Strike of Kings - Bản tiếng Anh của Liên Quân Mobile đạt doanh thu khủng nhất thế giới

Strike of Kings, hay còn được biết đến với cái tên Liên Quân Mobile tại Việt Nam hiện đang là game mobile đạt doanh thu cao nhất thế giới tính theo Quý 1.

Strike of Kings là siêu phẩm MOBA trên điện thoại di động được thiết kế và cấp phép bởi Tencent Games – cha đẻ của Liên Minh Huyền Thoại. Được phát hành rộng rãi với nhiều thứ tiếng, Strike of Kings như một cơn bão quét qua bản đồ game mobile thế giới với sức công phá ngày một gia tăng. Riêng tại Việt Nam, game được biết đến với cái tên Liên Quân Mobile cũng trở thành một hiện tượng trong giới game thủ với lượng người chơi hoạt động khổng lồ.

Trên thực tế, Strike of Kings cũng đã tạo ra một phép lạ trong làng game mobile Trung Quốc với kỷ lục 50 triệu người dùng hoạt động hàng ngày, đạt doanh thu 6 tỷ nhân dân tệ (hơn 20 nghìn tỷ đồng) chỉ trong Quý 1. Nếu như những con số này là chính xác thì không còn nghi ngờ gì nữa, Strike of Kings chính là MOBA Mobile thành công nhất với doanh thu đứng số 1 thế giới.

Strike of Kings sử dụng nhiều yếu tố lịch sử và thần thoại Trung Quốc, do đó không khó hiểu khi trò chơi nhanh chóng khiến giới trẻ nước này gần như phát cuồng. Với lối chơi đơn giản và phù hợp với phạm vi người chơi rộng, trò chơi này thậm chí còn bị cảnh báo vì có quá nhiều học sinh tiểu học Trung Quốc ham mê. Dự kiến Strike of Kings sẽ có mặt tại thị trường NA và EU tháng 9 này.

Khác với phiên bản Trung Quốc, phiên bản này sẽ chú ý nhiều hơn tới nền văn hóa phương Tây. Các nhân vật sẽ có tên gọi và nguồn gốc khác nhau, phù hợp với thị trường phương Tây. Được biết, Batman cũng đã được DC Universe cho phép góp mặt trong trò chơi.

Nói về chìa khóa thành công của Strike of Kings, chúng ta có thể thấy rõ ràng rằng Free to Play chính là yếu tố cơ bản giúp trò chơi trở nên phổ biến, cho phép nhiều người dùng tải xuống và chơi. Với việc hầu hết người chơi tại Trung Quốc đều sử dụng ứng dụng QQ và Wechat, Tencent nhanh chóng xây dựng được cộng đồng người chơi vô cùng đông đảo.

Mạng xã hội trong Strike of Kings cũng đóng một vai trò hết sức quan trọng khi cho phép người chơi mời và giao tiếp cùng bạn bè. Từ đó, người chơi có thể mua các vật phẩm bên trong cửa hàng ảo, giúp Tencent trở thành người chiến thắng lớn nhất trong thị trường này.

Với thành công ngoài sức tưởng tượng tại bất cứ quốc gia nào đi qua, Strike of Kings có thể thống trị MOBA Mobile nói riêng và game mobile nói chung? Câu trả lời có lẽ nên dành cho những ai đã từng một lần thử chơi Liên Quân Mobile – những người hiểu rõ nhất sức hút của tựa game này.