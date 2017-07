Uống rượu về, cháu cầm thang giường đánh chết ông nội

Sau khi đi uống rượu về, sẵn hơi men trong người, Thuấn bắt đầu quậy phá trong nhà mình. Thấy cháu say rượu, ông nội Thuấn ra can ngăn thì bị chính cháu mình dùng thang giường đánh tử vong.

Sự việc đau lòng trên xảy ra vào khoảng 17h30 ngày 7/7, tại xã Phú Châu, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Đặng Tất Thuấn (SN 1993) sau khi đi uống rượu về nhà đã quậy phá, thấy vậy, ông H. là ông nội Thuấn đã ra can ngăn cháu mình, nhưng Thuấn lại dùng thang giường đánh ông H. khiến ông H. tử vong.

Bức xúc trước hành vi của Thuấn, người dân xã Phú Châu đã lập tức vây bắt Thuấn và giao cho cơ quan Công an.

Nghi can Đặng Tất Thuấn bị người dân vây bắt giao cho cơ quan Công an

Trung tá Bùi Đức Thịnh, Trưởng Công an huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình xác nhận: “Phía cơ quan Công an đã bắt giữ nghi can Thuấn và đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc”.

Trung tá Thịnh cũng cho hay: “Các thông tin trên mạng xã hội cho rằng Thuấn có biểu hiện ngáo đá là không chính xác”.

Vụ án đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ.

