi chịu, chỉ nghe nói đỉa sau khi được thu gom sẽ bán sang Trung Quốc. Nếu ai bắt giỏi và may mắn thì cũng được 1 ngày 200.000 đồng – 250.000 đồng, trong khi đi làm thuê cũng chỉ được từ 150.000 đồng – 200.000 đồng/ngày”.

Ông Vi Văn Tiến, Trưởng bản Tạng, xã Tiền Phong cho biết: “Những năm trước đây các thương lái thường lên bản Tạng và các bản lân cận thu mua đỉa một cách công khai, thời gian này thì ít hơn. Họ đi bắt đỉa cũng rất tốt, làm sạch cho các ruộng lúa, tuy nhiên việc thu mua đỉa với giá cao là chuyện không bình thường nên chính quyền cũng đã ngăn cấm người dân nuôi đỉa, hoặc nhân giống đỉa để bán kiếm lời...”.

Gửi công văn cảnh báo các địa phương

Trước sự việc người dân rủ nhau xuống đồng bắt đỉa, PV đã trao đổi với ông Võ Khánh Toàn - Chủ tịch UBND xã Tiền Phong thì được biết: “Những năm trước cũng có thông tin, thương lái từ dưới xuôi lên địa bàn thu mua đỉa, không biết họ làm gì nhưng thu mua với giá cáo khiến người dân hàng ngày cứ đi tìm đỉa để bán cho họ. Hiện chúng tôi đã chỉ đạo cho công an xã kiểm tra thông tin này, nếu có dấu hiệu bất thường thì chúng tôi sẽ trục xuất họ khỏi địa bàn...”.

Tiếp tục trao đổi với PV về vấn đề này, ông Lữ Văn Tiến – Trưởng Phòng Nông nghiệp huyện Quế Phong (Nghệ An) cho hay: “Hiện tại chúng tôi đã nắm được thông tin người dân trên địa bàn đi bắt đỉa để bán cho thương lái. Chúng tôi đang tiến hành gửi công văn để cảnh báo đến các xã có hiện tượng này. Thực tế là những năm trước, trên địa bàn vẫn thường xuyên có thương lái đến thu mua đỉa, nhưng chúng tôi cũng đã kiên quyết quán triệt bà con phải cảnh giác, không được nuôi nhân giống đỉa vì sẽ gây nguy hại cho sản xuất mùa màng...”.

Ngoài xã Tiền Phong và Châu Thôn, một cán bộ của xã Châu Kim cho biết, trên địa bàn cũng có thông tin thương lái đến thu mua đỉa, tuy nhiên việc cấm cho các thương lái thu mua đỉa cũng rất khó nên xã chỉ tuyên truyền cho người dân để nâng cao cảnh giác trước các đối tượng xấu.

Thực hư công dụng chữa bệnh của loài đỉa?

Tình trạng thu gom và mua bán đỉa đã từng xuất hiện tại nhiều địa phương như: Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Lào Cai... từ nhiều năm trước. Các thương lái khẳng định, số đỉa thu mua được sẽ bán sang Trung Quốc để làm thuốc chữa bệnh, giá từ vài trăm đến cả triệu đồng/kg.

Về công dụng chữa bệnh của loài đỉa, Lương y Vũ Quốc Trung (Hội Đông y Việt Nam) cho biết, công dụng chữa bệnh của loài đỉa là có thật. Về mặt dược lý, đỉa có vị mặn, tính hàn, có công dụng phá huyết, trục ứ, thông kinh, lợi tiểu. Khi đỉa đốt người sẽ gây ra hiện tượng máu chảy liên tục không đông được, do đỉa truyền một loại men vào máu. Do đó, hiện tại người ta chiết xuất hoạt chất này từ đỉa để chế ra loại thuốc chữa tai biến mạch máu não do máu bị đông tụ.

Theo kinh nghiệm dân gian, người ta thường cho đỉa sống cắn trực tiếp vào vết thương, vết sưng để hút máu nhưng phương pháp này đã bị loại bỏ từ lâu vì tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm, nhiễm trùng…

Tuy nhiên, cũng không thể loại trừ việc thu mua đỉa với giá cao chỉ là một trong những chiêu trò lạ kỳ, nhằm mục đích phá hoại sản xuất nông nghiệp, gây lũng đoạn giá nông sản của thương lái Trung Quốc. Từ nhiều năm nay, các thương lái Trung Quốc đã từng thu mua rất nhiều thứ kỳ lạ như: Hoa thanh long, cây dừa nước, móng trâu, hoa cau, lá điều, đỉa…

Thiên Hương