“Tranh giành” tình cảm với một cô gái, 3 thanh niên chém nhau như phim

Sang và Thái cùng có tình cảm với một cô gái nên hẹn nhau “giải quyết”. Sang mang theo dao, rựa và rủ thêm Tiến đi gặp Thái. Thái cũng thủ theo 2 con dao đi “nói chuyện” với Sang. Mới gặp nhau, cả 3 lao vào đâm chém như phim.

Ngày 9/7, Đội Cảnh sát Hình sự - Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết đã tạm giữ hình sự đối với Lê Đăng Sang (25 tuổi) và Đinh Văn Thái (25 tuổi) để điều tra hành vi dùng dao chém người gây thương tích.

3 thanh niên dùng dao lao vào chém nhau

Theo thông tin ban đầu, Sang và Thái cùng có tình cảm với một cô gái tên N. nên xảy ra mâu thuẫn. Khoảng 8h ngày 8/7, cả 2 hẹn gặp nhau tại một địa điểm trên đường Nguyễn Khuyến, trước cổng trường Đại học Công nghệ Đồng Nai (phường Trảng Dài, TP Biên Hòa) để “nói chuyện”.

Sang rủ thêm bạn là Nguyễn Văn Tiến (28 tuổi) mang theo một con dao và 1 cây rựa dài gần 1m. Về phía Thái cũng thủ sẵn 2 con dao. Gặp nhau, cả 2 bên cùng lao vào chém nhau dù được nhiều người can ngăn. Thái dùng dao lao vào chém Sang và Tiến nhưng bị trượt nên bỏ chạy. Lúc này, Sang và Tiến dùng dao rượt đuổi và chém Thái bị trọng thương, sau đó cả 2 trốn khỏi hiện trường. Riêng Thái được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Sau khi xảy ra vụ việc, Cảnh sát Hình sự Công an TP Biên Hòa đã phối hợp với Công an phường Trảng Dài trích xuất camera an ninh để điều tra. Cơ quan chức năng sau đó đã bắt giữ Sang và Tiến khi 2 người này đang lẩn trốn.

Vĩnh Thủy