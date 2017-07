Trộm xe máy vì xe máy đang đi hết... xăng

Nguồn tin từ cơ quan Công an huyện U Minh (tỉnh Cà Mau) xác nhận, cơ quan này vừa tiếp nhận xử lý một vụ trộm xe máy vừa được phát hiện trên địa bàn xã Khánh An.

Trước đó, vào gần 1h ngày 7/7, tổ tuần tra đảm bảo an ninh trật tự Công an xã Khánh An (huyện U Minh) phát hiện 2 đối tượng đi trên chiếc xe máy có nhiều biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Lúc này, 2 đối tượng không xuất trình được giấy tờ nên tổ tuần tra đã mời về trụ sở làm việc.

Qua đấu tranh khai thác, 2 đối tượng khai nhận tên Phạm Trọng Nghĩa (SN 2000) và Phạm Minh Hiệu (SN 2002) cùng ngụ ấp 3, xã Khánh Thuận (huyện U Minh). Cả 2 khai nhận đã trộm xe máy để làm phương tiện đi TPHCM tìm việc làm.

Hai đối tượng Nghĩa và Hiệu cùng tang vật tại cơ quan công an.

Theo lời khai của các đối tượng, vào khoảng 21h ngày 6/7, Nghĩa và Hiệu đã trộm một xe máy tại khu vực xã Khánh Thuận. Sau đó, cả 2 điều khiển xe máy đi về hướng TP Cà Mau. Khi đến cầu kênh Khai Hoang (xã Nguyễn Phích, huyện U Minh) thì xe máy hết xăng, nên 2 đối tượng xuống xe dẫn bộ. Trên đường đi, 2 đối tượng này trộm thêm một chiếc xe máy của người dân đang đậu trước nhà.

Sau đó, 2 đối tượng bỏ lại chiếc xe máy hết xăng, điều khiển xe máy vừa mới trộm chạy về hướng TP Cà Mau. Khi đi đến vòng xoay thuộc ấp 7 (xã Khánh An) thì bị tổ tuần tra Công an xã Khánh An phát hiện bắt giữ.

