Khách sạn Titanic “mọc lên” trên mảnh đất sinh ra con tàu Titanic

Khách sạn Titanic đang được gấp rút hoàn thành ở thành phố Belfast (Bắc Ireland, Vương quốc Anh). Khách sạn nhỏ này có kinh phí đầu tư 28 triệu bảng (hơn 820 tỷ đồng) và sẽ bắt đầu mở cửa đón khách vào giữa tháng 9 này.

Khách sạn Titanic ở Belfast được coi là khách sạn mang hơi hướng thiết kế nội thất của tàu Titanic một cách chân thực nhất, hứa hẹn sẽ là một điểm nhấn du lịch cho thành phố Belfast. Đặc biệt, khách sạn này được xây dựng ngay trên phần đất của văn phòng xưởng đóng tàu Harland & Wolff nổi danh một thuở.

Chính tại nơi đây, các kỹ sư của xưởng đóng tàu Harland & Wolff đã cùng nhau miệt mài thiết kế nên con tàu nổi danh lịch sử và đã đi sâu vào văn hóa đại chúng (cùng với một thảm kịch hàng hải). Chính trên mảnh đất ngày nay tọa lạc khách sạn Titanic, khi xưa là văn phòng của xưởng đóng tàu từng chịu trách nhiệm thiết kế và thực hiện tàu Titanic hồi đầu thế kỷ 20.

Nằm trên con phố ngay cạnh vị trí từng hạ thủy tàu Titanic khi xưa, văn phòng trụ sở của hãng tàu Harland & Wolff vốn đã bị bỏ hoang và rơi vào tình trạng xuống cấp từ 30 năm nay, mãi cho tới vài năm trở lại đây, công trình có nhiều ý nghĩa lịch sử này mới được phục hồi trở lại với nguồn kinh phí đến từ nhiều phía.

Khách sạn Titanic có 120 phòng với 4 tầng lầu, mỗi chi tiết nội thất bên trong khách sạn đều mang phong cách cổ điển. Mỗi thiết kế đều mang đậm vẻ đẹp của những con tàu biển hồi đầu thế kỷ 20. Bởi có rất nhiều những bản vẽ thiết kế nguyên gốc vẫn còn tồn tại cho tới hôm nay nên việc thực hiện một khách sạn mang hơi hướng của tàu Titanic không gặp khó khăn.

Tòa nhà trụ sở văn phòng của hãng đóng tàu về cơ bản được phục chế lại, để vẫn giữ nguyên giá trị lịch sử và kiến trúc của công trình. Phòng thiết kế rộng lớn, nơi hàng chục kỹ sư từng tập trung lại để ngày đêm thiết kế nên con tàu Titanic, nay đã chuyển đổi chức năng, trở thành phòng tiệc và quầy bar.

