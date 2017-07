Xuất đỉa sang Trung Quốc 600 ngàn đồng/kg; bán tía tô đi Nhật 700 đồng/lá

Nhiều người hãi khi biết món lòng lợn yêu thích được tẩy trắng bằng hóa chất pha nước thải. Trong khi đó, thông tin về dầu ăn tái chế, trái cây Trung Quốc “đội lốt” trái cây Việt, hay chuyện đỉa bán sang Trung Quốc 600.000 đồng/kg, tía tô sang Nhật 700 đồng/lá… cũng khiến nhiều người bất ngờ.

Lòng lợn ngâm hóa chất, trái cây “đội lốt” bán tràn lan

Lòng lợn là món khoái khẩu của nhiều “đấng mày râu”, nhất là trong các cuộc nhậu. Để đẹp mắt và không còn mùi, nhiều tiểu thương dùng các chất hoá học tẩy trắng lòng.

Mới đây, một cơ sở chế biến thực phẩm chưa có phép nhưng chuyên mua lòng lợn trôi nổi, bốc mùi… trên thị trường về rồi dùng hóa chất tẩy trắng, sấy khô và tuồn ra thị trường tiêu thụ vừa bị phát hiện tại An Dương, Hải Phòng.

Lòng lợn được ngâm hóa chất để tuồn ra thị trường.

Theo khai nhận của quản lý cơ sở, số lòng trên được thu gom, mua lại từ các lò giết mổ rồi đem về sơ chế, tẩy trắng bằng hóa chất. Nguồn nước sử dụng tẩy lòng được lấy từ ao chứa nước thải của cơ sở này bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Ít ai biết, những món rán, xào, quay, nướng bày bán tại hàng quán vỉa hè vô cùng bắt mắt nhưng lại được chế biến bằng các loại dầu ăn rẻ tiền, không rõ nguồn gốc, ẩn chứa những nguy cơ vô cùng độc hại đối với sức khỏe người sử dụng.

Theo ANTV, đây thực chất là dầu ăn tái chế. Loại dầu này thường được đựng trong những can nhựa từ 10-15 lít, hàng chủ yếu bán sỉ và không nhãn mác.

Trong khi đó, nhiều người thấy hời nên mua cua biển giá rẻ. Nhưng sau khi luộc chín, đa phần cua bị ốp, rất ít thịt. Dù là cua sống, nhưng có con bốc mùi hôi nặng, thậm chí có cả những sinh vật nhìn bề ngoài giống như giun hay trùng đất.

Chuyện những loại trái cây Trung Quốc đội lốt trái cây Việt cũng khiến nhiều người quan tâm.

Gần đây, loại nho chùm to nặng cả cân, quả dày khít, ăn ngọt sắc, không hạt được bán tràn lan, từ mạng xã hội tới chợ truyền thống hay ở các hàng hoa quả bán dạo. Nho này được dân buôn quảng cáo là nho Ninh Thuận xịn, giá từ 70.000-90.000 đồng/kg. Các bà nội trợ thi nhau mua về ăn mà không hề hay biết đó chính là nho Trung Quốc.

Nho Trung Quốc được nhập về quanh năm với số lượng lớn.

Loại xoài chín vàng, cỡ nhỏ, thường gọi là “xoài mút” hoặc “xoài tí hon” cũng đang được bày bán nhiều. Năm ngoái, loại xoài lạ này đã "dậy sóng" mạng xã hội vì nghi án xoài giả, hạt ni lông. Sau đó, cơ quan chức năng lên tiếng đây là xoài nhập khẩu chính ngạch từ Trung Quốc. Nhưng do tâm lý sợ trái cây Trung Quốc của người tiêu dùng nên tiểu thương bịa đủ xuất xứ như xoài núi An Giang, xoài Bắc, xoài Bình Dương… để dễ bán.

Gần đây, trên các chợ mạng xuất hiện nhiều đầu mối bán cherry giá rẻ xuất xứ từ Trung Quốc, với mức giá chỉ trên 100.000 đồng/kg, trong khi giá bán loại quả này từ trước đến nay luôn ở mức 400.000 - 600.000 đồng/kg.

Việc trái cây ngoại nhập được bán tràn lan tại thị trường Việt Nam đã ảnh hưởng không nhỏ đến trái cây trong nước. Được biết, cây trái của các tỉnh vùng ĐBSCL đang chịu cảnh “lép vế” so với trái cây ngoại, trong đó có trái cây Thái Lan.

Đỉa bán sang Trung Quốc 600 ngàn đồng/kg, tía tô sang Nhật 700 đồng/lá

Chuyện thương lái Trung Quốc thu mua đỉa ở Việt Nam gây xôn xao dư luận từ vài năm trước. Việc các đầu nậu thu gom một thời gian rồi chuyển sang địa điểm khác khiến môi trường và hệ sinh thái ở đó bị ảnh hưởng nặng nề vì đỉa xâm nhập.

Sau một thời gian tạm lắng, gần đây, có thông tin một số cá nhân về Nghệ An thu mua đỉa . Theo tìm hiểu của PV báo Nông nghiệp Việt Nam, đỉa thu mua được đưa sang Trung Quốc, bán với giá 600.000 đồng/kg.

Một túi đỉa được thu gom trước khi bán cho đầu nậu

Thông tin về giá thịt trâu chọi Đồ Sơn cũng khiến nhiều người chú ý.

Với suy nghĩ, ăn thịt trâu chọi luôn gặp may nên mỗi khi xem chọi trâu về, các du khách đều cố gắng mua về. Theo đó, giá thịt trâu chọi được dịp nhảy múa. Thịt trâu chọi có nhiều giá, trung bình từ 500 ngàn đồng/kg cho đến vài triệu đồng/kg.

Chuyện tía tô xuất khẩu sang Nhật với giá cao ngất ngưởng, từ 500-700 đồng/lá khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Theo tìm hiểu của PV VTV tại một trang trại ở huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh, quy trình trồng tía tô xanh luôn được đảm bảo nghiêm ngặt với giống cây nhập khẩu hoàn toàn từ Nhật Bản.

Trong khi đó, những người thích ăn nho sẽ rất vui mừng khi biết sau 2 tháng, nho Ninh Thuận vẫn tươi ngon nhờ công nghệ bảo quản tốt.

Theo Sở NN-PTNT tỉnh Ninh Thuận, công nghệ bảo quản sản phẩm nho, táo bằng phương pháp bao gói khí điều biến có ưu điểm kéo dài thời gian bảo quản ở nhiệt độ tối ưu, thích hợp với đặc tính sinh lý của quả nho, táo sau thu hoạch.

Vấn đề " chặt chém " trong kinh doanh từ lâu cũng gây bức xúc trong dư luận. Trong tuần qua, chuyện này lại được dịp nóng lên.

Giám đốc một nhà hàng ở TP. HCM đã bị bắt vì chiếm của khách Úc 700 triệu đồng. Chuyện “chặt chém” khách với giá cắt cổ xảy ra ngày càng nhiều. Việc này ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh Việt Nam trong mắt du khách nước ngoài.

Số tiền mà nhân viên đã quẹt thẻ rút của vị khách Úc

Không chỉ với khách nước ngoài, du khách trong nước cũng bị chặt chém. Mới đây, trên facebook của một người dân ở TP. Vinh, Nghệ An có đăng nội dung thể hiện sự bức xúc đối với một nhà hàng ở Nghệ An vì có hành vi nâng giá khi tính tiền đĩa tôm tít rang me 500 ngàn đồng. Sau đó, lãnh đạo ngành du lịch Cửa Lò nhanh chóng vào cuộc, xác minh, giải thích sự 'hiểu nhầm' và yêu cầu nhà hàng liên hệ với du khách.

Thông tin bắt được cá trắm đen khổng lồ nặng 45kg, dài 1,4m ở hồ Thác Bà, Yên Bái cũng khiến nhiều người chú ý.

Trước đó, vào ngày 14/5, một con cá trắm nặng hơn 41kg cũng được một người dân bắt được ở lòng hồ Sông Đà (Hòa Bình).

Theo Hạnh Nguyên

VietnamNet