Cậu học trò giành điểm 10 môn Sử ước mơ trở thành công an

Em Đỗ Trọng Nguyễn (Trường THPT Chuyên Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau) đã gây bất ngờ cho nhiều bạn bè khi giành điểm 10 môn Lịch Sử trong kỳ thi THPT quốc gia 2017. Ngoài điểm 10 môn Sử, Nguyễn đạt 9 điểm môn Văn và 8,5 điểm môn Địa lý.

Điều bất ngờ hơn nữa là cậu học sinh đạt điểm 10 môn Sử này có quê ở tận ấp Thuận Hòa A, xã Tân Thuận (huyện Đầm Dơi), một trong những địa phương có thể gọi là vùng sâu vùng xa của tỉnh Cà Mau.

Trao đổi với PV Dân trí, Nguyễn nói em khá bất ngờ nhưng rất vui khi nhận được kết quả khá tốt của kỳ thi THPT quốc gia năm nay.

Đỗ Trọng Nguyễn và các bạn học phổ thông.

Trọng Nguyễn cho biết, ở cấp Tiểu học và THCS, em học ở quê cũng thuộc diện khá giỏi. Lúc lên học THPT ở TP Cà Mau thì thấy thua sút bạn bè rất nhiều. Từ đó, em đã nỗ lực phấn đấu hết mình trong học tập để có thể “đuổi kịp” các bạn ở thành phố.

Nguyễn cho biết, với sự phấn đấu của mình, trong quá trình học THPT, em đã đạt được khá nhiều giải thưởng tại các cuộc thi môn Sử, như: Huy chương Bạc kỳ thi Olympic lần thứ 23; giải Ba cấp tỉnh năm lớp 11 và giải Nhì năm lớp 12.

Nhìn bảng điểm của cậu học trò này cho thấy, điểm môn Sử ở 3 năm học THPT luôn ở mức khá cao, từ 9 đến 10 điểm.

Chia sẻ với PV, Nguyễn cho biết, em đến với môn Sử cũng là do cái duyên. Đó là năm lớp 9, thầy Quân dạy em môn Sử. Thầy kêu em đi ôn và một phần do sự may mắn, cần cù nên em cũng đạt thành tích năm đó. Cũng chính từ ngày đó mà em theo sát môn Sử đến tận ngày hôm nay.

“Khi đã có nền tảng là đam mê, mình chọn cách học thuộc lòng và nắm chắc những kiến thức cơ bản được đưa ra bằng bản đồ tư duy. Mình dành rất nhiều thời gian cho môn này. Nếu có kỳ thi sắp diễn ra là ngày nào cũng phải ôn đi ôn lại rèn luyện và làm bài tập thường xuyên”, Nguyễn chia sẻ.

Nhiều người cho rằng, việc đạt điểm cao môn Sử là cần học thuộc lòng, thì Nguyễn nêu quan điểm: “Theo em, ý kiến học thuộc là chưa đúng lắm, bởi ở một số câu hỏi, ngoài việc nhớ được mốc thời gian, diễn biến sự kiện thì cần tư duy xâu chuỗi vấn đề cũng là điểm mấu chốt để đạt được điểm cao”.

Đỗ Trọng Nguyễn tự thưởng cho mình một chuyến du lịch sau khi có kết quả khá tốt kỳ thi THPT quốc gia.

Nói về ước mơ tương lai của mình, Nguyễn bày tỏ: “Hồi nhỏ em thích xem phim và hình ảnh của những cán bộ công an, cảnh sát cơ động đã ăn sâu vào tâm trí của em. Em ước mơ sau này sẽ trở thành một chiến sĩ công an để bảo vệ quê hương đất nước”.

Trọng Nguyễn bộc bạch thêm, ngoài việc đam mê môn Sử và một số một học khác, sở thích của em là đi du lịch. Khi vừa kết thúc kỳ thi, em chọn tỉnh Ninh Bình làm điểm “tự thưởng” cho mình khi biết được kết quả thi khá tốt.

Tuấn Thanh