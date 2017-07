Trưởng phòng Giáo dục gây tai nạn làm Phó trưởng Công an huyện tử vong

Vụ tai nạn khiến Phó trưởng công an huyện Tân Uyên tử vong, những người khác xây xước nhẹ.

Sáng nay, Đại úy Trần Ngọc Nam, Đội trưởng đội CSGT số 4, Phòng CSGT Công an tỉnh Lai Châu cho biết, vào khoảng 20h tối qua, tại km 379 + 474 QL 32, địa bàn thuộc bản Chom Chăng, xã Thân Thuộc, huyện Tân Uyên (Lai Châu) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến Phó Công an huyện Tân Uyên tử vong.

Nơi xảy ra vụ việc. Nguồn: Google Maps

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Lai Châu, xe ô tô BKS 25A - 023.14 do ông Lò Hữu Pành, sinh năm 1958 (bản Chom Chăng, xã Thân Thuộc, Tân Uyên), Phó trưởng Công an huyện Tân Uyên đang lưu thông trên QL 32, hướng đi về thị trấn Tân Uyên thì bất ngờ bị xe ô tô biển kiểm soát 25A - 009.98 do ông Trịnh Ngọc Hải, sinh năm 1981 (Khu 3, thị trấn Than Uyên), Trưởng phòng Giáo dục huyện Than Uyên điều khiển chạy hướng huyện Tân Uyên - Than Uyên đâm mạnh vào.

Xe ông Pành bị hất lùi hơn 10m. Trên xe ông Hải điều khiển có 2 người nhưng chỉ bị choáng do va chạm mạnh.

Ông Pành bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu tại BV đa khoa huyện Tân Uyên, tới 3h sáng nay ông Pành đã tử vong.

Hiện Cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn trên.

Theo TTXVN