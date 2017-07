Công an Quảng Bình xác nhận bé trai 6 tuổi bị sát hại

Sáng ngày 8/7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, đối tượng Nguyễn Trường Sang (SN 1994) – nghi can đâm chết người trong vụ hỗn chiến có tiếng súng ở quán ăn trên địa bàn cách đây ít ngày vừa đến trụ sở công an đầu thú.

