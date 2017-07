Đây là những game mobile sẽ thay đổi suy nghĩ của bạn về thể loại "chạy vô tận"

Không đơn thuần chỉ có chạy, chạy và chạy... những tựa game mobile sau đây sẽ thay đổi suy nghĩ của bạn về thể loại "endless runner".

Fear the Walking Dead: Dead Run

Fear the Walking Dead: Dead Run là tựa game mobile được thiết kế theo phong cách kết hợp game người chạy endless runners và game bắn súng nhưng sở hữu cốt truyện khá hấp dẫn lấy cảm hứng từ series game nổi tiếng The Walking Dead.

Đặt người chơi vào thế giới khải huyền sau sự sụp đổ hoang tàn của thành phố Los Angeles, game lấy cảm hứng từ series phim đình đám Fear the Walking Dead của AMC tạo nên màu sắc u tối khá đáng sợ. Người chơi sẽ đi qua nhiều khu vực trong thành phố như các nhà thờ bỏ hoang, trường học hay những sân thể thao và chiến đấu với những xác sống...

Người chơi Fear the Walking Dead: Dead Run sẽ được gặp gỡ và vào vai nhiều nhân vật trong phim như Travis, Nick, Madison, Strand, Daniel hay Chris. Mỗi nhân vật sẽ sở hữu điểm mạnh, điểm yếu và các loại vũ khí riêng. Gameplay được chia thành 3 phần là Sanctuary, School's Out và Cobalt.

Cùng với việc mở khóa các nhân vật thì game cũng sở hữu hơn 50 vũ khí nằm rải rác trong thành phố. Các chế độ chơi hấp dẫn cũng thử thách kĩ năng sinh tồn của người chơi. Có thể bạn sẽ phải cố gắng sống sót lâu nhất hoặc đi theo các tình tiết của cốt truyện mà game đưa ra. Nhìn chung thì với hình ảnh u ám, gameplay kết hợp yếu tố chiến thuật, những ai yêu thích thể loại game hành động kinh dị sẽ yêu thích tựa game này.

Link download: iOS/ Android

Mr Jump

Vào khoảng tháng 3 năm ngoái, Mr Jump đã chính thức được ZPLAY cho ra mắt toàn cầu và trò chơi đã nhanh chóng được biết tới là một game mobile mới có lối chơi một chạm rất đơn giản. Với nền đồ họa 2D đơn giản nhưng khá bắt mắt nhờ những gam màu sặc sỡ, game có nhiều nét tương đồng với huyền thoại "chim ngu" Flappy Bird của Nguyễn Hà Đông.

Trong tựa game này, hãy cố gắng giúp Mr Jump đi được càng xa càng tốt trên quãng đường đầy chông gai và thử thách phía trước. Người chơi chỉ phải làm một điều duy nhất đó là tính toán, căn chỉnh thời điểm hợp lý nhất chạm vào màn hình cảm ứng để nhân vật có thể nhảy và tránh các chướng ngại vật.

Tuy không khó và gây ức chế đến đập máy như Flappy Bird nhưng Mr Jump cũng thử thách tính kiên nhẫn và khả năng phán đoán của người chơi khá cao. Chỉ cần một bước nhảy hụt là bạn sẽ bị game over ngay lập tức, vì thế hãy cẩn trọng trong từng bước nhảy và đừng lơ là bất cứ giây nào. Mr Jump là trò chơi rất phù hợp nếu đem ra thử thách và thi thố cùng bạn bè, người thân thì quả là tuyệt vời.

Link download: iOS/ Android

Power Hover

Power Hover là một game phiêu lưu giải trí cực thú vị. Người chơi sẽ điều khiển một chú robot bay trên không trung tư do kiểm soát. Đưa chú robot này bay đi theo cách của bạn thông qua một thế giới hoang vu và đầy các vật thể nguy hiểm. Bên cạnh đó bạn cũng đừng quên thu thập năng lượng nhé.

Viết lên một câu chuyện về chú robot bay trên thé giới hoang vắng. Đồ họa trong game là những hình khối 3D đẹp mắt, làm cho người chơi cảm thấy mình đang trong một thế giới hoàn toàn chỉ có những chiếc hộp 3D bay lên và sếp thành đường đi trong game.

Link download: iOS/ Android

Lara Croft: Relic Run

Lara Croft: Relic Run cho di động là trò chơi thuộc thể loại endless runner với các đại diện tiêu biểu là Temple Run, Despicable Me, Subway surfers...cho những fan của series Tomb Raider. Nhiệm vụ của bạn là thu thập các manh mối để tìm ra những di tích, kho báu cổ xưa bằng cách điều khiển nhân vật bay, nhảy, lộn vòng, lái xe qua những cánh rừng nguyên sinh, những ngọn đồi và thung lũng tuyệt đẹp nhưng cũng đầy cạm bẫy chết người, đối đầu với nhiều kẻ thù đáng sợ, thậm chí là cả khủng long bạo chúa T-Rex.

Cách chơi trong Lara Croft: Relic Run cũng rất đơn giản, bạn sẽ trượt tay sang phải trái, lên xuống để điều khiển người nàng Lara. Đặc biệt, trong lúc né tránh các cạm bẫy trên đường đi bạn cần phải thu thập được thật nhiều những đồng tiền vàng. Những đồng tiền này sẽ giúp để hồi sinh và nâng cấp trang bị cho nhân vật của bạn.

Khách quan mà nói, Lara Croft: Relic Run dường như chỉ là một phiên bản clone của Temple Run được “mượn hồn” series Tomb Raider nổi tiếng. Gameplay, hệ thống điều khiển, thậm chí cả hệ thống thu thập tiền xu hay những tính năng hỗ trợ khác gần như giống hệt với dòng game Temple Run.

Link download: iOS/ Android

Crossy Road

Crossy Road khiến toàn cầu say mê “giúp con gà qua đường”. Trò chơi tới Hipster Whale chỉ mất 3 tháng để ghi nhận mức hơn 50 triệu lượt tải và doanh thu 10 triệu đô trong đó 3 triệu từ quảng cáo in-game. Nối tiếp Flappy Bird, trải nghiệm giải trí siêu đơn giản mà gây nghiện này trở thành hiện tượng của làng game.

Đây là phiên bản thú vị hơn của game Frogger lấy cảm hứng từ câu chuyện cười cổ điển “Tại sao con gà qua đường”. Người chơi có nhiệm vụ điều khiển chú gà vượt qua thế giới “ô vuông” một cách an toàn nhất, thoát khỏi hiểm họa xe đụng, ngã xuống hồ, bị đại bàng tấn công…

Link download: iOS/ Android

Try Harder

Đúng với cái tên Try Harder, trong game bạn sẽ chết đi sống lại rất nhiều lần, và mỗi lần như thế, bạn lại càng phải cố gắng hơn. Try Harder đưa người chơi chạy trên cuộc diễu hành bất tận trong vai nhân vật người chim kì dị đeo trên lưng một tấm gỗ lớn, đóng vai trò làm tấm đệm đỡ mỗi lần bạn vô tình "tử trận". Người chơi thậm chí có thể liên tục đâm vào tường để tạo ra bậc thang từ những mảnh vỡ nếu bạn quá lười biếng để nhảy lên, hoặc chỉ vì quá tò mò.

Trong chuyến diễu hành này, bạn có thể thu thập những quả bong bóng chứa các siêu năng lực đặc biệt "tạm thời" như bay lượn, nhảy hai lần và "bộ giáp" bất khả chiến bại giúp người chơi lăn qua bất kể loại bẫy gai góc khó nhằn nào. Mặc dù vậy, bạn vẫn có thể thất bại nếu lăn vào những hố lửa hay đâm đầu vào tường. Gameplay của Try Harder diễn ra ở nhịp độ khá nhanh, thử thách phản xạ nhạy bén của người chơi. Bởi thế mà cái chết là điều không thể tránh khỏi, nhưng yên tâm, bạn sẽ sớm làm quen thôi.

Có hai mục tiêu chính trong game mà người chơi cần hướng tới, đó là khoảng cách và điểm số. Để kiếm được nhiều điểm, bạn cần phải chạy những quãng xa hơn. Bên cạnh đó, việc thu thập những rương vàng hay phá hủy xác cũ của mình cũng là điều quan trọng không kém. Trước khi chết, hệ thống sẽ tự động ghi lại và "cắm mốc" tại khoảng cách dài nhất mà bạn đạt được. Đi xa hơn mốc đó, bạn sẽ giành được nhiều điểm hơn. Nhưng cái gì cũng phải có đánh đổi. Mỗi lần bị chết, bạn chắc chắn sẽ bị trừ điểm.

Link download: iOS/ Android

Race the Sun

Race the Sun là một cuộc hành trình dài vô tận không có điểm kết thúc, được chia thành các vùng riêng biệt với độ khó về địa hình tăng dần sau mỗi chặng bay. Mới đầu, người chơi được làm quen với những chướng ngại tương đối dễ xơi bởi mật độ xuất hiện mỏng cũng như khoảng cách giữa chúng là khá lớn để một tay lái tập sự cũng có thể vượt qua được nếu cẩn thận.

Tuy nhiên, ngay cả sự cẩn trọng và may mắn cũng sẽ khó mà giúp người chơi tiến xa được trong Race the Sun vì những chướng ngại mà đội ngũ phát triển của Flippfly đã chuẩn bị cho phần tiếp theo của chặng đường đòi hỏi ở người cầm lái nhiều kĩ năng hơn thế.

Link download: iOS

Spider-Man Unlimited

Spider-Man Unlimited là game mobile sở hữu lối chơi free running, bạn sẽ cùng Người Nhện và các biến thể của anh ấy chạy trên quãng đường dài vô tận.

Người Nhện tái xuất với phong cách hoàn toàn mới và không còn là những màn đấu đá như những phiên bản trước đó. Spider-Man Unlimited sở hữu lối chơi free running không ngừng nghỉ nhưng có một điểm mới lạ là trên đường đi luôn xuất hiện kẻ thù rình rập và bạn phải đưa ra những quyết định loại bỏ chúng một cách nhanh nhất.

Với phong cách hoạt hình truyện tranh kiểu Mỹ, phiên bản lần này xoay quanh siêu anh hùng nổi tiếng nhất Marvel là Spider Man. Bước vào vào game phiêu lưu arcade đầy hành động vẽ bằng tay khiến người chơi đối mặt với một thành phố New York diễm lệ – biểu tượng sức mạnh của nước Mỹ đang đứng trước nguy cơ bị sụp đổ bởi thế lực The Formidable Sinister Six – tập hợp những kẻ thủ ác, đáng sợ nhất.

Link download: iOS/ Android