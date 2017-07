Va chạm giữa 2 ô tô chở cán bộ, Phó trưởng công an huyện tử vong

Xe ô tô của Phó trưởng Công an huyện Tân Uyên (Lai Châu) đang lưu trên đường đã bất ngờ va chạm với xe ô tô chở Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo của huyện này. Hậu quả, Phó trưởng Công an huyện Tân Uyên tử vong.

Vụ tai nạn trên xảy ra vào khoảng 20h tối 8/7, tại địa bàn xã Thân Thuộc (huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu).

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe của Phó trưởng Công an huyện Tân Uyên đang lưu thông trên đường đã bất ngờ va chạm với xe ô tô chở Trưởng phòng Giáo dục của huyện này cùng một số lãnh đạo văn phòng huyện.

Cú va chạm mạnh khiến Phó trưởng Công an huyện Tân Uyên tử vong, một số người khác ngồi cùng xe với vị Trưởng phòng Giáo dục huyện Tân Uyên bị thương nhẹ. Hai xe ô tô sau va chạm đã bị hư hỏng nặng.

Liên quan đến vụ tai nạn nói trên, chiều 9/7, trao đổi với phóng viên Dân trí, Đại tá Hoàng Minh Giang, Trưởng Công an huyện Tân Uyên xác nhận và cho biết thêm, ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng Công an huyện này đã xuống hiện trường phối hợp với chính quyền địa phương đưa người đi cấp cứu.

Do vết thương quá nặng nên Phó trưởng Công an huyện Tân Uyên đã không qua khỏi. Hiện Công an huyện Tân Uyên đang tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng để điều tra, làm rõ vụ tai nạn.

Ông Hoàng Trọng Hải, Chủ tịch UBND huyện Tân Uyên cho biết thêm, khu vực xảy ra tai nạn là trên cầu Bản Cháy, thuộc địa bàn xã Thân Thuộc. Hai xe ô tô nói trên đi ngược chiều nhau khi xảy ra va chạm.

Nguyễn Dương