Diễn viên phim 'Người đàn bà cuồng dâm' bị bắt

Theo People, rạng sáng thứ 7 theo giờ Mỹ, Shia LaBeouf đã bị áp giải lên đồn cảnh sát thành phố Savannah vì ba tội danh gây rối, cản trở người thi hành công vụ và say xỉn nơi công cộng.

Mức phạt Shia LaBeouf phải nộp là 7.000 USD. Đại diện của anh từ chối trả lời với báo giới về vấn đề này. Nam diễn viên sau đó đã được thả tự do.

Hình ảnh Shia LaBeouf sau khi bị cảnh sát bắt giữ.

Ngôi sao Transformers có mặt tại thành phố Savannah để quay bộ phim The Peanut Butter Falcon. Đây không phải là lần đầu tiên Shia LaBeouf vướng vào những vấn đề liên quan đến pháp luật.

Tính cả lần mới đây, anh đã bị cảnh sát bắt giữ tổng cộng bốn lần: hai lần vì tội xâm nhập trái phép và hai lần gây rối nơi công cộng.

Trong số những ngôi sao trưởng thành từ kênh Disney, Shia LaBeouf là trường hợp đáng tiếc nhất vì chưa thể vượt qua giai đoạn nổi loạn - điều mà Britney Spears, Miley Cyrus hay Selena Gomez làm được từ lâu.

Trong một chia sẻ với báo chí vào năm 2014, đại diện nam diễn viên cho rằng: "LaBeouf ý thức được những hành động của mình. Nó liên quan đến vấn đề tâm lý và anh ấy đang cố gắng khắc phục bằng các phương pháp điều trị".

Nam diễn viên tham gia The Peanut Butter Falcon cùng ngôi sao 50 sắc thái Dakota Johnson. Ảnh: Twitter.

Tuy nhiên, kết quả có vẻ không khả quan khi nam diễn viên dù đã 31 tuổi nhưng vẫn thường xuyên xuất hiện trên mặt báo vì những vụ ồn ào. Sau bom tấn Transformers, sự nghiệp của Shia LaBeouf liên tục đi xuống.

Vào tháng 4 vừa qua, người hâm mộ điện ảnh từng hoang mang khi nghe tin Man Down, bộ phim thời chiến có sự tham gia của nam diễn viên, chỉ bán được có vỏn vẹn… đúng 1 vé sau khi phát hành ở Anh.

Phim chủ yếu được phát hành dưới dạng xem trực tuyến và số rạp công chiếu vô cùng ít ỏi, nhưng con số này cũng khiến người xem đặt câu hỏi về sức hút của ngôi sao một thời.

Trước giai đoạn sa sút, Shia LaBeouf từng có một sự nghiệp điện ảnh đáng nể. Ngoài 3 tập Transformers cực kỳ ăn khách, anh còn góp mặt trong các bom tấn Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull, Wall Street: Money Never Sleeps, Fury, Nymphomaniac (Người đàn bà cuồng dâm)...

Anh còn có một số phim thành công khác như Disturbia và Surf's Up.

Theo People/Zing