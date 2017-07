TPHCM: Chấn chỉnh công tác cấp giấy sở hữu nhà ở cho người nước ngoài

UBND TPHCM vừa có văn bản phê bình thủ trưởng các đơn vị liên quan trong việc chậm trễ giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận cho tổ chức, cá nhân người nước ngoài mua nhà ở trên địa bàn TP.

Theo UBND TPHCM, các đơn vị chậm triển khai thực hiện chỉ đạo của TP trong việc xác định khu vực cần đảm bảo an ninh, quốc phòng không cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài sở hữu nhà ở theo quy định pháp luật về nhà ở tại Việt Nam.

Điều này gây chậm trễ giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận cho tổ chức, cá nhân người nước ngoài mua nhà ở trên địa bàn thành phố.

UBND TPHCM phê bình nhiều đơn vị vì chậm giải quyết cấp giấy sở hữu nhà ở cho người nước ngoài (ảnh minh họa: Báo Xây dựng)

Do đó, UBND TPHCM giao Giám đốc Sở Xây dựng TP khẩn trương chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên - Môi trường, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Bộ Tư lệnh TP và Công an TP thực hiện theo quy định của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an về việc xác định khu vực cần đảm bảo an ninh, quốc phòng tại thành phố.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng phải nhanh chóng xác định cụ thể danh mục dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn thành phố không cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài được quyền sở hữu nhà ở dự án và công bố công khai trên cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng.

Việc công khai thông tin giúp các cá nhân tổ chức nắm bắt được tình hình và tạo cơ sở pháp lý cho Sở Tài nguyên - Môi trường cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho tổ chức, cá nhân người nước ngoài mua nhà ở trên địa bàn thành phố.

Trong khi đó, Sở Tài nguyên - Môi trường có trách nhiệm rà soát hồ sơ cấp giấy chứng nhận cho tổ chức, cá nhân người nước ngoài mua nhà ở trên địa bàn thành phố trong thời gian từ ngày 1/7/2015 (Luật Nhà ở có hiệu lực) đến nay.

Cụ thể, thống kê số lượng hồ sơ đã tiếp nhận, số lượng đã giải quyết (đúng hạn, trễ hạn), số lượng hồ sơ còn tồn đọng. Qua đó, đánh giá kết quả và báo cáo UBND TPHCM trước ngày 15/7.

Bên cạnh đó, Sở Tài nguyên - Môi trường TP phải rà soát trường hợp nào chưa đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận phải có văn bản trả lời để cho người xin cấp giấy chứng nhận biết; trường hợp nào chậm trễ giải quyết hồ sơ phải có thư xin lỗi theo quy định.

Quốc Anh